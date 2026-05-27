Getty Images
Traduzido por
Vinicius Júnior acha que o “lendário” Kylian Mbappé vai “deixar sua marca” no Real Madrid e esclarece a situação sobre a relação entre os dois
Falando sobre a amizade com Mbappé
Embora tenha sido sugerido que Mbappé e Vinícius estariam em desacordo desde a transferência do primeiro para o Real Madrid em 2024, o atacante brasileiro não hesitou em apresentar uma visão bem diferente da relação entre os dois.
“Mbappé é uma boa pessoa; ele sempre me defende nas entrevistas, inclusive após a partida contra o Benfica, em relação ao incidente de racismo. Ele é um jogador lendário que deixará sua marca no Real Madrid”, disse Vinícius em entrevista à CazeTV.
- Getty Images
Criando laços além do campo
A conexão entre os dois atacantes de destaque não se limita aos treinos em Valdebebas. Vinicius destacou que o círculo de amizades deles dentro do clube está se ampliando. Essa química fora de campo é algo que Vinicius considera ter sido mal interpretado tanto pelo público quanto pela mídia.
“Sempre que podemos, estamos juntos, mesmo fora do campo, fazendo coisas como amigos. Sempre tive um bom relacionamento com ele. Eu costumava mandar muitas mensagens pedindo para ele vir jogar conosco. Não temos conseguido jogar da maneira que queremos, conquistar os títulos que a torcida quer, mas acho que vamos conseguir reverter essa situação muito em breve”, explicou Vinicius.
Acusações de que há “malfeitores” no time
A relação entre Vinicius e Mbappé já foi manchada por rumores desagradáveis. Notícias sugeriam que as duas superestrelas estavam envolvidas em uma disputa de poder que deixava o atacante francês se sentindo isolado e sob pressão dentro do próprio vestiário. O círculo íntimo do francês supostamente acreditava que Vinicius estava tentando ativamente fazer Mbappé passar por “vilão” no elenco, mas os novos comentários do brasileiro sugerem que não há nenhum problema entre eles.
- Getty Images
Os números impressionantes de Mbappé na Espanha
Em suas duas temporadas no Real Madrid, Mbappé disputou 65 partidas da La Liga e marcou 56 gols. Esses números destacam o incrível impacto que o ex-atacante do Paris Saint-Germain causou desde que chegou ao clube, mantendo uma média de gols que poucos na história do futebol conseguem igualar. Pela segunda temporada consecutiva, o atacante francês termina a temporada da La Liga como artilheiro. Com 25 gols em 31 partidas, ele superou Vedat Muriqi (23) e Ante Budimir (17) na classificação para manter o título de Pichichi.