Virgil van Dijk não é fã das pausas para hidratação na Copa do Mundo após a estreia da Holanda contra o Japão

A Holanda estreou-se na Copa do Mundo em uma partida repleta de gols em Dallas, mas grande parte das discussões pós-jogo girou em torno das mudanças regulamentares da FIFA.

De acordo com as novas diretrizes para o torneio de 2026, os intervalos para hidratação se tornaram uma característica fixa da experiência dos dias de jogo, independentemente de o estádio ser ao ar livre ou coberto.

Em declarações após a partida, Van Dijk disse não ser fã da obrigatoriedade dessas pausas. O capitão holandês expressou sua preocupação de que as interrupções no jogo atendam mais aos interesses das emissoras do que aos dos atletas em campo, especialmente quando as partidas são disputadas em arenas cobertas com temperatura controlada.