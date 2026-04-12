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Virgil van Dijk "não está preocupado" com o "modesto" Rio Ngumoha, apesar dos apelos para que o jovem talento do Liverpool seja titular contra o PSG
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A ascensão de um novo recordista em Anfield
Ngumoha continua reescrevendo a história do Liverpool; seu último gol contra o Fulham fez dele o mais jovem jogador a marcar um gol pelo clube na Premier League em Anfield. Com apenas 17 anos e 225 dias, ele superou o recorde anterior, que pertencia a Raheem Sterling, consolidando ainda mais seu status como um dos talentos mais promissores do futebol europeu.
A finalização precisa do jovem abriu o placar na vitória por 2 a 0, que proporcionou um alívio muito necessário para o técnico Arne Slot. Depois de ser superado pelo Manchester City e pelo Paris Saint-Germain, respectivamente, na FA Cup e na Liga dos Campeões, a mais recente exibição deslumbrante de Ngumoha na Premier League trouxe um vislumbre de esperança rumo ao jogo mais importante do Liverpool na temporada até o momento.
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Van Dijk apoia o jovem prodígio
Com o Liverpool perdendo por 2 a 0 no placar agregado antes da partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o PSG, os torcedores pedem que Ngumoha seja escalado como titular. O capitão Virgil van Dijk está confiante de que a pressão não abalaria o jovem, elogiando sua mentalidade e ética de trabalho durante sua temporada de destaque.
Falando sobre a possibilidade de Ngumoha ser titular em Anfield na terça-feira, Van Dijk disse: “Ele aceitaria isso com naturalidade. É um garoto humilde que trabalha duro e sabe ouvir. Ele quer melhorar constantemente. Tem grandes sonhos. Cabe a ele e às pessoas ao seu redor garantir que ele continue assim. Não estou preocupado que algo mude nesse aspecto.”
Superando o índice de referência da libra esterlina
Ngumoha já está acostumado a causar impacto logo no início, tendo conquistado o título de artilheiro mais jovem do Liverpool ao marcar contra o Newcastle em agosto, aos 16 anos. Seu mais recente marco contra o Fulham só veio reforçar o entusiasmo em torno de seu potencial para liderar o ataque.
Van Dijk acredita que esses elogios devem servir de combustível para o atacante, afirmando: “Ele tirou o recorde de Raheem, o que é muito bom para ele e deve motivá-lo e impulsioná-lo ainda mais. Não se deve subestimar coisas assim, e ele não vai subestimar. Ele precisa continuar assim. Cabe ao técnico decidir a escalação e o plano de jogo para terça-feira. Seja como titular ou não, todos precisam se sentir parte de algo especial. É isso que precisamos para tentar vencer o PSG.”
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Preenchendo o vazio deixado pelas lendas que partiram
O momento da ascensão de Ngumoha é particularmente relevante, tendo em vista as iminentes saídas de Mohamed Salah e Andy Robertson. Ambos os veteranos foram recebidos com grande emoção na partida contra o Fulham, após os respectivos anúncios de que deixarão Anfield no final da temporada, deixando um vazio significativo em termos de liderança e talento no elenco.