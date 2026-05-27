Vinicius Júnior acha que o “lendário” Kylian Mbappé vai “deixar sua marca” no Real Madrid e esclarece a situação sobre a relação entre os dois

Embora tenha sido sugerido que Mbappé e Vinícius estariam em desacordo desde a transferência do primeiro para o Real Madrid em 2024, o atacante brasileiro não hesitou em apresentar uma visão bem diferente da relação entre os dois.

“Mbappé é uma boa pessoa; ele sempre me defende nas entrevistas, inclusive após a partida contra o Benfica, em relação ao incidente de racismo. Ele é um jogador lendário que deixará sua marca no Real Madrid”, disse Vinícius em entrevista à CazeTV.