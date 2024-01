Vinícius Junior deveria considerar sair do Real Madrid em meio à novela Mbappé?

Foi noticiado que o clube merengue está preparado para vender o brasileiro para dar lugar ao craque do PSG, o que seria um erro grave

"É incrível a maneira como ele assusta os defensores, a facilidade com que ele consegue driblar de uma forma ou de outra. Quando ele tiver mais consistência na última bola, ele será um Deus do futebol."

Ex-meio-campista do Real Madrid, Guti rankeou Vinícius Júnior acima de Kylian Mbappé como o melhor atacante do futebol europeu ao falar com El Chiringuito, o que surpreendeu algumas pessoas. Afinal, Mbappé terminou a campanha 2022/23 com 41 gols pelo Paris Saint-Germain, incluindo sete em oito jogos na Champions League, e somou outro título da Ligue 1 à sua coleção de troféus.

No entanto, Vinicius acumulou 44 gols, o melhor total de sua carreira, apesar de jogar em um time que oscilou após a dobradinha no Campeonato Espanhol e Champions League em 2021/22. O time de Carlo Ancelotti conquistou a Copa do Rei na temporada passada, mas foi desbancado pelo Barcelona da posição de melhor time da Espanha, além de terem sido humilhados pelo Manchester City nas semifinais da Champions.

O Real provavelmente não teria chegado tão longe se não fosse por Vini, que marcou três gols e deu quatro assistências nas oitavas e nas quartas de final sobre Liverpool e Chelsea, respectivamente. Em total contraste, Mbappé desapareceu quando o PSG foi eliminado nas oitavas para o Bayern de Munique.

As lesões prejudicaram o progresso de Vinicius nesta temporada, mas ele foi decisivo mais uma vez, marcando um impressionante hat-trick na vitória do Real na final da Supercopa da Espanha sobre o Barça. O que fez o apelido “Deus do futebol” não parecer absurdo para quem assistiu o brasileiro aterrorizar a defesa blaugrana naquela noite especial na Arábia Saudita, com sua tomada de decisão no terço final impecável ao longo dos 90 minutos.

No entanto, tem sido amplamente divulgado que o Real Madrid está pronto para ouvir ofertas por Vinícius para finalmente financiar um acordo por Mbappé no final da temporada – depois de uma novela que já dura quase três anos. Simplificando: Vinícius merece muito mais apreço e seria sensato ao optar por uma transferência, porque está claro que ele nunca conseguirá isso no Santiago Bernabéu.