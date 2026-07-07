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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Virada dos argentinos, muita reclamação, Messi perdendo pênalti e marcando mais um: top 5 do que você precisa saber sobre Argentina 3 x 2 Egito

Argentina x Egito
Argentina
Egito
Copa do Mundo

Albiceleste sai atrás por dois gols, busca virada histórica em 13 minutos e avança às quartas de final após jogo repleto de polêmicas e emoção

A Argentina está nas quartas de final da Copa do Mundo, mas precisou superar um verdadeiro roteiro de cinema para eliminar o Egito. Em Atlanta, a equipe de Lionel Scaloni saiu perdendo por 2 a 0 após gols de Yasser Ibrahim e Ziko, desperdiçou um pênalti com Lionel Messi ainda no primeiro tempo e viu os africanos terem um segundo gol anulado pelo VAR antes de ampliarem a vantagem minutos depois.

Quando a eliminação parecia inevitável, os atuais campeões mundiais reagiram de forma avassaladora: Cristian Romero diminuiu, Messi empatou e Enzo Fernández marcou o gol da classificação nos acréscimos, fechando a vitória por 3 a 2 em uma virada construída em apenas 13 minutos.

Confira, a seguir, os principais destaques de Argentina 3 x 2 Egito.

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    A grande virada argentina

    A classificação da Argentina ficará marcada pela força de reação. Depois de ver o Egito abrir 2 a 0 e controlar boa parte da partida, os sul-americanos mudaram completamente o cenário na reta final.

    Aos 34 minutos do segundo tempo, Cristian Romero apareceu de cabeça após cruzamento preciso de Messi para diminuir. Quatro minutos depois, o camisa 10 deixou tudo igual e recolocou a Argentina no jogo. Já nos acréscimos, Enzo Fernández apareceu na área para completar a virada e garantir a classificação.

    Foram apenas 13 minutos entre o primeiro gol argentino e o lance que definiu o placar, transformando um cenário de eliminação em uma das maiores reações do torneio.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Egito reclama do gol anulado

    Um dos lances mais polêmicos da partida aconteceu quando o Egito ainda vencia por 1 a 0.

    Os africanos chegaram a marcar o que seria o segundo gol em uma jogada de contra-ataque finalizada por Ziko, mas o árbitro foi chamado pelo VAR e anulou o lance por uma falta de Marwan Attia sobre Lisando Martínez no início da jogada.

    A decisão revoltou jogadores e comissão técnica egípcia. Ziko, inclusive, recebeu cartão amarelo durante a comemoração antes de ver o gol ser invalidado. Poucos minutos depois, porém, o próprio atacante voltou a balançar as redes em outro contra-ataque e, desta vez, ampliou o placar para 2 a 0.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Messi perde mais um pênalti em Copa

    O primeiro tempo também ficou marcado por mais um pênalti desperdiçado por Lionel Messi.

    Após Tagliafico sofrer a penalidade, o camisa 10 teve a oportunidade de empatar a partida ainda aos 20 minutos, mas parou na grande defesa do goleiro Mostafa Shobeir.

    Foi o segundo pênalti perdido por Messi nesta edição da Copa do Mundo e o quarto desperdiçado pelo craque argentino na história do torneio, um número incomum para um dos maiores jogadores de todos os tempos.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A redenção de Messi

    Se o primeiro tempo terminou com o craque como um dos personagens negativos da partida, a etapa final foi completamente diferente.

    Messi iniciou a reação ao colocar um cruzamento perfeito na cabeça de Cristian Romero para o primeiro gol argentino. Poucos minutos depois, apareceu dentro da área para marcar o gol de empate e devolver a confiança à Albiceleste.

    Mesmo após desperdiçar o pênalti, o camisa 10 voltou a ser decisivo nos momentos mais importantes do confronto e liderou a reação que manteve a Argentina viva na busca pelo bicampeonato consecutivo.

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    Confusão toma conta dos minutos finais

    A reta final foi marcada por muita tensão dentro de campo.

    Logo após o gol de Enzo Fernández, os jogadores egípcios cercaram a arbitragem reclamando de um possível pênalti sobre Mohamed Salah na origem da jogada que resultou na virada argentina. As reclamações seguiram após o apito final e provocaram uma grande confusão entre atletas, membros das comissões técnicas e arbitragem.

    O árbitro distribuiu cartões amarelos, expulsou um integrante do banco egípcio e precisou conter os protestos direcionados à equipe de arbitragem, encerrando uma das partidas mais dramáticas e polêmicas das oitavas de final da Copa do Mundo.

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