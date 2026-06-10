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Virgil van Dijk e Ronald Koeman mantêm-se otimistas antes do confronto contra o Japão, enquanto a tensão cresce na seleção holandesa após os preocupantes amistosos contra o Uzbequistão e a Argélia
Preparando-se para o grande palco em Kansas City
A Holanda está finalizando os preparativos para o tão aguardado jogo de estreia no Grupo F contra a formidável seleção do Japão, no dia 14 de junho. Após o primeiro treino sob o sol escaldante dos Estados Unidos, Koeman admitiu em uma coletiva de imprensa que o próximo confronto será “interessante e difícil”.
Desde que assumiu o comando no início de 2023, o técnico levou a equipe ao quarto lugar na Liga das Nações de 2023 e às semifinais da Euro 2024, onde perdeu para a Inglaterra. No entanto, os resultados recentes têm sido um tanto decepcionantes. Na semana passada, a Oranje deixou seu país após uma derrota por 1 a 0 para a Argélia, antes que dois pênaltis de Cody Gakpo, incluindo um no último minuto, selassem uma vitória apertada contra o Uzbequistão em seu último jogo de preparação para a Copa do Mundo.
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Respeitando a potência asiática disciplinada
Enfrentar o Japão representa um grande desafio, e Virgil van Dijk reconheceu a imensa qualidade do adversário. “O Japão é muito forte. Eles jogam com muita disciplina e também têm muita qualidade. Estamos realmente ansiosos por esse jogo”, observou o capitão.
Koeman ecoou esses sentimentos, elogiando a potência asiática. “Nós os analisamos e sabemos que são fortes como equipe. São fisicamente muito fortes e certamente não será fácil. Acreditamos em nós mesmos. Respeitamos o Japão, mas somos a Holanda, então eles também vão nos respeitar. Será uma partida difícil, mas estamos cheios de confiança.”
Dicas sobre a escalação e a missão do capitão
Quanto à escalação inicial, o técnico não revelou nada. “Se eu ainda não soubesse disso, é porque não teria feito meu dever de casa direito”, brincou.
Enquanto isso, persistem as preocupações com o goleiro Bart Verbruggen, que está seguindo um programa individual. “Estamos confiantes de que tudo ficará bem. É uma contusão, então poderia ter sido pior. Temos que levar um dia de cada vez”, explicou o técnico.
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De olho nos desafios da fase de grupos
Após uma preparação instável, as expectativas do público continuam baixas. No entanto, o time está totalmente focado em superar o Grupo F.
Ignorando as especulações externas, Van Dijk afirmou: “Eu me concentro apenas nas coisas sobre as quais realmente tenho influência. Ou seja, neste grupo e em nossos treinos e preparativos. Tentamos simplesmente fazer isso da melhor maneira possível.”
Após a estreia contra o Japão, a Holanda enfrentará a Suécia antes de encerrar a fase de grupos contra a Tunísia.