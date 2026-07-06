Virgil van Dijk se juntaria a Christian Pulisic e Luka Modric no AC Milan? Rumor bombástico sobre transferência do Liverpool é comentado, enquanto o zagueiro holandês entra no último ano de contrato em Anfield

Começaram a circular rumores sugerindo que Van Dijk poderia estar a caminho do San Siro para se juntar a jogadores como Christian Pulisic e Luka Modric.

Reportagens na Itália indicam que o novo técnico do AC Milan, Amorim, vê o jogador da seleção holandesa como uma prioridade no mercado de transferências para reforçar a defesa do Milan. A possibilidade de perder a peça fundamental de seu sucesso recente teria sido impensável há apenas um ano, mas o cenário em Anfield mudou drasticamente.

Apesar dos rumores vindos do exterior, o Liverpool Echo se apressou em desmentir as especulações sobre uma possível transferência para o Milan e para o Fenerbahçe, da Turquia, insistindo que os Reds estão planejando a próxima temporada contando com seu capitão.

No entanto, após as saídas de Jurgen Klopp e Arne Slot em rápida sucessão, o clube se encontra em um estado de transição. Com figuras importantes como Mohamed Salah e Andy Robertson já tendo seguido outros caminhos, Van Dijk se vê como um dos poucos pilares remanescentes da era anterior, servindo de conselheiro para Iraola.



