Vinícius Júnior troca foto com camisa do Real Madrid no Instagram e alimenta boatos de saída em meio à tensão com Xabi Alonso

Vinícius Júnior vem sendo ligado a uma saída do Real Madrid por uma série de fatores. Desde que o treinador Xabi Alonso assumiu, no início da temporada, Vini perdeu espaço na equipe e por vezes teve minutagem limitada ou ficou no banco — coisas que não aconteciam quando Carlo Ancelotti geria o time. No último El Clásico, no dia 26 de outubro, o ponta brasileiro foi substituído aos 27 minutos do segundo tempo e saiu do campo gritando e reclamando, inconformado. O episódio criou uma onda de tensão interna no clube, e foram revelados novos desdobramentos da insatisfação de alguns atletas no vestiário do Madrid com a gestão de Xabi Alonso.

Antes disso, no entanto, a renovação de Vinícius Júnior com o clube espanhol já vinha tendo percalços, com o jogador insatisfeito com a proposta feita pela diretoria e pedindo um salário maior. As negociações parecem estar longe do fim, e as duas partes ainda conversam e buscam um meio-termo que agrade a todos. Mas Vinícius Júnior, como a grande figura pública que é, já foi sondado por equipes na Europa e na Arábia Saudita, e se os atritos com o treinador e sua renovação com o Real Madrid não tiverem uma solução, é possível que, ao fim de seu contrato, ele busque novos ares.

O contrato de Vini Jr vai até 30 de junho de 2027 e está em vigor desde 2022. Atualmente, ele recebe cerca de € 18 milhões por ano (R$ 112 milhões), e sua multa rescisória é de € 1 bilhão (aproximadamente R$ 6,5 bilhões).