Todos esperavam e clamavam pelo renascido Neymar, mas, segundo o próprio ídolo da torcida, é Vinícius Júnior o verdadeiro líder de uma seleção brasileira que, após as dificuldades iniciais enfrentadas na estreia contra o Marrocos e superando certo ceticismo em relação às escolhas de Carlo Ancelotti, passou com facilidade pela fase de grupos da Copa do Mundo. E fez isso de forma contundente, terminando em primeiro lugar no grupo, vencendo primeiro o Haiti e depois a Escócia de McTominay. Sob o comando da estrela do Real Madrid, que, com seus quatro gols, parece ter decidido disputar o título de artilheiro e desafiar nomes como Messi, Mbappé e Haaland.
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Vinícius Júnior, um Mundial como protagonista com a seleção brasileira. Mas será que seu futuro continuará no Real Madrid? O que está acontecendo entre a renovação do contrato e os rumores do mercado
O GRANDE RETORNO
Marcou contra o Marrocos, acertou o alvo contra o Haiti e esteve perto de um hat-trick contra a Escócia, anulado apenas por uma decisão duvidosa do VAR, mas já fazia tempo que não se via um Vinicius tão decisivo e tão líder técnico de sua equipe. Certamente não foi assim nas duas últimas temporadas complicadas do Real Madrid, encerradas sem títulos e nas quais ele próprio foi repetidamente arrastado para a tempestade. Mais comentado por seu comportamento em campo – desde provocações aos adversários até os repetidos casos de racismo sofridos por parte das torcidas rivais – e pela novela em torno da renovação de seu contrato com os “blancos”, que certamente voltará a ser tema de destaque após o término da Copa do Mundo com o Brasil.
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A MENSAGEM DE FLORENTINO
O último contrato assinado com Florentino Pérez em outubro de 2023 vai expirar daqui a pouco mais de um ano, em 30 de junho de 2027, e as negociações em andamento há vários meses para garantir a permanência do jogador no Real Madrid também no futuro continuam passando por uma série de altos e baixos, o que está dando margem a diversas especulações.Não é segredo que, nas últimas janelas de transferências, os clubes ricos da Saudi Pro League bateram à porta de Vinicius Júnior e do Real Madrid, oferecendo valores astronômicos. E com os grandes clubes da Premier League que, em caso de uma separação sensacional, não hesitariam em se manifestar.
Há algumas semanas, pouco antes de sua reeleição como presidente, Florentino enviou uma mensagem bastante clara ao jogador: “Dizem que ele pede muito dinheiro, mas isso é mentira. Se ele não quiser ficar no Real Madrid e quiser assinar com outro clube, está livre para fazê-lo. Não pretendo forçá-lo a nada. O dinheiro não será o mais importante; nunca foi. Eu gostaria que ele ficasse para sempre no Real Madrid e vou tentar fazer com que renove até 31 de dezembro. Vinicius Júnior é uma estrela e foi um protagonista absoluto nas duas últimas Ligas dos Campeões que conquistamos”.
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OS MÉRITOS DE ANCELOTTI
É difícil se posicionar hoje a favor de um lado ou de outro, mas, considerando o que estamos vendo nesta Copa do Mundo, fica complicado não concordar com Florentino Pérez quando ele afirma que nunca será um problema contar simultaneamente com dois craques como Mbappé e Vinícius Júnior. E que os dois são absolutamente compatíveis. O craque brasileiro vem se destacando na Seleção e, graças a Ancelotti – descrito como o melhor técnico de sua carreira e que o está reinventando como um verdadeiro ponto de referência do ataque, mais como centroavante do que como ponta – e a Neymar, seus principais patrocinadores (“Vini é a nossa estrela, é o jogador-chave deste Brasil e está em uma forma incrível”) – que está pronto para retomar seu posto de líder também em Madri.