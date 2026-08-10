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Virgil van Dijk celebra a iminente chegada de Ronald Araujo enquanto o Liverpool se aproxima do zagueiro do Barcelona
Van Dijk sinaliza aprovação para acordo por Araujo
O internacional uruguaio deve se juntar ao gigante da Premier League por empréstimo para oferecer cobertura imediata e qualidade a um setor defensivo que tem sido alvo de questionamentos durante o verão. Van Dijk, que voltou a campo pela primeira vez nesta pré-temporada durante um amistoso contra o Monaco, confirmou que está pronto para integrar novos rostos ao elenco enquanto o clube tenta deixar para trás a decepção da campanha anterior.
Ao falar sobre a possibilidade de atuar ao lado do jogador do Barcelona, muito bem avaliado, Van Dijk manteve uma postura profissional, mas receptiva, em relação aos desdobramentos da transferência. "Qualquer jogador que chegar ao clube será bem-vindo", disse Van Dijk. "Não faço ideia se isso foi anunciado ou não. Não o vi, então vamos ver."
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Enfrentando a crise de lesões na defesa
A necessidade por Araujo foi acelerada pelas preocupações físicas em torno de Jeremy Jacquet. A nova contratação vinda do Rennes ficou fora do duelo com o Monaco, com o departamento médico do clube optando por uma abordagem cautelosa após o fim de temporada anterior na Ligue 1 ter sido marcado por lesões. Embora Jacquet seja visto como um pilar de longo prazo da defesa, sua atual indisponibilidade forçou o Liverpool a buscar soluções imediatas no mercado.
Van Dijk deu uma atualização positiva sobre a situação do jovem, destacando que um retorno aos treinos com o time pode estar próximo, apesar das precauções recentes adotadas pela comissão. "Não vi nada dele. Falei com ele", afirmou Van Dijk. "Vi ele andando por aí e nós conversamos. Mal posso esperar para vê-lo de volta ao gramado e espero que isso aconteça muito em breve. Não sou médico, então não sei exatamente qual é a situação, mas tenho a sensação de que nesta semana ele pode estar de volta ao gramado, espero que o quanto antes."
Adaptando-se à vida sob o comando de Andoni Iraola
A transição de Arne Slot para Iraola marca uma mudança significativa para o elenco do Liverpool, e Van Dijk tem sido enfático sobre seu compromisso com o novo técnico. Após a surpreendente demissão de Slot, o veterano zagueiro tomou para si a responsabilidade de atuar como uma ponte entre os jogadores e a nova comissão técnica. Ele revelou que já estabeleceu uma forte relação com Iraola, garantindo que o espanhol tenha total apoio do grupo de liderança mais experiente.
"Tivemos uma ótima conversa na primeira semana, quando isso foi anunciado, e o principal para ele saber é que estou aqui por ele independentemente de qualquer coisa, para qualquer coisa de que ele precise, queira saber, queira que eu faça pela equipe ou seja o que for. Espero que tenhamos sucesso nesta temporada", explicou o capitão.
"Sem tirar nada de Arne e de sua comissão, tivemos um período incrível juntos, mas obviamente o ano passado foi uma decepção. Neste ano temos um novo técnico, que tem novas formas de preparação, então temos que nos adaptar à nova comissão, a métodos de treinamento diferentes. Gostei de trabalhar com Arne e tenho certeza de que vou gostar de trabalhar com o novo técnico."
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Mais reforços no horizonte
É improvável que os negócios do Liverpool terminem com a contratação de Araujo, já que o clube continua monitorando o mercado em busca de reforços ofensivos. A saída de Mohamed Salah para o Trabzonspor deixou um vazio na linha de frente, e o Liverpool quer garantir que Iraola tenha poder de fogo suficiente para competir no topo da Premier League. Bradley Barcola surgiu como alvo principal, com o clube buscando adicionar velocidade e drible pelos lados.
O capitão concluiu expressando seu desejo de que mais qualidade seja adicionada ao elenco antes de a janela se fechar. "Vamos ver o que as próximas duas semanas vão trazer. Qualquer qualidade que possamos acrescentar ao time certamente será bem-vinda, então vamos ver", comentou Van Dijk.
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