Vinícius Júnior, do Real Madrid, teria chamado um adversário do Espanyol de “idiota” e feito uma provocação dizendo “vocês vão voltar para a segunda divisão”

A confortável vitória do Real Madrid fora de casa sobre o Espanyol foi ofuscada por um confronto acalorado em campo entre Vinicius e o zagueiro El Hilali. A tensão começou logo no início, quando o ponta brasileiro ficou frustrado com o estilo físico do zagueiro, especialmente durante as jogadas ensaiadas, nas quais havia muitos empurrões. As câmeras de televisão da Movistar Plus+ Deportes capturaram os dois trocando palavras ao longo da partida.

O confronto se intensificou à medida que a partida avançava. El Hilali recebeu inicialmente um cartão vermelho direto por uma falta em Vinicius, mas o árbitro reverteu a decisão após uma revisão do VAR e reduziu a punição para um cartão amarelo, deixando os jogadores do Real Madrid visivelmente irritados.