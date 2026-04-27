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Virgil van Dijk espera que Mohamed Salah, conhecido por se recuperar rapidamente, não tenha disputado sua última partida pelo Liverpool após a lesão sofrida contra o Crystal Palace
Van Dijk mantém a esperança de se tornar uma lenda de Anfield
O capitão do Liverpool se recusa a aceitar que Salah já tenha feito sua última partida pelo clube. O atacante sofreu uma lesão no tendão da coxa durante a vitória dos Reds por 3 a 1 sobre o Crystal Palace, deixando os torcedores preocupados com a possibilidade de que sua carreira repleta de conquistas na Premier League tenha chegado ao fim antes mesmo de sua saída confirmada no meio do ano.
Apesar da imagem sombria de Salah saindo mancando, Van Dijk acredita que a capacidade de recuperação do jogador de 33 anos pode levá-lo a retornar para os últimos jogos em casa. “Espero que sim”, disse o zagueiro quando questionado se Salah voltaria a jogar. “Haverá uma avaliação médica e isso determinará qual será o problema. Sei que ele está fazendo tudo ao seu alcance para voltar aos gramados o mais rápido possível.”
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Uma despedida emocionante para o rei egípcio
O momento em que a lesão ocorreu é particularmente cruel, considerando que ao Liverpool restam apenas quatro partidas nesta temporada. Com Salah prestes a deixar o clube quando seu contrato expirar em junho, a possibilidade de ele perder a despedida no estádio é um fardo pesado para o elenco. Van Dijk admitiu que a situação pesava na mente de seu companheiro de equipe quando ele saiu de campo no sábado.
“Se você se lesiona nesta fase da temporada, especialmente na situação em que ele se encontra, restando apenas mais dois jogos em casa para ele, é uma mistura de sentimentos que passa pela sua cabeça quando você sai”, explicou Van Dijk. “A realidade é que ele precisa fazer exames, ser avaliado; espero que não demore muito, mas, neste momento, não sei. Talvez ele volte na próxima semana, talvez não. Não faço ideia.”
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Uma despedida garantida, independentemente da forma física
O legado de Salah em Anfield já está gravado na história, com 257 gols em 440 partidas, o que o torna o terceiro maior artilheiro da história do clube. Independentemente de ele vencer sua batalha contra as lesões, Van Dijk tem certeza de que os torcedores darão ao três vezes eleito o Jogador do Ano pela PFA a homenagem que ele merece por sua passagem de nove anos repleta de títulos.
“Ele receberá a despedida de qualquer maneira”, acrescentou Van Dijk. “Não acho que isso seja o importante neste momento; não devemos pensar muito à frente. Conhecendo o Mo, ele se recupera rápido quando está cercado pelas pessoas certas. Vamos ver.”
O Reds busca garantir uma vaga na Liga dos Campeões
Além da preocupação com Salah, a vitória do Liverpool sobre o Palace foi um passo positivo rumo à garantia da classificação para a Liga dos Campeões. A vitória permitiu que os Reds subissem para a quarta posição na tabela da Premier League, atrás do Manchester United apenas no saldo de gols, embora seus arquirrivais ainda tenham um jogo a menos. Embora a possível ausência de Salah seja uma grande preocupação, o capitão não hesitou em elogiar os outros jogadores que se destacaram, principalmente Alexander Isak, que finalmente marcou seu primeiro gol em Anfield durante a partida.
“É importante para o Alex marcar gols como atacante e foi um gol fantástico”, disse Van Dijk. “Pelo que tenho visto dele, todos nós, como companheiros de equipe, sabemos, vemos e vivenciamos o quanto ele é excepcional. Trata-se de ganhar tempo de jogo, confiança, mas, obviamente, marcar gols como atacante — esse é o principal gatilho para ele. Não estou nem um pouco preocupado com ele. Queremos mais do que gols dele, e é isso que ele pode oferecer; ele só precisa continuar em frente e continuar trabalhando, manter a forma e continuar sendo importante para o clube, porque acredito que ele vai conseguir e já é.”