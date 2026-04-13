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Virgil van Dijk exige “algo especial” do Liverpool, enquanto o zagueiro continua pessimista quanto às chances de uma reviravolta na Liga dos Campeões contra o PSG
Uma avaliação sincera do desafio em Anfield
O Liverpool enfrenta uma tarefa difícil para manter vivos seus sonhos europeus, enquanto se prepara para receber o PSG em Anfield na noite de terça-feira. Com uma desvantagem de dois gols após uma partida de ida difícil na França, Van Dijk fez uma avaliação direta do que é necessário para chegar às semifinais. O zagueiro holandês foi honesto sobre a magnitude da tarefa que a equipe de Arne Slot enfrenta, insistindo que uma repetição do desempenho no Parc des Princes resultaria em uma eliminação certa.
“Precisamos que algo muito especial aconteça, caso contrário não teremos chance. Se jogarmos como jogamos em Paris, então não teremos chance de qualquer maneira, na minha opinião”, disse ele.
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Contando com a atmosfera de Anfield
Apesar das perspectivas pessimistas em relação à atual fase da equipe, o capitão acredita que a torcida local pode ser o catalisador para mais uma noite memorável na Europa. Ele afirma que a melhora é essencial e pediu aos torcedores que impulsionem uma recuperação, sabendo muito bem o quanto a atmosfera de Anfield pode intimidar as equipes visitantes.
“Os torcedores provavelmente serão o fator mais importante, juntamente com o nosso desempenho”, acrescentou o zagueiro. “Tive muita sorte de viver aquelas noites em que a conexão entre os torcedores e o desempenho foi incrível. Na terça-feira, temos a oportunidade de traçar um bom plano de jogo e lutar por ele durante mais de 90 minutos. Estou realmente ansioso por isso. É um privilégio estar nas quartas de final, independentemente de tudo. Não devemos subestimar isso. Temos que lembrar que somos o Liverpool. Temos que fazer dessa noite uma noite memorável.”
Protestos contra a venda de ingressos geram tensão em Anfield
O apelo de Van Dijk aos torcedores surge em meio a protestos contra o aumento dos preços dos ingressos. O clima em Anfield tem estado tenso nos últimos tempos, com menos bandeiras e faixas expostas na arquibancada Kop durante a vitória de sábado na Premier League contra o Fulham, enquanto os torcedores também têm boicotado os pontos de venda de alimentos e bebidas dentro do estádio.
O capitão reconheceu o atrito entre a torcida e a diretoria do clube, apoiando o direito dos torcedores de expressarem seu descontentamento. “Acho que os torcedores são o coração e a alma do clube e, se eles se sentem assim a ponto de protestar, obviamente é um direito deles”, observou. “Espero que cheguem a uma solução com o clube, mas essas questões estão muito acima de mim, como capitão do clube. Na minha opinião, nossos torcedores são o clube e sempre foram, antes da minha época e depois dela. É importante que essas questões sejam resolvidas, pois isso não beneficia ninguém.”
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Fase decisiva para a classificação para as competições europeias
Além do confronto contra o PSG pela Liga dos Campeões, o Liverpool enfrenta uma reta final difícil para manter suas chances de terminar entre os cinco primeiros da Premier League. Atualmente em quinto lugar, com 52 pontos, o clube tem seis partidas cruciais pela frente, incluindo jogos fora de casa contra o Everton, o Manchester United e o Aston Villa, além de confrontos em casa contra o Crystal Palace, o Chelsea e o Brentford.