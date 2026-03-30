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Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport
Ahmed Refaat

Traduzido por

Vinícius Júnior está apto para jogar pela Seleção Brasileira, e Carlo Ancelotti confirma que o atacante do Real Madrid entrará em campo contra a Croácia

Vinicius Junior
C. Ancelotti
Brasil x Croácia
Brasil
Croácia
Amistosos

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, deu uma boa notícia tanto para os torcedores da Seleção quanto para os do Real Madrid ao confirmar que Vinícius Júnior está apto para o amistoso desta terça-feira contra a Croácia. O técnico italiano dissipou os receios quanto à condição física do ponta após um período de trabalho de recuperação especializado.

  • Vinicius Jr. e Marquinhos voltam ao time

    O técnico da Seleção Brasileira, Ancelotti, deu notícias tranquilizadoras sobre a condição física de dois jogadores importantes, confirmando que eles estarão à disposição para a próxima partida, após recentes preocupações com lesões — especialmente em relação a Vinícius e ao zagueiro do Paris Saint-Germain, Marquinhos.

    Em declarações à imprensa sobre a disponibilidade da dupla, Ancelotti afirmou: “Eles treinaram separadamente ontem, mas ambos estão bem e amanhã vão jogar.”

    Surgiram receios quanto à condição física do atacante do Real Madrid após o confronto da semana passada contra a França, mas foi divulgado no domingo que Vinicius evitou uma lesão grave, apesar de ter perdido os treinos completos no início da semana devido a fadiga muscular.

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    Ancelotti mantém em segredo suas escolhas para a escalação

    Embora a participação de suas maiores estrelas esteja garantida, Ancelotti manteve sigilo quanto à escalação inicial completa. A Seleção busca se recuperar da decepcionante derrota por 2 a 1 para a França em Boston, resultado que marcou a primeira derrota da equipe sob a atual comissão técnica, enquanto se prepara para o próximo ciclo da Copa do Mundo.

    “Não vou revelar a escalação de amanhã porque ainda não conversei com os jogadores. Vamos fazer alterações, mas o sistema não vai mudar”, explicou Ancelotti.


  • Mudanças forçadas e rotações defensivas

    O Brasil será obrigado a fazer várias alterações táticas devido a problemas físicos em outras posições do elenco. Luiz Henrique deve substituir Raphinha, que voltou ao Barcelona para iniciar o tratamento de uma lesão grave no tendão da coxa. Na defesa, Danilo e Roger Ibáñez disputam atualmente a vaga de lateral-direito, deixada por Wesley, enquanto o retorno de Marquinhos faz com que Bremer fique no banco.

    Outras mudanças podem dar a Bento a oportunidade de defender o gol no lugar de Ederson, do Manchester City. No meio-campo, Danilo Oliveira, do Botafogo, é amplamente cotado para ser titular. O ataque também deve passar por uma reformulação, com João Pedro previsto para ocupar a vaga de Gabriel Martinelli ao lado de Vinícius Júnior, que retorna ao time.

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    O caminho para a Copa do Mundo continua

    O amistoso contra a Croácia serve como uma fase de experimentação fundamental para Ancelotti antes que o calendário competitivo se intensifique. Após o confronto em Orlando, a Seleção não voltará a entrar em campo até maio e junho, quando está programada para enfrentar o Panamá e o Egito em novos amistosos, enquanto aprimora seu elenco para 2026.

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