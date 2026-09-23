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Virgil van Dijk revela como o novo técnico Xavi salvou sua carreira na Holanda após o "absurdo" da Copa do Mundo
A reunião de "dez segundos" que mudou tudo
Van Dijk admitiu que seu futuro na seleção da Holanda estava por um fio após uma campanha desgastante na Copa do Mundo, que o deixou questionando seu papel. O talismã do Liverpool sentiu o peso da intensa pressão pública e precisou de um tempo longe, com a família, para processar a decepção. No entanto, a nomeação de uma nova comissão técnica lhe deu a clareza de que precisava. Van Dijk revelou que uma reunião cara a cara com o novo chefe, Xavi, foi tudo de que precisou para se convencer a liderar seu país no próximo ciclo.
"Eu precisava de férias com a minha família e depois de uma reunião importante com o técnico da seleção. Depois de dez segundos, já estava claro que eu continuaria", disse o defensor aos repórteres.
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Restaurando a confiança e a valorização
Em vez de se concentrar em tática ou planejamento de longo prazo, a conversa se concentrou no respeito e na valorização fundamentais que o zagueiro de 33 anos sentia faltar de fontes externas. Virgil van Dijk destacou a tranquilidade crucial proporcionada por seu novo técnico, que o lembrou de sua verdadeira estatura e reafirmou sua importância vital para o elenco. Essa conversa restabeleceu um necessário senso de confiança e alegria, atendendo a uma necessidade de validação emocional que ia além de sua comprovada condição física.
"O que ele disse? Que eu sou Virgil van Dijk. Trata-se de confiança, valorização, de quão importante você é para o time. Fisicamente não havia e não há dúvidas, mas você também quer sentir valorização e prazer. Eu não senti falta disso internamente, mas externamente com bastante frequência. E vocês têm um papel importante nisso", revelou Van Dijk.
Rebatendo as críticas à Copa do Mundo
O experiente zagueiro não se conteve ao abordar as consequências da surpreendente eliminação da Holanda. A seleção holandesa foi despachada após uma tensa disputa de pênaltis nas oitavas de final contra o Marrocos, derrota que provocou uma onda de negatividade no país. Van Dijk ficou particularmente indignado com narrativas que sugeriam que ele era responsável por mudanças táticas que supostamente prejudicaram o desempenho da equipe.
"Nós simplesmente fracassamos na Copa do Mundo, esses são os fatos duros", disse Van Dijk. "Isso não depende de mim, eu nunca fui quem inventa isso. Foi um jogo ruim, mas quase conseguimos passar. Aí nada teria dado errado. Mas agora fomos eliminados cedo demais. Então jogam tudo em cima de você."
Ele estava visivelmente irritado com as alegações de que ele e o ex-treinador Ronald Koeman tinham "quebrado" o futebol holandês. "Estão jogando absurdos no mundo para me fazer parecer ainda pior. Isso acontece vezes demais. Não faz sentido voltar a isso agora. Disseram-me que a culpa era minha por termos jogado com cinco, que Ronald Koeman e eu destruímos o futebol holandês", acrescentou.
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Em busca da marca de 100
Apesar do barulho externo, Van Dijk segue focado em sua longevidade no mais alto nível. Com 96 partidas pela seleção, ele se aproxima rapidamente da marca de 100 jogos por seu país, um feito que o coloca entre a elite da história do futebol holandês. Embora a perspectiva de chegar a 100 partidas pela seleção seja uma conquista importante, o defensor insistiu que os números não foram o fator que motivou sua decisão de continuar.
"Isso não teve influência na minha experiência", afirmou ao ser questionado sobre a marca. "Eu simplesmente queria descansar, conversar com meus entes queridos, com o técnico da seleção. Mas cem jogos pela seleção não é algo que muitos jogadores alcançam, eu tenho consciência disso", observou.
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