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Virgil van Dijk admite que a temporada do Liverpool tem sido “inaceitável” - mas se recusa a desistir da reviravolta na Liga dos Campeões contra o PSG
O Liverpool enfrenta uma tarefa difícil após a derrota na primeira partida
O Liverpool enfrenta um desafio difícil na Liga dos Campeões após perder por 2 a 0 para o Paris Saint-Germain na partida de ida das quartas de final, no Parc des Princes. A equipe de Arne Slot esteve em desvantagem durante toda a partida e agora precisa de uma grande reviravolta em Anfield para manter vivas suas esperanças europeias. Apesar do desempenho decepcionante, Van Dijk continua convencido de que a eliminatória ainda não está perdida para o Liverpool. O capitão citou a histórica virada do clube contra o Barcelona na semifinal de 2019 como prova de que noites memoráveis podem acontecer em Anfield.
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Van Dijk se inspira na famosa virada do Barça
Naquela ocasião, o Liverpool reverteu uma desvantagem de 3 a 0 para vencer o Barcelona por 4 a 0 e, por fim, conquistar o troféu da Liga dos Campeões. Van Dijk acredita que um cenário semelhante pode se repetir, mesmo que as expectativas fora do clube continuem baixas. Ele comparou o desafio atual à vitória inesquecível, quando a equipe de Jurgen Klopp desafiou as probabilidades para chegar à final da Liga dos Campeões.
“Naquela época, jogávamos contra um dos melhores times da Europa, com obviamente um dos melhores jogadores de todos os tempos naquele time, e tínhamos lesões”, disse o zagueiro holandês, conforme citado pelo The Guardian. “E agora jogamos contra o melhor time da Europa. Eles são os campeões europeus, então acho que é semelhante no sentido de que, no papel, provavelmente ninguém nos dá chance.
"Tudo começa com a confiança que vem de dentro de você. Começa com a confiança que recebemos do nosso técnico, o plano de jogo certo e a intensidade que temos que colocar desde o primeiro segundo até o último, se você realmente quer conquistar algo. Temos que mostrar vontade, mostrar garra – isso é o mínimo que você tem que fazer como jogador do Liverpool."
O capitão admite que a irregularidade marcou a campanha do Liverpool
Embora mantenha a fé em uma possível recuperação, Van Dijk não hesitou em criticar o desempenho geral do Liverpool nesta temporada. Os Reds sofreram 17 derrotas em todas as competições nesta temporada, um número que ele descreveu como inaceitável para um clube do porte deles.
“É inaceitável”, disse ele. “É a realidade. É a grande realidade, e é por isso que é tão decepcionante. E é muito difícil lidar com isso. As coisas sempre chegam ao fim, inclusive a minha passagem por aqui em algum momento. No momento, a realidade é que estamos inconsistentes. Estamos perdendo muitos jogos. Temos alguns bons momentos, mas não conseguimos manter a consistência nesse sentido.”
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Anfield se prepara para a decisiva segunda partida da Liga dos Campeões
O Liverpool tentará reverter a desvantagem de dois gols quando receber o PSG na segunda partida das quartas de final da Liga dos Campeões, em Anfield. Os Reds esperam que a torcida recrie a atmosfera que inspirou milagres europeus anteriores. Mas, antes disso, a equipe de Slot enfrentará o Fulham pela Premier League no sábado.