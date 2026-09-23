O experiente zagueiro não se conteve ao abordar as consequências da surpreendente eliminação da Holanda. A seleção holandesa foi despachada após uma tensa disputa de pênaltis nas oitavas de final contra o Marrocos, derrota que provocou uma onda de negatividade no país. Van Dijk ficou particularmente indignado com narrativas que sugeriam que ele era responsável por mudanças táticas que supostamente prejudicaram o desempenho da equipe.

"Nós simplesmente fracassamos na Copa do Mundo, esses são os fatos duros", disse Van Dijk. "Isso não depende de mim, eu nunca fui quem inventa isso. Foi um jogo ruim, mas quase conseguimos passar. Aí nada teria dado errado. Mas agora fomos eliminados cedo demais. Então jogam tudo em cima de você."

Ele estava visivelmente irritado com as alegações de que ele e o ex-treinador Ronald Koeman tinham "quebrado" o futebol holandês. "Estão jogando absurdos no mundo para me fazer parecer ainda pior. Isso acontece vezes demais. Não faz sentido voltar a isso agora. Disseram-me que a culpa era minha por termos jogado com cinco, que Ronald Koeman e eu destruímos o futebol holandês", acrescentou.