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Virgil van Dijk aposta que Bradley Barcola, “introvertido”, vai brilhar no Liverpool após marcar três gols na Champions League
Barcola engrena em Linz
O atacante francês teve uma atuação de destaque na noite de quarta-feira, marcando três vezes para desmantelar o LASK, campeão austríaco. A vitória convincente fora de casa garantiu que o Liverpool mantivesse sua campanha perfeita na Europa nesta temporada.
O hat-trick foi rapidamente reconhecido: Barcola foi eleito oficialmente o Jogador da Semana da Champions League. O prêmio individual representa um marco importante para o ponta, que chegou a Anfield por um valor elevado e, naturalmente, cercado de grandes expectativas quanto à sua integração ao elenco.
- Getty Images Sport
Van Dijk revela conselho para novo ponta
Após a impressionante vitória em competição europeia, Van Dijk destacou a importância do feito para seu companheiro de equipe mais reservado. O zagueiro holandês reconheceu a pressão associada a transferências de grande repercussão e recorreu às próprias experiências para dar conselhos.
“É algo enorme para Bradley. Ele já é muito introvertido”, disse o capitão do Liverpool. “Ele não demonstra muito o que sente, mas todos sabem que isso vai ajudá-lo muito. Espero que venham muitos outros hat-tricks.”
Van Dijk ressaltou o papel do elenco no desenvolvimento do atacante. “O importante é criar um ambiente em que ele possa se expressar em campo. Como jogador, você sempre quer estar em campo, mostrando o que pode fazer. Para ele, marcar gols é uma parte importante do seu jogo. Fazer um hat-trick na Champions League é algo ótimo para ele e para nós”, acrescentou.
Questionado sobre o peso financeiro da contratação de Barcola, Van Dijk demonstrou total apoio. “Com certeza, você pode compartilhar experiências. O importante é ajudar uns aos outros a ter sucesso. Estamos juntos nessa”, afirmou. “Bradley está se adaptando agora. Ele vai ficar muito bem.”
Falhas defensivas e preocupações com lesões
Enquanto o ataque brilhava, a defesa do Liverpool teve uma queda de concentração no fim. Van Dijk entrou ao lado de Joe Gomez aos 60 minutos, mas viu o time sofrer três gols na reta final.
O jogador de 33 anos levou a falha defensiva na brincadeira, embora tenha admitido que sua entrada em campo não estava nos planos. “É claro que Joe e eu deixamos o jogo interessante depois que entramos aos 60 minutos, mas às vezes essas coisas acontecem”, brincou. “Eu não esperava entrar de jeito nenhum. Foi uma surpresa. Ainda estou me recuperando um pouco [depois de levar uma pancada na panturrilha contra o Manchester City.
“Fazia muito tempo que eu não começava um jogo assim no banco. Ainda fiz tudo o que pude fora de campo para ajudar o time. Foi incomum para mim, mas faz parte da vida. Acho que estarei bem para sábado.”
- Branislav Racko
De olho nos compromissos em competições nacionais
Apesar da pancada sofrida contra o Manchester City, Van Dijk espera estar plenamente recuperado e à disposição do Liverpool para o jogo do próximo fim de semana contra o Brentford. Iraola tentará ajustar a defesa após a queda de rendimento nos minutos finais na Áustria e, ao mesmo tempo, dar liberdade a um Barcola confiante diante dos adversários nas competições nacionais.
Com a campanha europeia perfeita assegurada por enquanto, o Liverpool pode voltar toda a atenção ao campeonato. A prioridade imediata no sábado será mostrar solidez defensiva desde o apito inicial.
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