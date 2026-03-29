Vinicius Júnior vai ficar de fora contra o Bayern de Munique? Preocupações com lesão do craque do Real Madrid na seleção brasileira

No entanto, a pausa nos treinos deve ser apenas uma medida de precaução, já que Vini teria sentido dores na coxa após o amistoso contra a França (1 a 2) – embora um exame realizado na sexta-feira não tenha detectado nenhuma lesão. Ainda não se sabe se Ancelotti escalará o craque do Real na terça-feira contra a Croácia.

O Real Madrid acompanhará a situação de perto, pois uma ausência prolongada seria um duro golpe para a equipe do técnico Álvaro Arbeloa. O brasileiro é o segundo maior artilheiro do Madrid, atrás apenas de Kylian Mbappé; em 43 partidas em todas as competições nesta temporada, Vini contribuiu com 17 gols e 13 assistências até o momento.