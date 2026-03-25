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Vinícius Júnior faz uma declaração contundente sobre seu futuro no Real Madrid
Vinicius está comprometido a permanecer no Real Madrid por um longo prazo
O astro brasileiro decidiu pôr fim às especulações sobre seu futuro no clube. O jogador de 25 anos está chegando a um momento decisivo em sua carreira, já que seu contrato atual no Bernabéu vence em 2027. Esse prazo significa que ele entrará nos últimos 12 meses de seu contrato neste verão, uma situação que costuma despertar o interesse dos principais clubes da Europa.
No entanto, Vinicius deixou bem claro quais são suas prioridades. Em declarações durante a convocação para a seleção brasileira, o ponta expressou seu desejo de permanecer na capital espanhola no futuro próximo. “Só penso no Real Madrid e em ficar lá por muito tempo”, afirmou Vinicius, segundo o Marca. Seus comentários representam um grande incentivo para o clube, que busca garantir a permanência de seu atacante emblemático além do prazo atual do contrato.
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Mudanças na gestão impulsionam uma reviravolta positiva
O caminho para uma possível renovação não tem sido totalmente tranquilo, com as negociações tendo chegado a um impasse anteriormente. No início desta temporada, as tensões aumentaram sob a liderança do ex-técnico Xabi Alonso, o que parecia complicar a relação do jogador com o clube. No entanto, a nomeação de Álvaro Arbeloa parece ter revitalizado o ambiente dentro do elenco e melhorado as perspectivas para as negociações contratuais de Vinícius. Com Arbeloa agora no comando, o desempenho do brasileiro melhorou significativamente, e a possibilidade de uma renovação de contrato é, segundo relatos, mais uma vez uma prioridade para a diretoria do Real Madrid.
Reencontro com Ancelotti no cenário internacional
Ao falar sobre seu futuro no clube, Vinicius também mencionou seu trabalho atual com o ex-técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, que agora comanda a seleção brasileira. O atacante destacou o caráter colaborativo do estilo de treinamento do italiano, que envolve um diálogo significativo entre a comissão técnica e os jogadores.
“O técnico sempre conversa com os jogadores. Ele nos pergunta sobre a posição em que queremos jogar, como preferimos defender, mas a decisão final é dele. Essa conversa é importante para nós porque sempre aprendemos com ele”, explicou Vinicius. “Esperamos que suas ideias sejam assimiladas o mais rápido possível e colocadas em prática em campo.”
Ele acrescentou sobre críticas anteriores à sua forma pela seleção brasileira: “Não dou muita atenção ao que as pessoas dizem. Conheço meu trabalho e minha dedicação à Copa do Mundo; é onde todos os jogadores querem estar. Quanto à minha forma atual, sempre tento dar o meu melhor, marcando gols e dando assistências. Estou no meu melhor momento agora. Tudo o que faço no Real Madrid, espero poder fazer também aqui com a seleção.”
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Pronto para o desafio do francês
A seleção brasileira está se preparando para um amistoso de peso contra a França, no qual Vinicius enfrentará seus companheiros de clube Kylian Mbappé e Aurélien Tchouameni. O craque do Real Madrid aguarda ansiosamente pelo confronto e comenta: “Este jogo será muito importante para nós. Eles são uma grande equipe, assim como meus companheiros do Real Madrid. Será um jogo muito aberto. Será um bom teste para nós.”