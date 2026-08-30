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Virgil van Dijk dá seu veredito sobre a qualidade de Bradley Barcola enquanto o Liverpool se aproxima de uma megatransferência de £ 123 milhões
Anfield se prepara para a chegada de Barcola
O Liverpool está cada vez mais perto de uma transferência sensacional de três dígitos à medida que a janela de verão se aproxima de sua conclusão frenética. O Liverpool identificou Barcola como a peça final de seu quebra-cabeça ofensivo, e o jovem francês já foi visto se despedindo da torcida parisiense. O ritmo das negociações acelerou rapidamente nas últimas 24 horas, com Barcola tendo chegado para realizar os exames médicos e concluir as formalidades da transferência.
O acordo fará com que Barcola se torne o segundo jogador mais caro da história do clube de Merseyside, atrás apenas dos £125 milhões gastos com Alexander Isak, enquanto se prepara para comprometer seu futuro com Anfield em um contrato de cinco anos. Embora a taxa seja alta, o consenso dentro do departamento de recrutamento é de que o teto de Barcola é alto o suficiente para justificar o investimento.
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Van Dijk elogia o impacto de Barcola
Van Dijk deu seu veredicto sobre a possível chegada, destacando a enorme qualidade que o jogador de 21 anos traz para uma equipe que busca manter sua competitividade no topo da Premier League. Falando depois do frustrante empate por 2 a 2 do Liverpool com o Nottingham Forest, Van Dijk fez muitos elogios ao talento que pode chegar.
"Ele é um bom jogador, isso é a única coisa que posso dizer", comentou o holandês. "Acho que não há qualquer dúvida de que um clube como o Liverpool é muito atraente para jogadores muito bons. Este é um dos maiores clubes do mundo. Todos nós sabemos que estamos passando por um pequeno período de transição. Ou você quer fazer parte disso ou não. A janela está aberta até terça-feira, certo? Vamos ver o que acontece."
"Ele é um jogador veloz. Lembro de um gol que ele marcou contra o Chelsea. Se vier para cá, será recebido de braços abertos. Até que seja oficial, não faz sentido falar sobre isso."
Capitão do Liverpool faz alerta sobre profundidade do elenco
Embora a chegada de Barcola sinalize um enorme investimento no futuro, Van Dijk está plenamente ciente da necessidade de estabilidade interna após um verão de saídas de grande repercussão. O Liverpool já viu Mohamed Salah, Andy Robertson, Ibrahima Konate e Curtis Jones deixarem o clube desde o fim da última temporada. O capitão enfatizou que, para o time ter sucesso nesta nova era, eles precisam continuar reforçando o elenco, e não enfraquecendo-o.
"Trata-se de continuar exigindo uns dos outros", explicou. "O técnico disse antes do fim de semana o que quer dos nossos três ou quatro da frente: que deem tudo de si e, depois, se tivermos de colocar outra pessoa para terminar o trabalho, ele fará isso. Precisamos uns dos outros para ter sucesso. Acrescentar qualidade ao elenco sempre faz diferença. Vamos ver o que os próximos dias trazem. Depois de terça-feira, temos de lutar por tudo sem arrependimentos."
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O foco muda para a consistência em Anfield
Além do drama da transferência, Van Dijk expressou sua preocupação com a fase recente do time em casa, particularmente pela incapacidade de somar três pontos contra o Forest. Ele pediu uma volta ao domínio que marcou os períodos de maior sucesso do clube, exortando seus companheiros a melhorarem tanto defensivamente quanto ofensivamente. O capitão destacou que permitir que os adversários saiam de Anfield com pontos por várias temporadas consecutivas é uma tendência que precisa ser interrompida imediatamente se o clube quiser brigar por grandes títulos.
"Temos que fazer mais gols, sofrer menos, dominar mais com e sem a bola", disse Van Dijk. "O Nottingham Forest veio aqui nas últimas três temporadas e permaneceu invicto. Isso não deveria acontecer. Em todos os anos em que estive no clube, isso não tinha acontecido. Cabe a nós garantir que sejamos uma unidade, com todos os membros do elenco juntos dos nossos torcedores. Isso leva algum tempo."
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