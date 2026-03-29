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Vinícius Júnior e o Real Madrid recebem um alívio ao evitarem uma lesão grave, apesar do revés sofrido pela seleção brasileira
Medidas de precaução para o craque da Seleção
Surgiram preocupações quando o jogador de 25 anos se ausentou do treino coletivo em Orlando, optando por realizar um trabalho de recuperação específico na academia. O atacante teria reclamado de fadiga muscular após o intenso amistoso do Brasil contra a França, o que gerou receios de que ele pudesse ser a mais recente estrela do Real Madrid a entrar na sala de tratamento.
No entanto, o jornalista Miguel Angel Diaz, da COPE, deu uma atualização positiva sobre a situação, afirmando que “Vinicius está bem” e que “se ele não jogar contra a Croácia, será por precaução”. Espera-se que Vinicius esteja apto para a viagem do Real Madrid a Maiorca no próximo fim de semana. Esta notícia será um grande alívio para o técnico do Los Blancos, Álvaro Arbeloa, que já está lidando com um elenco reduzido devido a outras lesões de jogadores convocados para a seleção.
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As negociações do contrato continuam paralisadas
Embora as notícias sobre a condição física sejam animadoras para os dirigentes do Bernabéu, a situação em relação ao futuro a longo prazo do jogador permanece inalterada. Apesar de ser considerado um dos melhores atacantes do mundo, houve poucos avanços em relação a um possível novo contrato na capital espanhola. Ao comentar sobre o andamento das negociações, Diaz observou: “Quanto à renovação do contrato, não houve nenhuma nova reunião.” Por enquanto, tanto o clube quanto o jogador parecem focados em campo, à medida que o Real Madrid entra na reta final da temporada, buscando conquistar títulos em várias frentes.
O Barcelona não teve muita sorte com Raphinha
Enquanto o Real Madrid parece ter escapado por pouco, seu rival Barcelona sofreu um golpe devastador. Ao contrário de seu compatriota Vinícius, Raphinha terá que ficar afastado dos gramados por um longo período após sofrer uma lesão no tendão da coxa. O ex-jogador do Leeds ficará fora por aproximadamente cinco semanas, perdendo partidas cruciais da Liga dos Campeões.
O comunicado oficial do Barcelona destacou a gravidade da perda, observando: “Raphinha sofreu uma lesão no tendão da coxa direita, conforme confirmado pelos exames médicos realizados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após o desconforto que sentiu durante a partida entre Brasil e França, em Boston, na quinta-feira. O jogador está voltando a Barcelona para iniciar o tratamento adequado. O tempo estimado de recuperação é de cinco semanas. Ele foi forçado a deixar o campo no intervalo de um amistoso que terminou com a derrota dos sul-americanos por 2 a 1.”
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A atenção volta-se novamente para a La Liga
Com a lesão classificada como leve, o foco agora recai sobre o retorno das competições nacionais. O Real Madrid enfrentará o Mallorca assim que o futebol de clubes for retomado, e a presença do seu emblemático número sete será vital para a estratégia tática de Arbeloa, já que a equipe busca manter o ritmo na segunda colocação e diminuir a diferença de quatro pontos para o rival Barcelona. Enquanto isso, o líder catalão enfrenta um calendário exigente sem Raphinha. O time precisa superar três confrontos contra o Atlético de Madrid em apenas 10 dias, começando por um confronto da La Liga antes das duas partidas das quartas de final da Liga dos Campeões.