Virgil van Dijk dá seu veredito sobre a qualidade de Bradley Barcola enquanto o Liverpool se aproxima de uma megatransferência de £ 123 milhões

Van Dijk deu seu veredicto sobre a possível chegada, destacando a enorme qualidade que o jogador de 21 anos traz para uma equipe que busca manter sua competitividade no topo da Premier League. Falando depois do frustrante empate por 2 a 2 do Liverpool com o Nottingham Forest, Van Dijk fez muitos elogios ao talento que pode chegar.

"Ele é um bom jogador, isso é a única coisa que posso dizer", comentou o holandês. "Acho que não há qualquer dúvida de que um clube como o Liverpool é muito atraente para jogadores muito bons. Este é um dos maiores clubes do mundo. Todos nós sabemos que estamos passando por um pequeno período de transição. Ou você quer fazer parte disso ou não. A janela está aberta até terça-feira, certo? Vamos ver o que acontece."

"Ele é um jogador veloz. Lembro de um gol que ele marcou contra o Chelsea. Se vier para cá, será recebido de braços abertos. Até que seja oficial, não faz sentido falar sobre isso."