"Violação escandalosa das regras" na Copa do Mundo! Donald Trump e Gianni Infantino provocam uma onda de indignação com uma decisão chocante

O regulamento da FIFA prevê, automaticamente, uma suspensão de uma partida em caso de cartão vermelho, contra a qual a equipe do jogador em questão não pode apresentar recurso. No entanto, a Comissão Disciplinar da FIFA informou, em comunicado divulgado no domingo, ter alterado a punição, transformando-a “de uma suspensão sem condicional para uma suspensão com condicional, acompanhada de um período de prova de um ano”. A Federação Belga, próximo adversário dos EUA, pretende recorrer da decisão.

Nicholas McGeehan, da organização FairSquare — que apresentou uma denúncia contra Infantino à Comissão de Ética da FIFA —, também se mostrou indignado em declarações ao SID: “As regras foram claramente violadas de forma a beneficiar os interesses políticos do presidente dos EUA”, explicou McGeehan. A questão é “qual foi o papel desempenhado pelo presidente da FIFA nisso. As federações nacionais e os políticos deveriam exigir respostas da FIFA. Se o país anfitrião tiver usado sua influência política sobre o presidente da FIFA para criar uma vantagem injusta, isso seria uma violação escandalosa das regras e uma manipulação da competição.”