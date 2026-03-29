Vinícius Júnior e o Real Madrid recebem um alívio ao evitarem uma lesão grave, apesar do revés sofrido pela seleção brasileira

Surgiram preocupações quando o jogador de 25 anos se ausentou do treino coletivo em Orlando, optando por realizar um trabalho de recuperação específico na academia. O atacante teria reclamado de fadiga muscular após o intenso amistoso do Brasil contra a França, o que gerou receios de que ele pudesse ser a mais recente estrela do Real Madrid a entrar na sala de tratamento.

No entanto, o jornalista Miguel Angel Diaz, da COPE, deu uma atualização positiva sobre a situação, afirmando que “Vinicius está bem” e que “se ele não jogar contra a Croácia, será por precaução”. Espera-se que Vinicius esteja apto para a viagem do Real Madrid a Maiorca no próximo fim de semana. Esta notícia será um grande alívio para o técnico do Los Blancos, Álvaro Arbeloa, que já está lidando com um elenco reduzido devido a outras lesões de jogadores convocados para a seleção.