AFP
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Vinícius Júnior, do Real Madrid, teria chamado um adversário do Espanyol de “idiota” e feito uma provocação dizendo “vocês vão voltar para a segunda divisão”
Confronto acalorado entre Vinicius e El Hilali
A confortável vitória do Real Madrid fora de casa sobre o Espanyol foi ofuscada por um confronto acalorado em campo entre Vinicius e o zagueiro El Hilali. A tensão começou logo no início, quando o ponta brasileiro ficou frustrado com o estilo físico do zagueiro, especialmente durante as jogadas ensaiadas, nas quais havia muitos empurrões. As câmeras de televisão da Movistar Plus+ Deportes capturaram os dois trocando palavras ao longo da partida.
O confronto se intensificou à medida que a partida avançava. El Hilali recebeu inicialmente um cartão vermelho direto por uma falta em Vinicius, mas o árbitro reverteu a decisão após uma revisão do VAR e reduziu a punição para um cartão amarelo, deixando os jogadores do Real Madrid visivelmente irritados.
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Vinicius provoca repetidamente o zagueiro do Espanyol
Durante a discussão, Vinicius confrontou com raiva o zagueiro do Espanyol. “Pare com essa bobagem, depois me peça para trocar de camisa... Você é idiota, quer brigar... Não vou trocar de camisa com você”, teria dito o atacante do Real Madrid, segundo o Marca. À medida que o confronto se intensificava, ele teria gritado novamente: “Idiota. Você é um idiota.”
El Hilali respondeu da mesma forma, aparentemente dizendo: “Idiota.” Mais tarde na partida, Vinicius foi ouvido falando com Carlos Romero, do Espanyol, sobre o zagueiro, supostamente dizendo: “Ele é idiota, cara. Ele quer bancar o bobo na TV.”
A provocação sobre o rebaixamento contribui para o clima hostil
O clima dentro do Estádio RCDE ficou mais tenso quando a torcida da casa começou a entoar “Vinicius, bola de praia!”, em referência às ambições do brasileiro de conquistar a Bola de Ouro.
Vinicius respondeu com uma observação sarcástica sobre a situação do Espanyol no campeonato, supostamente dizendo a El Hilali: “Você vai voltar para a Segunda Divisão, cara.” A troca de farpas continuou, com Vinicius aparentemente acrescentando: “Você é péssimo”, antes que o jogador do Espanyol supostamente respondesse: “E você é uma prostituta.”
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Vinicius responde aos críticos com uma atuação decisiva
Apesar da contínua troca de farpas, Vinicius acabou deixando que seu futebol falasse por si. O ponta marcou dois gols, garantindo os três pontos para o time de Álvaro Arbeloa, o Real Madrid. Ainda não se sabe se essas declarações resultarão em punições para Vinicius ou El Hilali por parte da La Liga.