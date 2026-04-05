Numa temporada já marcada pela irregularidade, os Reds atingiram um novo ponto baixo na tarde de sábado, ao serem goleados pelos rivais. Embora o Liverpool tenha se mantido firme nos primeiros minutos, a defesa desmoronou antes do intervalo, levando a uma exibição desanimada no segundo tempo que fez com que os torcedores visitantes começassem a deixar o estádio muito antes do apito final.

Falando após a derrota, Van Dijk foi brutalmente honesto sobre a falta de resiliência demonstrada em campo. “Obviamente, você sai do vestiário com a intenção certa de marcar e fazer 2 a 1, mudando o jogo. Mas aconteceu o contrário e, então, virar um placar de 3 a 0 é obviamente muito difícil aqui. Mas também não se deve desistir, e talvez tenha sido isso que aconteceu em determinado momento”, admitiu o capitão.