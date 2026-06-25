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FBL-WC-2026-MATCH56-ECU-GERAFP
Pedro Augusto Dias

Virada histórica, vaga na segunda fase e feito para o Flamengo: top 5 do que você precisa saber sobre Equador 2 x 1 Alemanha

Copa do Mundo
Equador x Alemanha
Equador
Alemanha

Da classificação histórica do Equador à marca alcançada por Gonzalo Plata, veja os cinco fatos que marcaram a vitória por 2 a 1 sobre a Alemanha no Grupo E

O Equador escreveu um dos capítulos mais marcantes da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 ao vencer a Alemanha por 2 a 1, de virada, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Depois de sofrer um gol logo aos dois minutos de jogo, a equipe comandada por Sebastián Beccacece reagiu, buscou o empate com Nilson Angulo e garantiu a classificação ao mata-mata com o gol decisivo de Gonzalo Plata, do Flamengo, já na reta final da partida.

Além de assegurar a segunda presença do país na fase eliminatória de um Mundial, o triunfo interrompeu os 100% de aproveitamento da Alemanha e entrou para a história do futebol equatoriano como a primeira vitória sobre os tetracampeões mundiais.

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  • FBL-WC-2026-MATCH56-ECU-GERAFP

    Virada histórica coloca o Equador no mata-mata pela segunda vez

    O Equador venceu a Alemanha por 2 a 1, de virada, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e garantiu classificação à segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Depois de sair atrás logo aos dois minutos, a equipe de Sebastián Beccacece reagiu com gols de Nilson Angulo e Gonzalo Plata para conquistar a primeira vitória da história sobre os alemães e avançar pela segunda vez ao mata-mata de um Mundial.

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  • Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gonzalo Plata decide

    O gol da classificação saiu dos pés de Gonzalo Plata, atacante do Flamengo, aos 31 minutos do segundo tempo. Além de colocar o Equador na segunda fase, o equatoriano entrou para a história do clube carioca: o Flamengo tornou-se o primeiro clube brasileiro a ter jogadores marcando gols em três Copas do Mundo consecutivas (2018, 2022 e 2026). Antes de Plata, os responsáveis foram Paolo Guerrero (2018) e Bruno De Arrascaeta (2022).

  • FBL-WC-2026-MATCH56-ECU-GERAFP

    Alemanha perde os 100%

    Apesar da derrota, a Alemanha terminou na liderança do Grupo E. A seleção de Julian Nagelsmann encerrou a fase de grupos com seis pontos, mesma pontuação da Costa do Marfim, mas levou vantagem no saldo de gols. O revés também encerrou a campanha de 100% de aproveitamento dos alemães na competição.

  • NILSON ANGULO ECUADOR Getty Images

    Angulo confirma o status de promessa equatoriana

    Conhecido como o "Neymar equatoriano", Nilson Angulo foi um dos grandes nomes da partida. O atacante do Sunderland marcou o gol de empate ainda no primeiro tempo e foi uma ameaça constante à defesa alemã com velocidade e dribles.

  • LEROY SANE GERMANY Getty Images

    Sané marcou cedo, mas o Equador mostrou força para reagir

    A Alemanha abriu o placar logo aos dois minutos com Leroy Sané, aproveitando assistência de Florian Wirtz. O início parecia indicar mais uma atuação dominante dos tetracampeões mundiais, mas o Equador cresceu ao longo da partida, pressionou especialmente na etapa final e foi recompensado com a virada construída por Angulo e Gonzalo Plata, em uma das maiores zebras da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

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