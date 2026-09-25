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Virgil van Dijk elogia o novo estilo de pressão alta de Xavi enquanto a Holanda segura a Alemanha de Jurgen Klopp na estreia do novo técnico
Uma mudança tática para a Holanda
O início da era Xavi na seleção da Holanda chegou cercado de grande expectativa, e os primeiros sinais sugerem uma mudança radical na filosofia tática. Diante de uma Alemanha comandada pelo lendário ex-técnico do Liverpool Klopp, a Holanda mostrou uma abordagem modernizada, que priorizou uma defesa proativa e uma pressão alta incansável. Falando à imprensa após o empate em 1 a 1, Virgil van Dijk destacou a transição pela qual o elenco passa neste momento, à medida que se adapta às exigências do ex-treinador do Barcelona com e sem a bola.
Ele compartilhou suas primeiras impressões sobre a atuação com NOS Sport, fazendo uma avaliação sincera de como a equipe equilibrou seus novos gatilhos agressivos com a solidez defensiva necessária para competir contra adversários europeus de primeira linha. "Sim, com certeza. Naturalmente queremos ter a bola, e pressionar é naturalmente uma parte enorme disso. Você também está jogando contra uma equipe que tem muita qualidade. No fim, foi um jogo sólido da nossa parte", disse.
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Dominando a pressão em alta intensidade
Uma das características mais marcantes do plano tático de Xavi é a ênfase em recuperar a posse de bola o mais alto possível no campo. Isso ficou evidente ao longo do confronto com a Alemanha, quando os atacantes e meio-campistas holandeses frequentemente cercaram os adversários para atrapalhar a saída de bola. Van Dijk reconheceu que, embora o plano seja claro, a execução ainda está em andamento.
"Acho que merecíamos pelo menos um ponto nesta noite. Jogamos bem em alguns momentos, mas em outros ficamos um pouco vulneráveis. Se pressionarmos, ainda podemos melhorar nisso. Depois de três dias de trabalho, acho que foi um grande jogo", comentou o capitão.
Polêmica sobre gol anulado
A partida não foi sem seus momentos de frustração para a Holanda. Van Dijk mandou de cabeça para o gol aos 13 minutos, após cobrança de escanteio, mas o lance acabou anulado. Van Dijk considerou incrivelmente dura a decisão de punir Brian Brobbey por uma suposta obstrução sobre o goleiro alemão Marc-Andre ter Stegen. Van Dijk não escondeu sua decepção ao ser questionado sobre o lance específico que lhe tirou um gol contra a equipe do ex-treinador de seu clube.
"Achei que foi anulado com muita facilidade. Não acho que Brian tenha feito nada. Ele estava ali, mas não fez absolutamente nada", reclamou Van Dijk.
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Blocos de construção para o futuro
Embora um empate em amistoso raramente seja motivo para uma comemoração exagerada, a forma como a Holanda se impôs contra a Alemanha de Klopp incutiu um sentimento de confiança no grupo. A integração das ideias de Xavi a um elenco repleto de talento técnico de alto nível sugere que a Holanda pode voltar a se tornar uma das seleções mais empolgantes da Europa. Van Dijk acredita que a base foi lançada e que o ambiente positivo após o apito final é um ingrediente crucial para a continuidade do desenvolvimento da equipe.
"Sim, claro. Os resultados ajudam enormemente na confiança. Isso também confirma o que fizemos nos últimos três dias, mas há muito mais nisso. Há algo sobre o qual construir", disse Van Dijk, de forma otimista.
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