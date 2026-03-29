Vinicius Júnior é um dos jogadores mais importantes do Real Madrid, que enfrenta confrontos decisivos nas próximas semanas — incluindo os dois jogos das quartas de final da Liga dos Campeões no início de abril contra o Bayern de Munique. E, justamente agora, o craque do ataque parece estar lesionado.
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Vinicius Júnior vai ficar de fora contra o Bayern de Munique? Preocupações com lesão do craque do Real Madrid na seleção brasileira
Segundo o portal brasileiro Globo Esporte, o jogador de 25 anos teve que ficar de fora do treino no sábado e não esteve em campo com a equipe do técnico Carlo Ancelotti. Em vez disso, Vini Jr. realizou apenas alguns exercícios na academia e, em seguida, recebeu tratamento.
A pausa nos treinos de Vini Jr. é apenas uma medida de precaução?
No entanto, a pausa nos treinos deve ser apenas uma medida de precaução, já que Vini teria sentido dores na coxa após o amistoso contra a França (1 a 2) – embora um exame realizado na sexta-feira não tenha detectado nenhuma lesão. Ainda não se sabe se Ancelotti escalará o craque do Real na terça-feira contra a Croácia.
O Real Madrid acompanhará a situação de perto, pois uma ausência prolongada seria um duro golpe para a equipe do técnico Álvaro Arbeloa. O brasileiro é o segundo maior artilheiro do Madrid, atrás apenas de Kylian Mbappé; em 43 partidas em todas as competições nesta temporada, Vini contribuiu com 17 gols e 13 assistências até o momento.
Vini Jr.: Estatísticas da temporada 2025/26
Competição
Jogos
Gols
Assistências
LaLiga
28
11
6
Liga dos Campeões
12
5
7
Copa do Rei
1
-
-
Supercopa
2
1
-