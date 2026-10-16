Após a impressionante vitória em competição europeia, Van Dijk destacou a importância do feito para seu companheiro de equipe mais reservado. O zagueiro holandês reconheceu a pressão associada a transferências de grande repercussão e recorreu às próprias experiências para dar conselhos.

“É algo enorme para Bradley. Ele já é muito introvertido”, disse o capitão do Liverpool. “Ele não demonstra muito o que sente, mas todos sabem que isso vai ajudá-lo muito. Espero que venham muitos outros hat-tricks.”

Van Dijk ressaltou o papel do elenco no desenvolvimento do atacante. “O importante é criar um ambiente em que ele possa se expressar em campo. Como jogador, você sempre quer estar em campo, mostrando o que pode fazer. Para ele, marcar gols é uma parte importante do seu jogo. Fazer um hat-trick na Champions League é algo ótimo para ele e para nós”, acrescentou.

Questionado sobre o peso financeiro da contratação de Barcola, Van Dijk demonstrou total apoio. “Com certeza, você pode compartilhar experiências. O importante é ajudar uns aos outros a ter sucesso. Estamos juntos nessa”, afirmou. “Bradley está se adaptando agora. Ele vai ficar muito bem.”



