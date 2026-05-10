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Vinicius Jr Real Madrid 2026Getty

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Vinicius para o FC Barcelona! Ex-dirigente revela que quase houve uma transferência sensacional: “Havia um acordo de princípio”

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Vinicius Junior
K. Mbappe

Na véspera do Clássico, o ex-presidente do Barça, Bartomeu, fala sobre a tentativa de contratar o atual astro do Real.

Por um triz, Vinicius Júnior não teria ido para o Real Madrid, mas sim para o arquirrival FC Barcelona. Foi o que afirmou Josep Maria Bartomeu à ESPN antes do Clássico, no domingo à noite. Segundo o ex-presidente do clube catalão, eles também estavam de olho em outra estrela mundial do Real Madrid.

  • "Vinicius era uma opção para o Barça; conversamos com sua família e seus assessores, e de fato havia um acordo de princípio", disse Bartomeu. O clube pretendia fechar um contrato com o então jogador de 17 anos do Flamengo, que entraria em vigor quando ele atingisse a maioridade.

    Hoje sabemos que, em vez disso, a façanha coube ao Real Madrid, onde Vinicius se tornou um dos melhores atacantes do mundo e conquistou três campeonatos e dois títulos da Liga dos Campeões.

    “O Real Madrid provavelmente fez uma oferta melhor do que o Barça”, disse Bartomeu. O próprio Vinicius chegou a declarar que o Barcelona havia oferecido mais dinheiro, mas que, na sua avaliação, o Real Madrid oferecia melhores perspectivas esportivas.


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  • Dembélé em vez de Mbappé: como o Barça ficou de mãos vazias mais uma vez

    Mas não foi só isso. Bartomeu também estava de olho em Kylian Mbappé, que, como se sabe, hoje também joga pelo Real Madrid. Naquela época, porém, foi o Paris Saint-Germain que levou a melhor na disputa pelo jovem Mbappé, que, ainda adolescente, levou o AS Monaco ao título do campeonato francês em 2017.

    “O Mônaco pediu muito dinheiro” por Mbappé, contou Bartomeu, mas o Barcelona teria condições de pagar. As negociações também teriam corrido bem.

    Bartomeu: “Lembro-me de ter conversado algumas vezes com o pai de Mbappé, mas o Paris Saint-Germain exerceu grande pressão sobre o Mônaco, e acredito que Mbappé também preferisse ir para o PSG, um clube francês.”

    Em vez disso, o Barcelona contratou na época Ousmane Dembélé, do Borussia Dortmund, que acabou se revelando um fracasso na Catalunha, antes de finalmente deslanchar no PSG e até mesmo ganhar a Bola de Ouro.


  • Vinicius Júnior: suas estatísticas pelo Real Madrid


    Concurso

    Jogos

    Gols/Assistências

    La Liga

    239

    76/48

    Liga dos Campeões

    82

    34/33

    Copa del Rey

    27

    7/12

    Outros

    24

    10/7

    Total

    372

    127/100


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