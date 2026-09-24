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Virgil van Dijk ALTEROU a tática da Holanda? Capitão do Liverpool rebate alegações de “total absurdo” após eliminação da Copa do Mundo
Van Dijk nega ter forçado mudança tática
O capitão do Liverpool encarou a imprensa holandesa em uma coletiva visivelmente tensa, tratando rapidamente de encerrar os rumores sobre seu papel no fracasso da seleção na Copa do Mundo. Após a eliminação da Holanda na fase de 32 avos de final para o Marrocos nos pênaltis, surgiram relatos de que o experiente zagueiro havia interferido ativamente nas decisões táticas.
Especificamente, Van Dijk foi acusado de forçar o ex-técnico Ronald Koeman a adotar um sistema defensivo com cinco homens. Os críticos argumentaram que essa suposta intervenção acabou sabotando a identidade futebolística do país e contribuiu diretamente para a eliminação precoce no torneio.
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Capitão rebate escrutínio da mídia
Durante a entrevista coletiva, o zagueiro confrontou diretamente os jornalistas sobre os rumores táticos. Ele deixou claro que a comissão técnica tinha autoridade exclusiva sobre a formação da equipe e demonstrou frustração com a narrativa em curso na mídia.
"Um dos seus colegas disse, claro, que foi ideia minha mudar para um sistema com linha de cinco. Isso é um completo absurdo", afirmou Van Dijk. "O plano é elaborado pela comissão técnica. Estão espalhando absurdos para que eu pareça ainda pior. Isso acontece com frequência demais."
Reconhecendo o desempenho abaixo do time como um todo, ele rejeitou furiosamente a sugestão de que havia arruinado a seleção nacional. "O fato é que simplesmente fracassamos na Copa do Mundo. Esses são os fatos duros", disse. "Não fizemos uma boa Copa do Mundo. Não se trata de mim. Você atua junto; é um time. A alegação de vocês de que eu destruí o futebol holandês depois da Copa do Mundo, esse tipo de coisa, é completamente sem fundamento.
"Disseram-me que a culpa era minha por termos jogado com cinco, que Ronald Koeman e eu destruímos o futebol holandês. O plano funcionou por 89 minutos, embora tenha sido uma partida ruim. Quase conseguimos furar o bloqueio. A ideia de que eu destruí o futebol holandês não faz sentido algum. Eu não decidi isso."
Futuro internacional brevemente em dúvida
As consequências da derrota para o Marrocos inicialmente deixaram o jogador de 35 anos cogitando a aposentadoria da seleção. O peso da eliminação precoce cobrou seu preço, levando-o a buscar um tempo longe do esporte antes de tomar uma decisão definitiva sobre sua carreira na equipe nacional.
No entanto, uma conversa decisiva com o novo técnico Xavi rapidamente reafirmou seu compromisso com a Holanda. A discussão deu a ele a tranquilidade necessária em relação ao seu valor contínuo no vestiário.
"Eu precisava de férias com minha família e depois de uma reunião importante com o técnico da seleção: depois de 10 segundos já estava claro que eu continuaria", explicou. "O que ele disse? Que eu sou Virgil van Dijk. Trata-se de confiança, apreço, do quanto você é importante para a equipe. Fisicamente não há, e nunca houve, dúvida, mas você também quer sentir apreço e prazer."
- AFP
Perto de um grande marco
Depois de comprometer seu futuro com o novo regime de Xavi, o zagueiro agora está à beira de uma marca pessoal significativa. Ele está a apenas quatro partidas de completar 100 jogos por sua seleção.
O defensor pode alcançar essa marca de 100 partidas nesta atual janela internacional. Para isso, ele precisa atuar nos quatro próximos jogos da Holanda pela Liga das Nações, que incluem testes exigentes contra Alemanha, Grécia e uma rodada dupla com a Sérvia.
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