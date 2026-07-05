Conforme noticiaram o *New York Times* e a agência de notícias AFP, com base em fontes anônimas, o chefe de Estado ligou pessoalmente para o presidente da FIFA, Gianni Infantino, após a partida da última quarta-feira, para solicitar uma revisão do cartão vermelho aplicado a Balogun.
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"Violação escandalosa das regras" na Copa do Mundo! Donald Trump e Gianni Infantino provocam uma onda de indignação com uma decisão chocante
No domingo, a FIFA realmente retirou o cartão vermelho aplicado a Balogun na partida das oitavas de final contra a Bósnia-Herzegovina (2 a 0) e suspendeu a punição com condicional. Com isso, o jogador de 25 anos está apto a jogar na noite de segunda-feira (hora local) nas oitavas de final entre EUA e Bélgica. A federação belga protestou contra a decisão. Trump agradeceu imediatamente à FIFA em sua plataforma Truth Social “por ter feito a coisa certa e revertido uma grande injustiça!”. A FIFA não respondeu inicialmente a uma consulta da SID sobre as notícias envolvendo Trump.
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Escândalo na Copa do Mundo? “As regras foram claramente violadas”
O regulamento da FIFA prevê, automaticamente, uma suspensão de uma partida em caso de cartão vermelho, contra a qual a equipe do jogador em questão não pode apresentar recurso. No entanto, a Comissão Disciplinar da FIFA informou, em comunicado divulgado no domingo, ter alterado a punição, transformando-a “de uma suspensão sem condicional para uma suspensão com condicional, acompanhada de um período de prova de um ano”. A Federação Belga, próximo adversário dos EUA, pretende recorrer da decisão.
Nicholas McGeehan, da organização FairSquare — que apresentou uma denúncia contra Infantino à Comissão de Ética da FIFA —, também se mostrou indignado em declarações ao SID: “As regras foram claramente violadas de forma a beneficiar os interesses políticos do presidente dos EUA”, explicou McGeehan. A questão é “qual foi o papel desempenhado pelo presidente da FIFA nisso. As federações nacionais e os políticos deveriam exigir respostas da FIFA. Se o país anfitrião tiver usado sua influência política sobre o presidente da FIFA para criar uma vantagem injusta, isso seria uma violação escandalosa das regras e uma manipulação da competição.”
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