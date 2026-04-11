Virgil van Dijk exorta os jogadores do Liverpool a darem “tudo de si” para garantir a classificação para a Liga dos Campeões e diz aos torcedores que “todos estão sofrendo” em meio à fase ruim

Refletindo sobre a derrota para o Manchester City e a difícil sequência de jogos que se seguiu, Van Dijk reconheceu as dificuldades da equipe, mas insistiu que o nível de desempenho precisa melhorar.

“Tem sido uma temporada difícil para todos nós, com certeza, e não há como negar que os últimos dias foram particularmente difíceis”, escreveu o zagueiro em suas notas no programa pré-jogo. “Perder da maneira como perdemos contra o Manchester City foi ruim – inaceitável, na minha opinião – e passar disso para outro jogo extremamente difícil contra um dos melhores times da Europa, o Paris Saint-Germain, sempre seria um grande desafio. E foi o que aconteceu.”

“Precisamos de uma atuação especial se quisermos dar a volta por cima, é claro, mas com vocês nos apoiando em Anfield, temos que acreditar. Sabemos o quanto essas últimas semanas da temporada são importantes. Temos sete jogos restantes na Premier League e sabemos exatamente o que é necessário se quisermos nos classificar para a Liga dos Campeões na próxima temporada. Portanto, temos que nos concentrar, nos manter unidos e dar absolutamente tudo de nós. Nada menos do que isso é aceitável neste clube de futebol.”