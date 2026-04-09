Virgil van Dijk destaca “o único ponto positivo” após o Liverpool ser dominado pelo PSG nas quartas de final da Liga dos Campeões

O placar poderia ter sido muito pior se não fosse por Giorgi Mamardashvili. Substituindo o lesionado Alisson Becker, o goleiro georgiano fez várias defesas cruciais para manter a eliminatória ainda ao alcance. Van Dijk destacou a importância da atuação do goleiro, na esperança de que ela sirva de base para uma reviravolta.

“Espero que [o desempenho de Mamardashvili se revele] crucial”, acrescentou o zagueiro. “Obviamente, no ano passado jogamos aqui uma partida que deveríamos ter perdido, mas vencemos; o Ali (Alisson) teve que fazer provavelmente o melhor jogo da carreira dele. Mas não conseguimos fazer o trabalho em Anfield. Agora estamos perdendo por 2 a 0 e precisamos de uma atuação especial na próxima semana. Mas temos um jogo muito importante antes disso também, então vamos nos concentrar nesse.”