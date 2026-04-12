Ngumoha continua reescrevendo a história do Liverpool; seu último gol contra o Fulham fez dele o mais jovem jogador a marcar um gol pelo clube na Premier League em Anfield. Com apenas 17 anos e 225 dias, ele superou o recorde anterior, que pertencia a Raheem Sterling, consolidando ainda mais seu status como um dos talentos mais promissores do futebol europeu.

A finalização precisa do jovem abriu o placar na vitória por 2 a 0, que proporcionou um alívio muito necessário para o técnico Arne Slot. Depois de ser superado pelo Manchester City e pelo Paris Saint-Germain, respectivamente, na FA Cup e na Liga dos Campeões, a mais recente exibição deslumbrante de Ngumoha na Premier League trouxe um vislumbre de esperança rumo ao jogo mais importante do Liverpool na temporada até o momento.







