Vinícius Júnior troca foto com camisa do Real Madrid no Instagram e alimenta boatos de saída em meio à tensão com Xabi Alonso
- Getty Images Sport
Triunfo em casa na La Liga
O último jogo de 2025 do Real Madrid terminou com uma vitória, em casa, contra o Sevilla por 2 a 0. Jude Bellingham marcou o primeiro gol e Kylian Mbappé, no final do jogo, o segundo, de pênalti, que o fez igualar um importante recorde de Cristiano Ronaldo pelo clube espanhol. O placar levou o Real a ficar apenas um ponto de diferença do Barcelona, atual líder da La Liga, que enfrenta o Villarreal neste domingo.
Vini Jr muda foto de perfil do Instagram
Após a partida, o que chamou a atenção dos internautas não foi o que aconteceu dentro de campo, mas fora dele. Vinícius Júnior, o craque brasileiro que vem sendo vinculado a uma possível saída do Real Madrid em meio aos atritos com o treinador Xabi Alonso, trocou sua foto de perfil do Instagram — que antes era uma sua com a camisa merengue, mas passou com a camisa da seleção brasileira. O camisa 7 também fez uma publicação com duas fotos suas vestindo as cores do Real Madrid e a legendou com "...".
- Getty
Desentendimentos com Xabi Alonso e questões contratuais
Vinícius Júnior vem sendo ligado a uma saída do Real Madrid por uma série de fatores. Desde que o treinador Xabi Alonso assumiu, no início da temporada, Vini perdeu espaço na equipe e por vezes teve minutagem limitada ou ficou no banco — coisas que não aconteciam quando Carlo Ancelotti geria o time. No último El Clásico, no dia 26 de outubro, o ponta brasileiro foi substituído aos 27 minutos do segundo tempo e saiu do campo gritando e reclamando, inconformado. O episódio criou uma onda de tensão interna no clube, e foram revelados novos desdobramentos da insatisfação de alguns atletas no vestiário do Madrid com a gestão de Xabi Alonso.
Antes disso, no entanto, a renovação de Vinícius Júnior com o clube espanhol já vinha tendo percalços, com o jogador insatisfeito com a proposta feita pela diretoria e pedindo um salário maior. As negociações parecem estar longe do fim, e as duas partes ainda conversam e buscam um meio-termo que agrade a todos. Mas Vinícius Júnior, como a grande figura pública que é, já foi sondado por equipes na Europa e na Arábia Saudita, e se os atritos com o treinador e sua renovação com o Real Madrid não tiverem uma solução, é possível que, ao fim de seu contrato, ele busque novos ares.
O contrato de Vini Jr vai até 30 de junho de 2027 e está em vigor desde 2022. Atualmente, ele recebe cerca de € 18 milhões por ano (R$ 112 milhões), e sua multa rescisória é de € 1 bilhão (aproximadamente R$ 6,5 bilhões).
- Getty Images Sport
O que vem por aí?
A próxima partida do Real Madrid será em 2026, contra o Real Bétis, pela La Liga, no dia 4 de janeiro. Quatro dias depois, eles enfrentam o Atlético de Madrid, fora de casa, pela semifinal da Supercopa da Espanha. Os Merengues finalizam o ano de 2025 na segunda colocação do campeonato espanhol e na sétima colocação da Liga dos Campeões. Kylian Mbappé é o artilheiro em ambas as competições, com 18 e 9 gols, respectivamente.