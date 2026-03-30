Vinícius Júnior está apto para jogar pela Seleção Brasileira, e Carlo Ancelotti confirma que o atacante do Real Madrid entrará em campo contra a Croácia

O técnico da Seleção Brasileira, Ancelotti, deu notícias tranquilizadoras sobre a condição física de dois jogadores importantes, confirmando que eles estarão à disposição para a próxima partida, após recentes preocupações com lesões — especialmente em relação a Vinícius e ao zagueiro do Paris Saint-Germain, Marquinhos.

Em declarações à imprensa sobre a disponibilidade da dupla, Ancelotti afirmou: “Eles treinaram separadamente ontem, mas ambos estão bem e amanhã vão jogar.”

Surgiram receios quanto à condição física do atacante do Real Madrid após o confronto da semana passada contra a França, mas foi divulgado no domingo que Vinicius evitou uma lesão grave, apesar de ter perdido os treinos completos no início da semana devido a fadiga muscular.