A Holanda está finalizando os preparativos para o tão aguardado jogo de estreia no Grupo F contra a formidável seleção do Japão, no dia 14 de junho. Após o primeiro treino sob o sol escaldante dos Estados Unidos, Koeman admitiu em uma coletiva de imprensa que o próximo confronto será “interessante e difícil”.

Desde que assumiu o comando no início de 2023, o técnico levou a equipe ao quarto lugar na Liga das Nações de 2023 e às semifinais da Euro 2024, onde perdeu para a Inglaterra. No entanto, os resultados recentes têm sido um tanto decepcionantes. Na semana passada, a Oranje deixou seu país após uma derrota por 1 a 0 para a Argélia, antes que dois pênaltis de Cody Gakpo, incluindo um no último minuto, selassem uma vitória apertada contra o Uzbequistão em seu último jogo de preparação para a Copa do Mundo.