Vinícius Júnior provoca a torcida do Barcelona com uma referência à Liga dos Campeões durante a derrota do Real Madrid no Clássico, no Camp Nou

O último El Clásico da temporada acabou sendo uma partida difícil para o Real Madrid, que teve dificuldades para encontrar seu ritmo diante de um Barcelona dominante. Com a torcida da casa em plena efervescência, Vinícius tornou-se o principal alvo dos torcedores locais, enfrentando vaias e assobios incessantes sempre que tocava na bola pela lateral.

Sempre disposto a enfrentar a torcida adversária, o craque brasileiro optou por uma resposta não verbal à provocação. Posicionado bem em frente à arquibancada, o ponta foi visto fazendo um gesto de “um” com uma mão e de “cinco” com a outra, uma clara referência à diferença de conquistas continentais entre os dois gigantes espanhóis, com o Real ostentando 15 títulos da Liga dos Campeões contra os cinco do Barça.



