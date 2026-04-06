Vinícius Júnior admite que “não conseguiu se entrosar” com Xabi Alonso no Real Madrid e defende sua parceria com Kylian Mbappé

Vinicius compareceu à sala de imprensa antes da partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões entre o Real Madrid e o Bayern de Munique e deixou clara sua posição sobre o passado sob o comando de Alonso. O atacante de 25 anos refletiu sobre suas 33 partidas sob o comando do ex-técnico, nas quais marcou sete gols e deu 11 assistências, apesar de uma notável falta de entrosamento profissional.

Ao abordar o atrito e seu crescimento sob o comando de Álvaro Arbeloa, substituto de Alonso, Vinicius disse: “Meu tempo com o Xabi foi uma experiência de aprendizado; eu amadureci como pessoa. Não consegui me conectar com ele, mas tenho uma ótima conexão com o Arbeloa, e ele me deu muita confiança, assim como [Carlo] Ancelotti fez.”

As substituições de Alonso frequentemente provocavam reações tensas do brasileiro, que muitas vezes demonstrava frustração, especialmente na vitória do Real Madrid sobre o Barcelona no El Clásico, em outubro. Ele acrescentou: “Não foi um momento agradável, e pedi desculpas a todos. Gosto de jogar todas as partidas e não consegui jogar nenhuma delas. Mais tarde, com a cabeça fria, você consegue entender que cometeu um erro. Sou jovem e cada dia é uma nova experiência em que você pode melhorar.”