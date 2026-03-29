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Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport
Andreas Koenigl

Traduzido por

Vinicius Júnior vai ficar de fora contra o Bayern de Munique? Preocupações com lesão do craque do Real Madrid na seleção brasileira

Real Madrid
La Liga
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
Vinicius Junior
Brasil

Vini Jr. teve que interromper os treinos recentemente no estágio da Seleção Brasileira devido a dores na coxa.

Vinicius Júnior é um dos jogadores mais importantes do Real Madrid, que enfrenta confrontos decisivos nas próximas semanas — incluindo os dois jogos das quartas de final da Liga dos Campeões no início de abril contra o Bayern de Munique. E, justamente agora, o craque do ataque parece estar lesionado.

  • Segundo o portal brasileiro Globo Esporte, o jogador de 25 anos teve que ficar de fora do treino no sábado e não esteve em campo com a equipe do técnico Carlo Ancelotti. Em vez disso, Vini Jr. realizou apenas alguns exercícios na academia e, em seguida, recebeu tratamento.

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  • A pausa nos treinos de Vini Jr. é apenas uma medida de precaução?

    No entanto, a pausa nos treinos deve ser apenas uma medida de precaução, já que Vini teria sentido dores na coxa após o amistoso contra a França (1 a 2) – embora um exame realizado na sexta-feira não tenha detectado nenhuma lesão. Ainda não se sabe se Ancelotti escalará o craque do Real na terça-feira contra a Croácia.

    O Real Madrid acompanhará a situação de perto, pois uma ausência prolongada seria um duro golpe para a equipe do técnico Álvaro Arbeloa. O brasileiro é o segundo maior artilheiro do Madrid, atrás apenas de Kylian Mbappé; em 43 partidas em todas as competições nesta temporada, Vini contribuiu com 17 gols e 13 assistências até o momento.

  • Vini Jr.: Estatísticas da temporada 2025/26


    Competição

    Jogos

    Gols

    Assistências

    LaLiga

    28

    11

    6

    Liga dos Campeões

    12

    5

    7

    Copa do Rei

    1

    -

    -

    Supercopa

    2

    1

    -