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Virgil van Dijk sugere que os jogadores do Liverpool “desistiram” durante a goleada de 4 a 0 sofrida contra o Manchester City
Van Dijk questiona o espírito de luta do time
Numa temporada já marcada pela irregularidade, os Reds atingiram um novo ponto baixo na tarde de sábado, ao serem goleados pelos rivais. Embora o Liverpool tenha se mantido firme nos primeiros minutos, a defesa desmoronou antes do intervalo, levando a uma exibição desanimada no segundo tempo que fez com que os torcedores visitantes começassem a deixar o estádio muito antes do apito final.
Falando após a derrota, Van Dijk foi brutalmente honesto sobre a falta de resiliência demonstrada em campo. “Obviamente, você sai do vestiário com a intenção certa de marcar e fazer 2 a 1, mudando o jogo. Mas aconteceu o contrário e, então, virar um placar de 3 a 0 é obviamente muito difícil aqui. Mas também não se deve desistir, e talvez tenha sido isso que aconteceu em determinado momento”, admitiu o capitão.
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Os torcedores criticam o lado desanimado de Slot
O clima em torno do clube tem se tornado cada vez mais tóxico à medida que as estatísticas desta temporada continuam a piorar. A goleada por 4 a 0 no Etihad representou mais um ponto baixo naquela que se tornou a pior campanha do clube em termos de derrotas desde 2014-15. Muitos dos 8.000 torcedores visitantes não ficaram para assistir ao final da partida, deixando Arne Slot a aplaudir uma arquibancada visitante quase vazia ao término do jogo.
Van Dijk pediu desculpas aos torcedores, reconhecendo que os jogadores não conseguiram atingir o nível esperado deles. “Os torcedores estavam lá para nos apoiar e eu só posso pedir desculpas a eles pelo que mostramos. Decepcionamos a nós mesmos e ao técnico — mas decepcionamos nossos torcedores hoje. Até o pênalti, talvez não, mas a maneira como jogamos, especialmente no segundo tempo, deve doer para todos. Definitivamente, dói para mim”, acrescentou.
Szoboszlai agrava o caos no Etihad
A frustração não se limita ao gabinete do capitão. O meio-campista Dominik Szoboszlai foi ainda mais contundente, classificando a trajetória atual como uma “temporada catastrófica”, já que o clube corre o risco de ficar de fora das principais competições europeias.
“Precisamos nos recompor, porque se jogarmos assim, podemos rapidamente esquecer a participação na Liga dos Campeões, e também a participação na Liga dos Campeões do ano que vem”, alertou o meio-campista. “Portanto, precisamos fazer uma reflexão interna e começar a pensar em como podemos transformar esta temporada catastrófica em uma temporada que possamos lembrar.” O meio-campista húngaro também foi visto em um confronto tenso com torcedores frustrados após a partida.
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A Liga dos Campeões é a última tábua de salvação
Apesar do desastre no campeonato nacional, a temporada do Liverpool tecnicamente ainda está viva, com o confronto das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain se aproximando. No entanto, Van Dijk não tem ilusões quanto à dificuldade da tarefa que se apresenta após um resultado tão desmoralizante na FA Cup. Ele alertou que todos devem fazer uma autoavaliação se quiserem salvar alguma coisa do restante do ano.
“O PSG agora está nos esperando. Assisti um pouco ao jogo deles ontem e vai ser muito difícil novamente. Mas temos uma responsabilidade, não apenas para com nós mesmos, mas especialmente para com os torcedores. Se quisermos tirar algo desta temporada, temos que tentar fazer algo especial nos próximos três jogos”, concluiu o zagueiro.