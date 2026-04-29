Virgil van Dijk admite que a saída de Alisson seria um “grande golpe” para o Liverpool, à medida que os rumores sobre uma transferência para a Série A se intensificam

Os rumores sobre uma possível saída de Alisson têm causado preocupação entre a torcida do Liverpool, que já se prepara para se despedir de Mohamed Salah e Andy Robertson no final da temporada.

Mas, embora Van Dijk esteja ansioso para ver o goleiro permanecer em Merseyside, o holandês insistiu que continua tranquilo em relação à situação. “Olha, sempre vai chegar o dia em que você — incluindo eu mesmo — vai embora”, disse Van Dijk, conforme citado pela ESPN. “Mas se isso vier a acontecer — e eu não tenho ideia sobre isso e não acho que, neste momento, ele tenha ideia sobre isso — então nós, como clube, vamos nos adaptar a isso.”