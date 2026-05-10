"Vinicius era uma opção para o Barça; conversamos com sua família e seus assessores, e de fato havia um acordo de princípio", disse Bartomeu. O clube pretendia fechar um contrato com o então jogador de 17 anos do Flamengo, que entraria em vigor quando ele atingisse a maioridade.

Hoje sabemos que, em vez disso, a façanha coube ao Real Madrid, onde Vinicius se tornou um dos melhores atacantes do mundo e conquistou três campeonatos e dois títulos da Liga dos Campeões.

“O Real Madrid provavelmente fez uma oferta melhor do que o Barça”, disse Bartomeu. O próprio Vinicius chegou a declarar que o Barcelona havia oferecido mais dinheiro, mas que, na sua avaliação, o Real Madrid oferecia melhores perspectivas esportivas.



