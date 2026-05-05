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FBL-ESP-LIGA-ESPANYOL-REAL MADRIDAFP
Yosua Arya

Traduzido por

Vinícius Júnior, do Real Madrid, teria chamado um adversário do Espanyol de “idiota” e feito uma provocação dizendo “vocês vão voltar para a segunda divisão”

Vinicius Junior
Real Madrid
O. El Hilali
Espanyol x Real Madrid
Espanyol
La Liga

O craque do Real Madrid, Vinícius Júnior, foi flagrado em uma discussão acalorada com o zagueiro do Espanyol, Omar El Hilali, durante a vitória dos Blancos por 2 a 0 no Estádio RCDE. Imagens divulgadas mostram o ponta brasileiro envolvido em uma troca de farpas incessante com seu adversário, tendo supostamente chamado-o de “idiota”.

  • Confronto acalorado entre Vinicius e El Hilali

    A confortável vitória do Real Madrid fora de casa sobre o Espanyol foi ofuscada por um confronto acalorado em campo entre Vinicius e o zagueiro El Hilali. A tensão começou logo no início, quando o ponta brasileiro ficou frustrado com o estilo físico do zagueiro, especialmente durante as jogadas ensaiadas, nas quais havia muitos empurrões. As câmeras de televisão da Movistar Plus+ Deportes capturaram os dois trocando palavras ao longo da partida.

    O confronto se intensificou à medida que a partida avançava. El Hilali recebeu inicialmente um cartão vermelho direto por uma falta em Vinicius, mas o árbitro reverteu a decisão após uma revisão do VAR e reduziu a punição para um cartão amarelo, deixando os jogadores do Real Madrid visivelmente irritados.

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  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Vinicius provoca repetidamente o zagueiro do Espanyol

    Durante a discussão, Vinicius confrontou com raiva o zagueiro do Espanyol. “Pare com essa bobagem, depois me peça para trocar de camisa... Você é idiota, quer brigar... Não vou trocar de camisa com você”, teria dito o atacante do Real Madrid, segundo o Marca. À medida que o confronto se intensificava, ele teria gritado novamente: “Idiota. Você é um idiota.”

    El Hilali respondeu da mesma forma, aparentemente dizendo: “Idiota.” Mais tarde na partida, Vinicius foi ouvido falando com Carlos Romero, do Espanyol, sobre o zagueiro, supostamente dizendo: “Ele é idiota, cara. Ele quer bancar o bobo na TV.”



  • A provocação sobre o rebaixamento contribui para o clima hostil

    O clima dentro do Estádio RCDE ficou mais tenso quando a torcida da casa começou a entoar “Vinicius, bola de praia!”, em referência às ambições do brasileiro de conquistar a Bola de Ouro.

    Vinicius respondeu com uma observação sarcástica sobre a situação do Espanyol no campeonato, supostamente dizendo a El Hilali: “Você vai voltar para a Segunda Divisão, cara.” A troca de farpas continuou, com Vinicius aparentemente acrescentando: “Você é péssimo”, antes que o jogador do Espanyol supostamente respondesse: “E você é uma prostituta.”

  • Vinicius Jr Real Madrid 2026Getty

    Vinicius responde aos críticos com uma atuação decisiva

    Apesar da contínua troca de farpas, Vinicius acabou deixando que seu futebol falasse por si. O ponta marcou dois gols, garantindo os três pontos para o time de Álvaro Arbeloa, o Real Madrid. Ainda não se sabe se essas declarações resultarão em punições para Vinicius ou El Hilali por parte da La Liga.

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