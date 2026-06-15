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Virgil van Dijk não é fã das pausas para hidratação na Copa do Mundo após a estreia da Holanda contra o Japão
A Holanda experimenta as primeiras pausas para bebidas na Copa do Mundo
A Holanda estreou-se na Copa do Mundo em uma partida repleta de gols em Dallas, mas grande parte das discussões pós-jogo girou em torno das mudanças regulamentares da FIFA.
De acordo com as novas diretrizes para o torneio de 2026, os intervalos para hidratação se tornaram uma característica fixa da experiência dos dias de jogo, independentemente de o estádio ser ao ar livre ou coberto.
Em declarações após a partida, Van Dijk disse não ser fã da obrigatoriedade dessas pausas. O capitão holandês expressou sua preocupação de que as interrupções no jogo atendam mais aos interesses das emissoras do que aos dos atletas em campo, especialmente quando as partidas são disputadas em arenas cobertas com temperatura controlada.
- AFP
Van Dijk questiona o caráter "comercial" das interrupções
Van Dijk não mediu palavras quando questionado sobre o impacto tático e físico das pausas no meio do tempo. Ele disse: “Acho que as pausas para hidratação são realmente interessantes. Obviamente, assisti a quase todos os jogos até hoje. Acho que cada vez que entra o comercial é um pouco... não é algo de que eu goste muito.”
O jogador de 34 anos continuou a destacar o impacto sobre quem assiste em casa, acrescentando: “Acho que para os espectadores neutros na TV também não é ótimo. Então, se estiver muito calor, seria bom incluí-las, mas acho que é preciso analisar isso em cada jogo, separadamente, na minha opinião. Mas acho que já falei o suficiente sobre isso.”
Ritmo da partida foi interrompido no empate em Dallas
O momento em que os intervalos ocorreram pareceu frustrar a seleção holandesa, que teve dificuldades para manter o ritmo. Após um primeiro tempo cauteloso, Van Dijk abriu o placar para os holandeses, e Crysencio Summerville também marcou.
No entanto, a Oranje sofreu duas vezes o empate diante de uma seleção japonesa resiliente, que se beneficiou da natureza desorganizada da partida.
Gols de Keito Nakamura e um gol de Daichi Kamada no final garantiram a divisão dos pontos no Grupo F. Embora Van Dijk tenha se destacado individualmente, sua frustração transbordou em relação à abordagem “tamanho único” adotada pela FIFA para o bem-estar dos jogadores neste torneio, que, segundo alguns críticos, transformou o jogo em quatro partes distintas.
- (C)Getty Images
O debate entre o bem-estar dos jogadores e a televisão
A política da FIFA para a Copa do Mundo de 2026 foi concebida para proteger os jogadores do calor extremo previsto em toda a América do Norte, mas a aplicação da regra em estádios modernos e climatizados, como o AT&T Stadium, gerou um debate acirrado. Os críticos compararam as pausas à estrutura da NFL, onde os intervalos comerciais são frequentes.
A avaliação de Van Dijk sugere que, embora a intenção de proteger os jogadores seja válida, a falta de flexibilidade está prejudicando a experiência do espectador e o fluxo natural do futebol de alto nível. Para a Holanda, o foco agora muda para o segundo jogo da fase de grupos contra a Suécia, onde a equipe espera garantir três pontos com menos distrações fora de campo.