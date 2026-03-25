Vinícius Júnior faz uma declaração contundente sobre seu futuro no Real Madrid

Ao falar sobre seu futuro no clube, Vinicius também mencionou seu trabalho atual com o ex-técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, que agora comanda a seleção brasileira. O atacante destacou o caráter colaborativo do estilo de treinamento do italiano, que envolve um diálogo significativo entre a comissão técnica e os jogadores.

“O técnico sempre conversa com os jogadores. Ele nos pergunta sobre a posição em que queremos jogar, como preferimos defender, mas a decisão final é dele. Essa conversa é importante para nós porque sempre aprendemos com ele”, explicou Vinicius. “Esperamos que suas ideias sejam assimiladas o mais rápido possível e colocadas em prática em campo.”

Ele acrescentou sobre críticas anteriores à sua forma pela seleção brasileira: “Não dou muita atenção ao que as pessoas dizem. Conheço meu trabalho e minha dedicação à Copa do Mundo; é onde todos os jogadores querem estar. Quanto à minha forma atual, sempre tento dar o meu melhor, marcando gols e dando assistências. Estou no meu melhor momento agora. Tudo o que faço no Real Madrid, espero poder fazer também aqui com a seleção.”