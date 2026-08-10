A transição de Arne Slot para Iraola marca uma mudança significativa para o elenco do Liverpool, e Van Dijk tem sido enfático sobre seu compromisso com o novo técnico. Após a surpreendente demissão de Slot, o veterano zagueiro tomou para si a responsabilidade de atuar como uma ponte entre os jogadores e a nova comissão técnica. Ele revelou que já estabeleceu uma forte relação com Iraola, garantindo que o espanhol tenha total apoio do grupo de liderança mais experiente.

"Tivemos uma ótima conversa na primeira semana, quando isso foi anunciado, e o principal para ele saber é que estou aqui por ele independentemente de qualquer coisa, para qualquer coisa de que ele precise, queira saber, queira que eu faça pela equipe ou seja o que for. Espero que tenhamos sucesso nesta temporada", explicou o capitão.

"Sem tirar nada de Arne e de sua comissão, tivemos um período incrível juntos, mas obviamente o ano passado foi uma decepção. Neste ano temos um novo técnico, que tem novas formas de preparação, então temos que nos adaptar à nova comissão, a métodos de treinamento diferentes. Gostei de trabalhar com Arne e tenho certeza de que vou gostar de trabalhar com o novo técnico."