Virgil van Dijk exige “algo especial” do Liverpool, enquanto o zagueiro continua pessimista quanto às chances de uma reviravolta na Liga dos Campeões contra o PSG

Apesar das perspectivas pessimistas em relação à atual fase da equipe, o capitão acredita que a torcida local pode ser o catalisador para mais uma noite memorável na Europa. Ele afirma que a melhora é essencial e pediu aos torcedores que impulsionem uma recuperação, sabendo muito bem o quanto a atmosfera de Anfield pode intimidar as equipes visitantes.

“Os torcedores provavelmente serão o fator mais importante, juntamente com o nosso desempenho”, acrescentou o zagueiro. “Tive muita sorte de viver aquelas noites em que a conexão entre os torcedores e o desempenho foi incrível. Na terça-feira, temos a oportunidade de traçar um bom plano de jogo e lutar por ele durante mais de 90 minutos. Estou realmente ansioso por isso. É um privilégio estar nas quartas de final, independentemente de tudo. Não devemos subestimar isso. Temos que lembrar que somos o Liverpool. Temos que fazer dessa noite uma noite memorável.”