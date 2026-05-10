Por um triz, Vinicius Júnior não teria ido para o Real Madrid, mas sim para o arquirrival FC Barcelona. Foi o que afirmou Josep Maria Bartomeu à ESPN antes do Clássico, no domingo à noite. Segundo o ex-presidente do clube catalão, eles também estavam de olho em outra estrela mundial do Real Madrid.
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Vinicius para o FC Barcelona! Ex-dirigente revela que quase houve uma transferência sensacional: “Havia um acordo de princípio”
"Vinicius era uma opção para o Barça; conversamos com sua família e seus assessores, e de fato havia um acordo de princípio", disse Bartomeu. O clube pretendia fechar um contrato com o então jogador de 17 anos do Flamengo, que entraria em vigor quando ele atingisse a maioridade.
Hoje sabemos que, em vez disso, a façanha coube ao Real Madrid, onde Vinicius se tornou um dos melhores atacantes do mundo e conquistou três campeonatos e dois títulos da Liga dos Campeões.
“O Real Madrid provavelmente fez uma oferta melhor do que o Barça”, disse Bartomeu. O próprio Vinicius chegou a declarar que o Barcelona havia oferecido mais dinheiro, mas que, na sua avaliação, o Real Madrid oferecia melhores perspectivas esportivas.
Dembélé em vez de Mbappé: como o Barça ficou de mãos vazias mais uma vez
Mas não foi só isso. Bartomeu também estava de olho em Kylian Mbappé, que, como se sabe, hoje também joga pelo Real Madrid. Naquela época, porém, foi o Paris Saint-Germain que levou a melhor na disputa pelo jovem Mbappé, que, ainda adolescente, levou o AS Monaco ao título do campeonato francês em 2017.
“O Mônaco pediu muito dinheiro” por Mbappé, contou Bartomeu, mas o Barcelona teria condições de pagar. As negociações também teriam corrido bem.
Bartomeu: “Lembro-me de ter conversado algumas vezes com o pai de Mbappé, mas o Paris Saint-Germain exerceu grande pressão sobre o Mônaco, e acredito que Mbappé também preferisse ir para o PSG, um clube francês.”
Em vez disso, o Barcelona contratou na época Ousmane Dembélé, do Borussia Dortmund, que acabou se revelando um fracasso na Catalunha, antes de finalmente deslanchar no PSG e até mesmo ganhar a Bola de Ouro.
Vinicius Júnior: suas estatísticas pelo Real Madrid
Concurso
Jogos
Gols/Assistências
La Liga
239
76/48
Liga dos Campeões
82
34/33
Copa del Rey
27
7/12
Outros
24
10/7
Total
372
127/100