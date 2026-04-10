Virgil van Dijk admite que a temporada do Liverpool tem sido “inaceitável” - mas se recusa a desistir da reviravolta na Liga dos Campeões contra o PSG

Naquela ocasião, o Liverpool reverteu uma desvantagem de 3 a 0 para vencer o Barcelona por 4 a 0 e, por fim, conquistar o troféu da Liga dos Campeões. Van Dijk acredita que um cenário semelhante pode se repetir, mesmo que as expectativas fora do clube continuem baixas. Ele comparou o desafio atual à vitória inesquecível, quando a equipe de Jurgen Klopp desafiou as probabilidades para chegar à final da Liga dos Campeões.

“Naquela época, jogávamos contra um dos melhores times da Europa, com obviamente um dos melhores jogadores de todos os tempos naquele time, e tínhamos lesões”, disse o zagueiro holandês, conforme citado pelo The Guardian. “E agora jogamos contra o melhor time da Europa. Eles são os campeões europeus, então acho que é semelhante no sentido de que, no papel, provavelmente ninguém nos dá chance.

"Tudo começa com a confiança que vem de dentro de você. Começa com a confiança que recebemos do nosso técnico, o plano de jogo certo e a intensidade que temos que colocar desde o primeiro segundo até o último, se você realmente quer conquistar algo. Temos que mostrar vontade, mostrar garra – isso é o mínimo que você tem que fazer como jogador do Liverpool."