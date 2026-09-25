Virgil van Dijk elogia o novo estilo de pressão alta de Xavi enquanto a Holanda segura a Alemanha de Jurgen Klopp na estreia do novo técnico

O início da era Xavi na seleção da Holanda chegou cercado de grande expectativa, e os primeiros sinais sugerem uma mudança radical na filosofia tática. Diante de uma Alemanha comandada pelo lendário ex-técnico do Liverpool Klopp, a Holanda mostrou uma abordagem modernizada, que priorizou uma defesa proativa e uma pressão alta incansável. Falando à imprensa após o empate em 1 a 1, Virgil van Dijk destacou a transição pela qual o elenco passa neste momento, à medida que se adapta às exigências do ex-treinador do Barcelona com e sem a bola.

Ele compartilhou suas primeiras impressões sobre a atuação com NOS Sport, fazendo uma avaliação sincera de como a equipe equilibrou seus novos gatilhos agressivos com a solidez defensiva necessária para competir contra adversários europeus de primeira linha. "Sim, com certeza. Naturalmente queremos ter a bola, e pressionar é naturalmente uma parte enorme disso. Você também está jogando contra uma equipe que tem muita qualidade. No fim, foi um jogo sólido da nossa parte", disse.