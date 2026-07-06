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Virgil van Dijk se juntaria a Christian Pulisic e Luka Modric no AC Milan? Rumor bombástico sobre transferência do Liverpool é comentado, enquanto o zagueiro holandês entra no último ano de contrato em Anfield
O Milan estuda uma contratação surpreendente de uma lenda dos Reds
Começaram a circular rumores sugerindo que Van Dijk poderia estar a caminho do San Siro para se juntar a jogadores como Christian Pulisic e Luka Modric.
Reportagens na Itália indicam que o novo técnico do AC Milan, Amorim, vê o jogador da seleção holandesa como uma prioridade no mercado de transferências para reforçar a defesa do Milan. A possibilidade de perder a peça fundamental de seu sucesso recente teria sido impensável há apenas um ano, mas o cenário em Anfield mudou drasticamente.
Apesar dos rumores vindos do exterior, o Liverpool Echo se apressou em desmentir as especulações sobre uma possível transferência para o Milan e para o Fenerbahçe, da Turquia, insistindo que os Reds estão planejando a próxima temporada contando com seu capitão.
No entanto, após as saídas de Jurgen Klopp e Arne Slot em rápida sucessão, o clube se encontra em um estado de transição. Com figuras importantes como Mohamed Salah e Andy Robertson já tendo seguido outros caminhos, Van Dijk se vê como um dos poucos pilares remanescentes da era anterior, servindo de conselheiro para Iraola.
- AFP
Gomez admite que o futuro é incerto
A crise defensiva em Anfield pode se agravar devido à situação contratual de Joe Gomez. O jogador que há mais tempo está no clube admitiu não ter certeza de onde jogará na próxima temporada. Em declaração feita em maio, Gomez afirmou: “Não sei [o que vem a seguir], essa é a resposta sincera. Só me resta mais um ano de contrato, então não sei.”
Gomez quase foi uma das baixas da janela de transferências do ano passado, quando uma possível transferência foi discutida como parte da tentativa do clube de contratar Marc Guehi. Com Ibrahima Konaté já tendo se transferido para o Real Madrid, perder Gomez junto com Van Dijk deixaria o elenco de Iraola perigosamente enfraquecido na zaga. Atualmente, os Reds contam com os jovens Jeremy Jacquet e Giovanni Leoni para dar cobertura no centro da defesa.
Jogadores-chave do meio-campo estão na mira do mercado de transferências
Não é apenas a defesa que enfrenta uma reformulação; o meio-campo também está sob forte escrutínio. Curtis Jones está entrando no último ano de seu contrato e já despertou o interesse do Inter, gigante da Série A. Enquanto o Liverpool avalia o jogador formado na base em aproximadamente 35 milhões de libras, a oferta inicial do Inter ficou aquém, em 22 milhões de libras. Atualmente, não há negociações programadas para um novo contrato com o jogador local.
Wataru Endo é outra figura importante cuja passagem pelo clube pode estar chegando ao fim. O jogador da seleção japonesa, que chegou do Stuttgart em 2023 por 16 milhões de libras, também entrou nos últimos 12 meses de seu contrato.
- AFP
A pré-temporada decisiva de Elliott
Talvez a situação mais intrigante seja a de Harvey Elliott. Após uma temporada emprestado ao Aston Villa, onde teve pouco tempo de jogo, o jovem meio-campista retorna a Anfield com seu futuro a longo prazo ainda indefinido. O interesse anterior do RB Leipzig levou o Liverpool a fixar um preço de 50 milhões de libras para o astro da seleção sub-21 da Inglaterra, mas sua falta de minutos sob o comando de Unai Emery provavelmente afetou essa avaliação.
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