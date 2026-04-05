Vinicius Júnior vê a rivalidade com Pablo Maffeo reacender-se durante a derrota do Real Madrid em Maiorca, com uma provocação do tipo “bola de praia”

A tensão entre Vinicius e Maffeo não é novidade, mas a situação tomou um caráter pessoal no Son Moix durante a tarde frustrante do Real Madrid. Poucos minutos após entrar em campo, o ponta brasileiro se envolveu em um confronto com seu arquirrival após uma decisão contestada sobre um tiro de meta. A tensão aumentou rapidamente quando Vinicius demonstrou seu talento ao dar um passe por baixo das pernas do zagueiro, provocando uma reação imediata das arquibancadas.

Maffeo, que nunca foge de um confronto, respondeu ao brilhantismo do astro do Real Madrid com uma suposta piada do tipo “bola de praia” para ridicularizar Vinicius. Esse insulto específico remete à decepção do brasileiro com a Ballon d’Or, um tema que continua sendo delicado no vestiário do Real Madrid depois que o clube boicotou a cerimônia de premiação em Paris.