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Virgil van Dijk classifica a temporada anterior do Liverpool como "inaceitável" ao pedir paciência com Andoni Iraola
Frustração com a campanha anterior
Em texto no programa oficial da partida antes do confronto com o Nottingham Forest, Van Dijk não poupou palavras ao avaliar como o Liverpool atuou na última temporada. Como relatado pelo Liverpool Echo, o defensor insistiu que a equipe é capaz de alcançar muito mais.
O Liverpool busca sua primeira vitória em casa sob o comando de Iraola após o empate por 2 a 2, muito disputado, com o Newcastle United no último domingo. Ele escreveu: "Queremos vencer, no fim das contas. No Liverpool, esse sempre deve ser o objetivo. Vocês não precisam que eu diga que a última temporada foi difícil, inaceitável na minha opinião. Somos melhores do que isso, muito melhores na verdade, e agora precisamos mostrar isso."
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Adaptando-se às táticas de Iraola
Após a chegada de Iraola, o Liverpool vem passando por uma transição tática significativa. O capitão reconheceu que transformar o estilo de jogo não vai acontecer da noite para o dia, mas destacou que o elenco está fazendo o máximo para acelerar esse processo e alcançar um nível maior de consistência.
"Quando você tem um novo técnico, com novos planos e novas ideias, sempre vai levar um pouco de tempo para colocar tudo isso em prática", explicou Van Dijk. "Mas cabe a nós fazer isso o mais rápido que pudermos. Posso dizer que estamos trabalhando extremamente duro todos os dias no campo de treinamento, porque todos nós queremos melhorar, queremos ser melhores e mais consistentes."
Tirando pontos positivos do Newcastle
Apesar de terem enfrentado dificuldades na partida de estreia, Van Dijk acredita que há bases sólidas sobre as quais construir. O Liverpool reagiu duas vezes no St James' Park, mostrando a resiliência que será crucial se quiser brigar seriamente nesta temporada. "Como eu disse, mostramos coisas boas contra o Newcastle", acrescentou.
"O St James' Park é sempre um lugar difícil para jogar e, embora obviamente não tenhamos ficado felizes com os gols que sofremos, acho que mostramos bom caráter ao reagir duas vezes e trabalhamos extremamente duro como equipe para tirar algo do jogo. Não foi uma vitória, que era o que queríamos, claro, mas na minha opinião foi um ponto merecido, e vamos levar isso conosco e seguir em frente."
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O que vem a seguir para o Liverpool?
O Liverpool volta a campo no sábado, quando recebe o Nottingham Forest em Anfield. Iraola espera que sua equipe consiga os três pontos para dar o pontapé inicial na temporada diante da torcida. O Forest chega a Anfield em busca da terceira vitória consecutiva na liga, o que significa que os donos da casa precisarão estar no mais alto nível para garantir a pontuação máxima.
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