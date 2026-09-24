Durante a entrevista coletiva, o zagueiro confrontou diretamente os jornalistas sobre os rumores táticos. Ele deixou claro que a comissão técnica tinha autoridade exclusiva sobre a formação da equipe e demonstrou frustração com a narrativa em curso na mídia.

"Um dos seus colegas disse, claro, que foi ideia minha mudar para um sistema com linha de cinco. Isso é um completo absurdo", afirmou Van Dijk. "O plano é elaborado pela comissão técnica. Estão espalhando absurdos para que eu pareça ainda pior. Isso acontece com frequência demais."

Reconhecendo o desempenho abaixo do time como um todo, ele rejeitou furiosamente a sugestão de que havia arruinado a seleção nacional. "O fato é que simplesmente fracassamos na Copa do Mundo. Esses são os fatos duros", disse. "Não fizemos uma boa Copa do Mundo. Não se trata de mim. Você atua junto; é um time. A alegação de vocês de que eu destruí o futebol holandês depois da Copa do Mundo, esse tipo de coisa, é completamente sem fundamento.

"Disseram-me que a culpa era minha por termos jogado com cinco, que Ronald Koeman e eu destruímos o futebol holandês. O plano funcionou por 89 minutos, embora tenha sido uma partida ruim. Quase conseguimos furar o bloqueio. A ideia de que eu destruí o futebol holandês não faz sentido algum. Eu não decidi isso."



