Virgil van Dijk “não está preocupado” com Alexander Isak, autor de quatro gols, enquanto o Liverpool espera que o atacante de 125 milhões de libras faça jus ao seu valor histórico

Van Dijk demonstrou total apoio a Isak, insistindo que a qualidade do atacante continua indiscutível, apesar de uma temporada de estreia desafiadora em Merseyside, na qual marcou apenas quatro gols em todas as competições.

Isak abriu o placar na vitória de sábado sobre o Crystal Palace, marcando um marco significativo para um jogador sobrecarregado por um alto valor de transferência e uma série de problemas físicos.

“É importante para o Alex marcar gols como atacante, e foi um gol excelente”, disse Van Dijk. “Pelo que tenho visto dele, todos sabem, veem e vivenciam, como companheiros de equipe, o quanto ele é excepcional. Trata-se de jogar, ganhar confiança, mas, obviamente, marcar gols como atacante – esse é o principal gatilho para ele.

"Não estou nem um pouco preocupado com ele. Queremos mais do que gols dele, e é isso que ele pode oferecer; ele só precisa continuar em frente e continuar trabalhando, manter a boa forma e continuar sendo importante para o clube, porque acredito que ele vai conseguir e já é."