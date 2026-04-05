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Vinicius Júnior vê a rivalidade com Pablo Maffeo reacender-se durante a derrota do Real Madrid em Maiorca, com uma provocação do tipo “bola de praia”
A provocação da “bola de praia” está de volta
A tensão entre Vinicius e Maffeo não é novidade, mas a situação tomou um caráter pessoal no Son Moix durante a tarde frustrante do Real Madrid. Poucos minutos após entrar em campo, o ponta brasileiro se envolveu em um confronto com seu arquirrival após uma decisão contestada sobre um tiro de meta. A tensão aumentou rapidamente quando Vinicius demonstrou seu talento ao dar um passe por baixo das pernas do zagueiro, provocando uma reação imediata das arquibancadas.
Maffeo, que nunca foge de um confronto, respondeu ao brilhantismo do astro do Real Madrid com uma suposta piada do tipo “bola de praia” para ridicularizar Vinicius. Esse insulto específico remete à decepção do brasileiro com a Ballon d’Or, um tema que continua sendo delicado no vestiário do Real Madrid depois que o clube boicotou a cerimônia de premiação em Paris.
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Uma história de rixa
Este último incidente é apenas o mais recente capítulo de uma rivalidade que já se estende por várias temporadas na Espanha. A animosidade remonta à temporada 2021-22 e, apesar das declarações anteriores de que as coisas haviam sido esclarecidas, fica evidente que não há nenhuma simpatia entre os dois. No ano passado, o jogador do Mallorca brincou em uma entrevista dizendo que poderia nocautear Vinicius em 10 segundos se eles se enfrentassem em um ringue de boxe. Nesta ocasião, a guerra psicológica pareceu funcionar a favor do Mallorca, que garantiu os três pontos, deixando o Real Madrid a lamber as feridas.
Arbeloa à beira da demissão após derrota surpreendente
Enquanto a disputa individual se acirrava na lateral, a temporada do Real Madrid continuava a enfrentar dificuldades sob o comando de Álvaro Arbeloa. A derrota deixa o clube da capital com uma enorme desvantagem na corrida pelo título da La Liga, e, segundo relatos, a confiança da diretoria no ex-zagueiro já estaria começando a vacilar. As estatísticas são cada vez mais sombrias para o técnico, que vê seu futuro por um fio após um fim de semana desastroso em Son Moix. Com o título nacional se distanciando, a pressão recaiu inteiramente sobre os próximos compromissos europeus.
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É preciso garantir a classificação para a Liga dos Campeões
O foco deve agora recair sobre o confronto decisivo das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique. Com a diretoria já avaliando opções para o cargo de técnico na próxima temporada, apenas uma boa campanha na principal competição europeia poderá salvar Arbeloa da demissão. Para Vinicius e seus companheiros, o desafio agora é transformar suas frustrações em uma atuação capaz de salvar a temporada no continente.