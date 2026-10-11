O clima em Merseyside estava tenso, como era de se esperar, quando o Liverpool recebeu o Manchester City em Anfield para o primeiro confronto entre as equipes desde que o City foi considerado culpado por infrações financeiras. A esperada festa dos donos da casa, porém, deu lugar a uma tarde amarga para o Liverpool, derrotado de forma convincente por 3 a 0 diante de sua torcida.

Van Dijk, sempre profissional, teve de falar tanto sobre a atuação decepcionante quanto sobre a questão das complicações legais do City. Ao conversar com a imprensa na zona mista, o capitão do Liverpool deixou claro que, embora tenha muito a dizer sobre o assunto, não vai comentar cada desdobramento do escândalo. “A única coisa que posso dizer, porque o caso ainda está em andamento, é que gostei muito da rivalidade.”

Ele acrescentou: “Mas isso é dentro de campo. O que aconteceu fora de campo é uma história totalmente diferente. Como o caso ainda está em andamento, não é uma boa ideia eu comentar sobre isso. Quando tudo estiver devidamente resolvido, com certeza vou dar minha opinião sobre o assunto. Por enquanto, vamos esperar para ver.”



