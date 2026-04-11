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Virgil van Dijk exorta os jogadores do Liverpool a darem “tudo de si” para garantir a classificação para a Liga dos Campeões e diz aos torcedores que “todos estão sofrendo” em meio à fase ruim
O capitão considera a recente derrota inaceitável
Van Dijk fez uma avaliação direta sobre o desempenho recente do Liverpool após uma fase difícil, que incluiu uma goleada sofrida contra o Manchester City. Os Reds têm enfrentado dificuldades para manter a regularidade fora de casa, tendo sofrido três derrotas consecutivas em competições nacionais e europeias. Essa sequência colocou a campanha do time sob forte pressão nas últimas semanas da temporada. O clube de Merseyside precisa agora reagir rapidamente enquanto se prepara para voltar a Anfield para enfrentar o Fulham pela Premier League.
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Van Dijk exige padrões mais elevados
Refletindo sobre a derrota para o Manchester City e a difícil sequência de jogos que se seguiu, Van Dijk reconheceu as dificuldades da equipe, mas insistiu que o nível de desempenho precisa melhorar.
“Tem sido uma temporada difícil para todos nós, com certeza, e não há como negar que os últimos dias foram particularmente difíceis”, escreveu o zagueiro em suas notas no programa pré-jogo. “Perder da maneira como perdemos contra o Manchester City foi ruim – inaceitável, na minha opinião – e passar disso para outro jogo extremamente difícil contra um dos melhores times da Europa, o Paris Saint-Germain, sempre seria um grande desafio. E foi o que aconteceu.”
“Precisamos de uma atuação especial se quisermos dar a volta por cima, é claro, mas com vocês nos apoiando em Anfield, temos que acreditar. Sabemos o quanto essas últimas semanas da temporada são importantes. Temos sete jogos restantes na Premier League e sabemos exatamente o que é necessário se quisermos nos classificar para a Liga dos Campeões na próxima temporada. Portanto, temos que nos concentrar, nos manter unidos e dar absolutamente tudo de nós. Nada menos do que isso é aceitável neste clube de futebol.”
É necessária uma abordagem que volte ao básico
Van Dijk acredita que o Liverpool precisa reencontrar as qualidades fundamentais que antes definiram seu sucesso sob o comando de Jurgen Klopp, ou na temporada de estreia de Slot, quando conquistaram o título da Premier League. Segundo o capitão, um compromisso coletivo com a intensidade e o trabalho em equipe será essencial para que a equipe consiga reverter a situação atual.
“Começa, como sempre digo, com o básico: trabalho árduo, intensidade, união, disposição para correr e lutar por tudo”, acrescentou. “Precisamos entrar em campo hoje com a mentalidade certa, jogar como uma equipe e estar prontos para dar tudo de nós desde o primeiro segundo para conseguir o resultado de que precisamos.”
“É isso que vocês esperam e é o que esperamos de nós mesmos também. Sabemos que este é um momento difícil para o clube, um momento muito difícil. Todos estão frustrados, todos estão sofrendo e todos estão buscando respostas. Mas somos nós que temos que superar isso e começar a reverter a situação, e o único lugar onde podemos fazer isso é em campo. Sem desculpas. Vamos nos manter unidos e dar tudo de nós.”
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E agora?
O Liverpool volta agora sua atenção para um confronto crucial do campeonato contra o Fulham, em Anfield, na tentativa de manter vivas suas esperanças de classificação para a Liga dos Campeões. Com apenas sete partidas restantes na Premier League, cada ponto pode ser decisivo na disputa por uma vaga entre os quatro primeiros. Depois disso, a equipe de Slot se preparará para a partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o PSG.