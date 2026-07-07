Virada dos argentinos, muita reclamação, Messi perdendo pênalti e marcando mais um: top 5 do que você precisa saber sobre Argentina 3 x 2 Egito

A Argentina está nas quartas de final da Copa do Mundo, mas precisou superar um verdadeiro roteiro de cinema para eliminar o Egito. Em Atlanta, a equipe de Lionel Scaloni saiu perdendo por 2 a 0 após gols de Yasser Ibrahim e Ziko, desperdiçou um pênalti com Lionel Messi ainda no primeiro tempo e viu os africanos terem um segundo gol anulado pelo VAR antes de ampliarem a vantagem minutos depois.

Quando a eliminação parecia inevitável, os atuais campeões mundiais reagiram de forma avassaladora: Cristian Romero diminuiu, Messi empatou e Enzo Fernández marcou o gol da classificação nos acréscimos, fechando a vitória por 3 a 2 em uma virada construída em apenas 13 minutos.

Confira, a seguir, os principais destaques de Argentina 3 x 2 Egito.