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Virgil van Dijk destaca “o único ponto positivo” após o Liverpool ser dominado pelo PSG nas quartas de final da Liga dos Campeões
Uma noite difícil em Paris
O Liverpool teve dificuldades para se firmar na capital francesa, já que a aposta tática de Arne Slot não conseguiu neutralizar o domínio do PSG. Os Reds passaram a maior parte da noite defendendo-se na sua área, incapazes de encontrar um ritmo ou de aproveitar as poucas oportunidades de contra-ataque que surgiram. O impasse foi finalmente quebrado por um gol de Desire Doue, antes de Khvicha Kvaratskhelia ampliar a vantagem, deixando os visitantes abalados. Apesar de um esforço defensivo tenaz, o time da Premier League acabou perdendo por 2 a 0.
- AFP
A avaliação sincera do capitão
Em entrevista à TNT Sports após o apito final, Van Dijk foi sincero sobre os desafios que sua equipe enfrentou e admitiu que ainda há um ponto positivo. Ele disse: “Foi difícil. Um trabalho árduo, como era de se esperar. Acho que defendemos com muitos jogadores ao redor da área. Infelizmente, o primeiro gol foi um desvio. Tivemos alguns pequenos momentos no contra-ataque em que poderíamos ter feito melhor. Obviamente, não estou nada feliz por perder aqui; a única coisa positiva é que temos outro jogo para disputar na próxima semana. Mas agora, obviamente, a recuperação é rápida e o Fulham também está nos esperando.”
À procura de uma apresentação especial
O placar poderia ter sido muito pior se não fosse por Giorgi Mamardashvili. Substituindo o lesionado Alisson Becker, o goleiro georgiano fez várias defesas cruciais para manter a eliminatória ainda ao alcance. Van Dijk destacou a importância da atuação do goleiro, na esperança de que ela sirva de base para uma reviravolta.
“Espero que [o desempenho de Mamardashvili se revele] crucial”, acrescentou o zagueiro. “Obviamente, no ano passado jogamos aqui uma partida que deveríamos ter perdido, mas vencemos; o Ali (Alisson) teve que fazer provavelmente o melhor jogo da carreira dele. Mas não conseguimos fazer o trabalho em Anfield. Agora estamos perdendo por 2 a 0 e precisamos de uma atuação especial na próxima semana. Mas temos um jogo muito importante antes disso também, então vamos nos concentrar nesse.”
- AFP
E agora?
Antes que o Liverpool possa se concentrar na partida de volta, o time precisa voltar a se dedicar à Premier League. Os Reds ocupam atualmente a quinta posição na tabela, com 49 pontos em 31 partidas, cinco pontos atrás do Aston Villa e mais um ponto atrás do Manchester United. A equipe de Slot enfrentará o Fulham em Anfield no sábado, antes de receber o PSG na partida de volta na próxima semana.