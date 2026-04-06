Getty/GOAL
Traduzido por
Vinicius Júnior apoia Lamine Yamal na luta conjunta contra o racismo, enquanto as estrelas do Real Madrid e do Barcelona unem forças
Yamal se posiciona contra o racismo
A polêmica tem origem no recente amistoso entre Espanha e Egito, após o qual Yamal condenou os intoleráveis gritos antimusulmanos que mancharam o empate sem gols. Durante a partida, partes da torcida foram ouvidas cantando “quem não pular é muçulmano”, um ato que afetou profundamente o ponta de 18 anos. Apesar dos gritos serem dirigidos, em geral, à equipe visitante, Yamal recorreu às redes sociais para classificar os responsáveis como “ignorantes” e “racistas” por usarem a religião como ferramenta de zombaria.
- Getty Images
Vinicius pede união após o caso de abuso envolvendo Yamal
Em uma poderosa demonstração de solidariedade, Vinicius se manifestou para apoiar seu adversário no Clássico. Em entrevista antes do grande confronto da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, o brasileiro foi questionado sobre os insultos islamofóbicos dirigidos a Yamal durante o recente amistoso da Espanha contra o Egito no Estádio RCDE. Vinicius, que já enfrentou inúmeras situações semelhantes, foi enfático em sua resposta a esse problema crescente.
“Isso acontece muitas vezes e espero que possamos continuar essa luta”, disse Vinicius aos repórteres. “É importante que Lamine se manifeste, ele pode ajudar outras pessoas. Somos famosos, temos dinheiro, podemos lidar com essas coisas, mas as pessoas pobres têm mais dificuldades do que nós. Temos que nos unir. Não estou dizendo que a Espanha, a Alemanha ou Portugal sejam países racistas. Mas existem racistas. Se continuarmos essa luta juntos, no futuro novos jogadores poderão deixar de passar por essas coisas.”
A resposta jurídica ao discurso de ódio
As autoridades levaram esses eventos a sério, e a polícia catalã, os Mossos d'Esquadra, iniciou uma investigação formal sobre o comportamento “islamofóbico e xenófobo” observado durante a pausa internacional. Esses episódios voltaram a colocar em evidência a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e sua capacidade de proteger os jogadores contra tais situações.
O próprio Vinicius esteve recentemente envolvido em um momento de grande tensão durante uma partida contra o Benfica no Estádio da Luz. O brasileiro alegou ter sido vítima de abuso racial por parte de Gianluca Prestianni por volta dos 50 minutos, o que resultou na interrupção da partida por um período. Embora Prestianni tenha negado posteriormente as acusações, alegando ter usado insultos argentinos comuns que não tinham caráter racial, o incidente destacou ainda mais o constante escrutínio e a hostilidade que Vinicius enfrenta em campo.
- AFP
Flick convoca Yamal de volta após incidente internacional
Antes do recente confronto do Barcelona contra o Atlético de Madrid pela La Liga, o técnico alemão Hans Flick expressou seu total apoio ao seu craque Lamine Yamal e à sua postura em relação à integração, destacando a necessidade de a comunidade do futebol se unir contra o discurso de ódio e promover a solidariedade.
Durante a coletiva de imprensa pré-jogo, Flick refletiu sobre as consequências da recente pausa para os jogos internacionais, afirmando: “Acho que a mensagem dele foi extremamente clara. Vivemos e respiramos futebol todos os dias, e devemos fortalecer os valores da integração e da solidariedade. É frustrante que uma minoria não compreenda isso. Devemos refletir e trabalhar para melhorar a situação. Não há lugar para o racismo — nem no futebol, nem na vida. Nunca. Todos devemos nos unir e respeitar uns aos outros, independentemente da cor da pele, religião ou origem.”