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Vinícius Júnior admite que “não conseguiu se entrosar” com Xabi Alonso no Real Madrid e defende sua parceria com Kylian Mbappé
Desentendimento na direção do Bernabéu
Vinicius compareceu à sala de imprensa antes da partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões entre o Real Madrid e o Bayern de Munique e deixou clara sua posição sobre o passado sob o comando de Alonso. O atacante de 25 anos refletiu sobre suas 33 partidas sob o comando do ex-técnico, nas quais marcou sete gols e deu 11 assistências, apesar de uma notável falta de entrosamento profissional.
Ao abordar o atrito e seu crescimento sob o comando de Álvaro Arbeloa, substituto de Alonso, Vinicius disse: “Meu tempo com o Xabi foi uma experiência de aprendizado; eu amadureci como pessoa. Não consegui me conectar com ele, mas tenho uma ótima conexão com o Arbeloa, e ele me deu muita confiança, assim como [Carlo] Ancelotti fez.”
As substituições de Alonso frequentemente provocavam reações tensas do brasileiro, que muitas vezes demonstrava frustração, especialmente na vitória do Real Madrid sobre o Barcelona no El Clásico, em outubro. Ele acrescentou: “Não foi um momento agradável, e pedi desculpas a todos. Gosto de jogar todas as partidas e não consegui jogar nenhuma delas. Mais tarde, com a cabeça fria, você consegue entender que cometeu um erro. Sou jovem e cada dia é uma nova experiência em que você pode melhorar.”
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Vinicius defende a "incrível" ligação com Mbappé
Apesar das especulações externas de que a presença conjunta de Vinicius e Mbappé teria perturbado o equilíbrio tático do Real Madrid, o ex-atacante do Flamengo continua convicto de que a parceria entre os dois está dando certo. Ele rejeitou as alegações de falta de harmonia, apontando a sintonia mútua como um fator-chave na busca do clube pela glória continental.
Respondendo aos críticos que sugerem que o ataque repleto de estrelas carece de equilíbrio defensivo, Vinicius acrescentou: “As pessoas dizem muitas coisas, mas Kylian sempre marcou gols e nos ajudou. Temos que estar conectados amanhã, tenho uma conexão incrível com ele dentro e fora de campo. Claro que isso me incomoda, e temos que entender o que o clube quer. Não podemos mudar o que vem de fora. Se estivermos juntos, tornamos o time melhor.”
Amadurecimento em momentos difíceis
Além de suas relações com a comissão técnica e os companheiros de equipe, Vinicius destacou sua evolução pessoal após passar por períodos de baixa forma e críticas da torcida. Ele atribuiu seu atual estado físico e mental — que acredita estar agora no auge — à sua ética de trabalho, tanto no clube quanto em casa.
Vinicius afirmou: “Sempre dei tudo de mim pela equipe. Acho que nunca fiquei tanto tempo sem marcar gols, como quando era jovem e me faltava foco, mas aprendi com aquela última fase ruim e bons jogadores sempre conseguem dar a volta por cima. Estou indo muito bem agora. Passei por momentos difíceis em que os torcedores me vaiaram. Jogamos com a seleção e é mais complicado, mas estou me esforçando muito no clube e em casa para estar 100% pronto para ajudar a equipe.”
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Uma noite memorável contra o Bayern
O Real Madrid enfrenta agora um teste decisivo para a temporada ao receber o Bayern de Munique na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões, no dia 7 de abril. A estratégia tática de Arbeloa será alvo de intenso escrutínio antes de as duas equipes se enfrentarem novamente na decisiva partida de volta na Allianz Arena, oito dias depois. Vinícius precisa provar que sua sintonia com Mbappé pode render resultados no maior palco do futebol para silenciar o debate em curso sobre a estabilidade geral do elenco.