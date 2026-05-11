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Vinicius JrGetty
Donny Afroni

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Vinícius Júnior provoca a torcida do Barcelona com uma referência à Liga dos Campeões durante a derrota do Real Madrid no Clássico, no Camp Nou

Vinicius Junior
Barcelona
Real Madrid
La Liga

Vinícius Júnior deixou bem claro para a torcida do Barcelona quem continua sendo o rei da Liga dos Campeões, apesar da dolorosa derrota do Real Madrid no Clássico de domingo. Enquanto o Real Madrid sofria uma derrota por 2 a 0 fora de casa para seu arquirrival, o ponta brasileiro assumiu a responsabilidade de silenciar a torcida adversária com uma lembrança bem direta da coleção de troféus da capital.

  • Vinicius reage à hostilidade no Camp Nou

    O último El Clásico da temporada acabou sendo uma partida difícil para o Real Madrid, que teve dificuldades para encontrar seu ritmo diante de um Barcelona dominante. Com a torcida da casa em plena efervescência, Vinícius tornou-se o principal alvo dos torcedores locais, enfrentando vaias e assobios incessantes sempre que tocava na bola pela lateral.

    Sempre disposto a enfrentar a torcida adversária, o craque brasileiro optou por uma resposta não verbal à provocação. Posicionado bem em frente à arquibancada, o ponta foi visto fazendo um gesto de “um” com uma mão e de “cinco” com a outra, uma clara referência à diferença de conquistas continentais entre os dois gigantes espanhóis, com o Real ostentando 15 títulos da Liga dos Campeões contra os cinco do Barça.


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  • Vinicius Jr Real Madrid 2026Getty

    Um lembrete do domínio europeu

    Embora a vitória do Barça tenha garantido seu segundo título consecutivo da La Liga, Vinicius quis garantir que ninguém esquecesse qual clube detém o título não oficial de “Reis da Europa”.

    A interação acrescentou mais um toque de emoção ao que já era um confronto de alta tensão no Spotify Camp Nou. Para Vinicius, foi uma forma de manter a rebeldia mesmo com o placar desfavorável aos homens de Álvaro Arbeloa, destacando o pedigree histórico do clube da capital.

  • O Barcelona conquista o título da La Liga

    Apesar das provocações do camisa 7 do Real Madrid, a noite acabou pertencendo aos blaugranas. A vitória foi mais do que apenas uma conquista sobre seus arquirrivais; serviu como o golpe definitivo na disputa pelo título.

    Hansi Flick conduziu com sucesso o Barça a dois títulos consecutivos da La Liga, consolidando um período de domínio nacional que deixou o Real Madrid tentando recuperar o atraso na tabela do campeonato.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    Mais uma vez, o segundo melhor

    Marcus Rashford abriu o placar com uma cobrança de falta espetacular aos nove minutos, e Ferran Torres ampliou a vantagem do Barça pouco tempo depois, mandando a bola no ângulo superior após uma assistência magnífica de Dani Olmo. O Barça acabou conquistando uma vitória tranquila por 2 a 0, abrindo 14 pontos de vantagem na liderança da La Liga, faltando apenas três rodadas para o fim do campeonato.

    O Real agora precisa fazer uma profunda reflexão após uma segunda temporada consecutiva sem conquistar nenhum título importante, e as provocações de Vinícius provavelmente não vão diminuir as comemorações do Barça.


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