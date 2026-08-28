Em texto no programa oficial da partida antes do confronto com o Nottingham Forest, Van Dijk não poupou palavras ao avaliar como o Liverpool atuou na última temporada. Como relatado pelo Liverpool Echo, o defensor insistiu que a equipe é capaz de alcançar muito mais.

O Liverpool busca sua primeira vitória em casa sob o comando de Iraola após o empate por 2 a 2, muito disputado, com o Newcastle United no último domingo. Ele escreveu: "Queremos vencer, no fim das contas. No Liverpool, esse sempre deve ser o objetivo. Vocês não precisam que eu diga que a última temporada foi difícil, inaceitável na minha opinião. Somos melhores do que isso, muito melhores na verdade, e agora precisamos mostrar isso."