Em uma poderosa demonstração de solidariedade, Vinicius se manifestou para apoiar seu adversário no Clássico. Em entrevista antes do grande confronto da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, o brasileiro foi questionado sobre os insultos islamofóbicos dirigidos a Yamal durante o recente amistoso da Espanha contra o Egito no Estádio RCDE. Vinicius, que já enfrentou inúmeras situações semelhantes, foi enfático em sua resposta a esse problema crescente.

“Isso acontece muitas vezes e espero que possamos continuar essa luta”, disse Vinicius aos repórteres. “É importante que Lamine se manifeste, ele pode ajudar outras pessoas. Somos famosos, temos dinheiro, podemos lidar com essas coisas, mas as pessoas pobres têm mais dificuldades do que nós. Temos que nos unir. Não estou dizendo que a Espanha, a Alemanha ou Portugal sejam países racistas. Mas existem racistas. Se continuarmos essa luta juntos, no futuro novos jogadores poderão deixar de passar por essas coisas.”