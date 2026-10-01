AFP
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Virgil van Dijk e Tijjani Reijnders marcam no segundo tempo para garantir à Holanda um emocionante empate contra a Grécia
A Grécia sai na frente
A Grécia começou a partida em alta e abriu o placar aos 23 minutos. Konstantinos Tzolakis lançou uma bola longa para a frente, que o substituto Masouras desviou para o caminho de Ioannidis, que finalizou com calma. Pouco antes do apito do intervalo, a dupla voltou a combinar. Um erro bobo no meio-campo holandês permitiu que Ioannidis interceptasse a bola solta e encontrasse Masouras, que empurrou para o gol e deu ao seu time uma surpreendente vantagem de 2 a 0 antes do intervalo.
- AFP
Xavi inicia a reação da Holanda
Xavi precisou mobilizar seus jogadores, que dominaram a posse com mais de 70 por cento da bola, e eles responderam com força no segundo tempo. A Holanda encontrou uma tábua de salvação crucial aos 59 minutos, quando Joey Veerman cobrou um escanteio preciso. Van Dijk subiu mais alto que todo mundo para testar com força e vencer Tzolakis. Os visitantes acharam que haviam empatado rapidamente, mas Denzel Dumfries viu sua finalização de curta distância ser anulada por impedimento após uma longa revisão do VAR.
Reijnders garante o ponto
Apesar do revés frustrante, a Holanda continuou pressionando em busca do empate à medida que o tempo passava. A pressão incessante deu resultado aos 89 minutos, quando Noa Lang levantou um cruzamento perigoso para a área. O reserva Joshua Zirkzee desviou de cabeça, permitindo que Reijnders finalizasse de voleio de perto. O resultado deixa a Grécia na liderança do Grupo A2 com sete pontos, enquanto a Holanda segue em segundo lugar com cinco pontos, logo à frente da Alemanha, terceira colocada, com quatro pontos.
- AFP
De olho no confronto com a Sérvia
A lanterna Sérvia ainda não somou nenhum ponto após sofrer três derrotas consecutivas no grupo. Olhando para a frente, Xavi preparará seu elenco para receber a equipe sérvia em dificuldades na Holanda, no domingo. Este confronto encerrará a atual pausa internacional, oferecendo aos holandeses uma oportunidade vital de garantir a vitória.
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