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Virgil van Dijk admite que a saída de Alisson seria um “grande golpe” para o Liverpool, à medida que os rumores sobre uma transferência para a Série A se intensificam
A Juventus está de olho em um goleiro brasileiro
O Liverpool ativou a opção de renovação por um ano no contrato de Alisson no início deste ano, o que significa que seu contrato atual em Anfield expira em junho de 2027. No entanto, o jogador da seleção brasileira — que atualmente está afastado dos gramados devido a um problema muscular — tem sido especulado para uma transferência para a Itália neste verão, com a Juventus entre os clubes interessados em facilitar seu retorno à Série A. Mas Van Dijk continua esperançoso de que seu companheiro de longa data permaneça em Anfield, apesar da tentação de um novo desafio na Itália.
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Fim de uma era em Anfield
Os rumores sobre uma possível saída de Alisson têm causado preocupação entre a torcida do Liverpool, que já se prepara para se despedir de Mohamed Salah e Andy Robertson no final da temporada.
Mas, embora Van Dijk esteja ansioso para ver o goleiro permanecer em Merseyside, o holandês insistiu que continua tranquilo em relação à situação. “Olha, sempre vai chegar o dia em que você — incluindo eu mesmo — vai embora”, disse Van Dijk, conforme citado pela ESPN. “Mas se isso vier a acontecer — e eu não tenho ideia sobre isso e não acho que, neste momento, ele tenha ideia sobre isso — então nós, como clube, vamos nos adaptar a isso.”
Van Dijk valoriza a liderança de Alisson
Ao falar sobre o que o brasileiro traz para o vestiário, o capitão disse: “Passamos por tudo juntos, coisas positivas e, infelizmente, algumas negativas também; por isso, seria sem dúvida um grande golpe e uma grande perda, mas não acho que, para mim, seja uma boa ideia antecipar o que pode ou não acontecer. Ele é muito importante para mim como um dos líderes da equipe e acho que é muito importante em campo, porque considero que ele é um dos melhores — na minha opinião, o melhor — goleiro do mundo.”
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Concentre-se na reta final
A prioridade imediata do clube continua sendo a conclusão da atual temporada, com Alisson se recuperando de uma lesão. “Ele está tentando voltar o mais rápido possível para nos ajudar nos últimos quatro jogos, e esse é o nosso foco principal. O que acontecer depois disso não é algo que você deva me perguntar”, observou Van Dijk.
Quando questionado sobre sua preferência pessoal quanto ao futuro do goleiro, o zagueiro holandês foi inequívoco. “Se eu adoraria que ele ficasse? Claro, não há dúvida sobre isso. Todos podem ter suas próprias opiniões a respeito. Há rumores, mas se houver algo concreto, todos nós ficaremos sabendo; mas, para mim, nunca estou preocupado.”