Virada histórica, vaga na segunda fase e feito para o Flamengo: top 5 do que você precisa saber sobre Equador 2 x 1 Alemanha

O Equador escreveu um dos capítulos mais marcantes da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 ao vencer a Alemanha por 2 a 1, de virada, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
Depois de sofrer um gol logo aos dois minutos de jogo, a equipe comandada por Sebastián Beccacece reagiu, buscou o empate com Nilson Angulo e garantiu a classificação ao mata-mata com o gol decisivo de Gonzalo Plata, do Flamengo, já na reta final da partida.
Além de assegurar a segunda presença do país na fase eliminatória de um Mundial, o triunfo interrompeu os 100% de aproveitamento da Alemanha e entrou para a história do futebol equatoriano como a primeira vitória sobre os tetracampeões mundiais.