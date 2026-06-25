Vinícius Júnior, um Mundial como protagonista com a seleção brasileira. Mas será que seu futuro continuará no Real Madrid? O que está acontecendo entre a renovação do contrato e os rumores do mercado

O último contrato assinado com Florentino Pérez em outubro de 2023 vai expirar daqui a pouco mais de um ano, em 30 de junho de 2027, e as negociações em andamento há vários meses para garantir a permanência do jogador no Real Madrid também no futuro continuam passando por uma série de altos e baixos, o que está dando margem a diversas especulações.Não é segredo que, nas últimas janelas de transferências, os clubes ricos da Saudi Pro League bateram à porta de Vinicius Júnior e do Real Madrid, oferecendo valores astronômicos. E com os grandes clubes da Premier League que, em caso de uma separação sensacional, não hesitariam em se manifestar.

Há algumas semanas, pouco antes de sua reeleição como presidente, Florentino enviou uma mensagem bastante clara ao jogador: “Dizem que ele pede muito dinheiro, mas isso é mentira. Se ele não quiser ficar no Real Madrid e quiser assinar com outro clube, está livre para fazê-lo. Não pretendo forçá-lo a nada. O dinheiro não será o mais importante; nunca foi. Eu gostaria que ele ficasse para sempre no Real Madrid e vou tentar fazer com que renove até 31 de dezembro. Vinicius Júnior é uma estrela e foi um protagonista absoluto nas duas últimas Ligas dos Campeões que conquistamos”.





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