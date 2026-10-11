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Virgil van Dijk manda recado claro sobre o veredito de culpa do Manchester City, mas se recusa a comentar após a dura derrota do Liverpool em Anfield
Van Dijk mantém silêncio em meio à frustração em Anfield
O clima em Merseyside estava tenso, como era de se esperar, quando o Liverpool recebeu o Manchester City em Anfield para o primeiro confronto entre as equipes desde que o City foi considerado culpado por infrações financeiras. A esperada festa dos donos da casa, porém, deu lugar a uma tarde amarga para o Liverpool, derrotado de forma convincente por 3 a 0 diante de sua torcida.
Van Dijk, sempre profissional, teve de falar tanto sobre a atuação decepcionante quanto sobre a questão das complicações legais do City. Ao conversar com a imprensa na zona mista, o capitão do Liverpool deixou claro que, embora tenha muito a dizer sobre o assunto, não vai comentar cada desdobramento do escândalo. “A única coisa que posso dizer, porque o caso ainda está em andamento, é que gostei muito da rivalidade.”
Ele acrescentou: “Mas isso é dentro de campo. O que aconteceu fora de campo é uma história totalmente diferente. Como o caso ainda está em andamento, não é uma boa ideia eu comentar sobre isso. Quando tudo estiver devidamente resolvido, com certeza vou dar minha opinião sobre o assunto. Por enquanto, vamos esperar para ver.”
- AFP
Clima tóxico recebe o Manchester City
Embora Van Dijk tenha sido comedido em suas declarações públicas, os torcedores dentro do estádio foram bem menos contidos. O Manchester City teve uma recepção extremamente hostil, com gritos de “trapaceiros” ao chegar ao estádio. A torcida local deixou clara sua opinião sobre as suspeitas financeiras que pairam sobre o Etihad Stadium.
A hostilidade teve origem na decisão recente que concluiu que o City havia firmado acordos comerciais “fictícios” para inflar sua situação financeira. Com as conclusões indicando que as receitas foram infladas artificialmente em mais de 900 milhões de libras ao longo de nove anos, a sensação de injustiça entre os torcedores rivais chegou ao limite. Para o Liverpool, que terminou como vice-campeão atrás do City em várias dessas temporadas, o veredicto é particularmente doloroso. No dia do jogo, produtos e bandeiras com mensagens depreciativas foram exibidos nos arredores do estádio.
Integridade esportiva e o choque de realidade do 3 a 0
Em campo, a disputa judicial pareceu ter pouco impacto negativo sobre o time de Enzo Maresca. Os visitantes foram eficientes e dominaram um Liverpool que teve dificuldades para lidar com a precisão tática e a movimentação do City.
O resultado foi um lembrete contundente de que, apesar das controvérsias fora de campo, o elenco do City continua entre os melhores. Para o Liverpool, a derrota foi desanimadora e atrapalhou sua tentativa de reduzir a distância para o topo da tabela da Premier League.
- AFP
Incerteza sobre sanções da Premier League continua no ar
A incerteza sobre possíveis sanções continua a pairar sobre a competição. Técnicos de toda a liga manifestaram preocupação com o impacto que a decisão pode ter na integridade do futebol inglês a longo prazo. Antes da partida, o técnico do Liverpool, Andoni Iraola, havia comentado a situação e destacado que o pior de todo esse processo é a falta de clareza sobre quais punições serão de fato aplicadas. Com possibilidades que vão de multas pesadas e perda de pontos à cassação de títulos ou até à expulsão, a liga permanece em um limbo administrativo.
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