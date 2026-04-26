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Virgil van Dijk “não está preocupado” com Alexander Isak, autor de quatro gols, enquanto o Liverpool espera que o atacante de 125 milhões de libras faça jus ao seu valor histórico
"O principal fator desencadeador" para Isak
Van Dijk demonstrou total apoio a Isak, insistindo que a qualidade do atacante continua indiscutível, apesar de uma temporada de estreia desafiadora em Merseyside, na qual marcou apenas quatro gols em todas as competições.
Isak abriu o placar na vitória de sábado sobre o Crystal Palace, marcando um marco significativo para um jogador sobrecarregado por um alto valor de transferência e uma série de problemas físicos.
“É importante para o Alex marcar gols como atacante, e foi um gol excelente”, disse Van Dijk. “Pelo que tenho visto dele, todos sabem, veem e vivenciam, como companheiros de equipe, o quanto ele é excepcional. Trata-se de jogar, ganhar confiança, mas, obviamente, marcar gols como atacante – esse é o principal gatilho para ele.
"Não estou nem um pouco preocupado com ele. Queremos mais do que gols dele, e é isso que ele pode oferecer; ele só precisa continuar em frente e continuar trabalhando, manter a boa forma e continuar sendo importante para o clube, porque acredito que ele vai conseguir e já é."
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Superando o pesadelo da temporada de estreia
O atacante de 26 anos tem enfrentado dificuldades desde que assinou contrato com o Liverpool, em agosto passado, numa transferência de 125 milhões de libras que bateu o recorde britânico, vindo do Newcastle United. Sua passagem por Anfield foi marcada por lesões, incluindo uma cirurgia para tratar uma fratura na fíbula.
Van Dijk reconheceu as dificuldades enfrentadas pelo sueco, afirmando: “É um eufemismo dizer que ele teve um ano difícil. Ele provavelmente pode explicar melhor, mas as lesões que sofreu e o momento em que ocorreram foram ruins. Mas agora ele está em forma e todos sabemos o que ele pode oferecer. Cabe a ele agora continuar mostrando isso – espero que depois da Copa do Mundo, porque na Copa do Mundo vamos jogar um contra o outro, então ele pode pegar mais leve nessa hora!”
Construindo em torno de Isak e Wirtz
A vitória contra o Palace marcou a primeira vez que Isak e seu companheiro de contratação de peso, Florian Wirtz, marcaram gols na mesma partida. A dupla representa um investimento conjunto de mais de 240 milhões de libras, e Van Dijk acredita que os dois serão a base para o sucesso futuro do clube à medida que se adaptam aos padrões exigidos em Anfield.
“Esse sempre foi o plano”, explicou o zagueiro holandês. “Esses dois jogadores em particular foram trazidos para o clube para causar impacto, e não tem sido uma temporada fácil para ninguém, incluindo esses dois, mas dá para ver a qualidade que eles têm.”
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O Liverpool em busca de uma vaga nas competições europeias
Após a vitória sobre o Crystal Palace, o Liverpool subiu para a quarta posição na tabela da Premier League, com 58 pontos, ficando atrás do terceiro colocado, o Manchester United, apenas no saldo de gols.
A equipe de Arne Slott enfrentará o United no próximo domingo, em uma partida que pode melhorar a posição dos Reds e praticamente garantir sua vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.