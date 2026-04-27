Virgil van Dijk espera que Mohamed Salah, conhecido por se recuperar rapidamente, não tenha disputado sua última partida pelo Liverpool após a lesão sofrida contra o Crystal Palace

Além da preocupação com Salah, a vitória do Liverpool sobre o Palace foi um passo positivo rumo à garantia da classificação para a Liga dos Campeões. A vitória permitiu que os Reds subissem para a quarta posição na tabela da Premier League, atrás do Manchester United apenas no saldo de gols, embora seus arquirrivais ainda tenham um jogo a menos. Embora a possível ausência de Salah seja uma grande preocupação, o capitão não hesitou em elogiar os outros jogadores que se destacaram, principalmente Alexander Isak, que finalmente marcou seu primeiro gol em Anfield durante a partida.

“É importante para o Alex marcar gols como atacante e foi um gol fantástico”, disse Van Dijk. “Pelo que tenho visto dele, todos nós, como companheiros de equipe, sabemos, vemos e vivenciamos o quanto ele é excepcional. Trata-se de ganhar tempo de jogo, confiança, mas, obviamente, marcar gols como atacante — esse é o principal gatilho para ele. Não estou nem um pouco preocupado com ele. Queremos mais do que gols dele, e é isso que ele pode oferecer; ele só precisa continuar em frente e continuar trabalhando, manter a forma e continuar sendo importante para o clube, porque acredito que ele vai conseguir e já é.”