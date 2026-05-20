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Vinicius Jr. x Kylian Mbappé! Afirmação surpreendente de que o “vilão” e o “Galáctico” fazem parte de um grupo dividido no Real Madrid
O círculo próximo de Mbappé alega uma conspiração do "vilão"
Notícias bombásticas vindas da Espanha sugerem que a relação entre as duas maiores estrelas do Real Madrid atingiu um novo ponto baixo. De acordo com o programa El Chiringuito TV, o círculo íntimo do francês está convencido de que Vinicius está trabalhando ativamente para fazer de Mbappé o “vilão” do elenco. Essa notícia sobre uma disputa interna pelo poder sugere que as duas superestrelas estão travando uma batalha por influência, domínio da marca e liderança dentro do vestiário.
O grupo de Mbappé aparentemente sente que a coexistência entre os dois atacantes se tornou cada vez mais tóxica. Alega-se que Vinícius quer “vencer” seu companheiro de equipe nessa rivalidade interna, retratando-o de forma negativa tanto para o público quanto para os colegas de time. Essa tentativa percebida de minar Mbappé deixou a relação entre os dois jogadores em um estado frágil, lançando uma sombra sobre a dupla ofensiva do clube.
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Relações tensas com Arbeloa
A guerra interna no Real Madrid não se limita aos jogadores; Mbappé estaria insatisfeito com o tratamento recebido do técnico Álvaro Arbeloa. As tensões chegaram ao auge quando o atacante desabafou publicamente suas frustrações, tendo o francês afirmado: “O técnico me disse que sou o quarto atacante na hierarquia.”
Outro atrito surgiu depois que o atacante foi criticado por viajar para a Itália durante um período de recuperação. Embora o Real Madrid tenha esclarecido posteriormente que a viagem foi autorizada, a defesa tardia da diretoria aparentemente deixou o jogador se sentindo exposto e desprotegido.
Isolamento no vestiário do Real Madrid
Um dos aspectos mais preocupantes para Mbappé é a aparente falta de uma rede de apoio dentro do elenco. Ao contrário de outros jogadores mais experientes que formaram grupos coesos, o ex-astro do Paris Saint-Germain teria tentado evitar a formação de grupos que causassem divisões. No entanto, essa abordagem saiu pela culatra, deixando-o sem companheiros dispostos a defendê-lo publicamente contra as críticas crescentes.
Ao não conseguir construir alianças internas sólidas, Mbappé agora se vê isolado nos momentos mais difíceis. A falta de apoio vocal vindo do vestiário amplificou a sensação de que ele está travando uma batalha difícil contra a narrativa de que é o “vilão”. Esse isolamento é particularmente perigoso, dada a atual atmosfera de instabilidade na gestão e as divergências internas que assolam o elenco do Real Madrid.
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Florentino Pérez continua sendo a última linha de defesa
Apesar da tempestade que se aproxima, Mbappé ainda tem um trunfo importante na manga: o apoio incondicional de Florentino Pérez. O presidente do clube continua acreditando firmemente no francês, e seu apoio serve como uma rede de segurança essencial. No entanto, mesmo o apoio de Pérez pode não ser suficiente para recompor um vestiário dividido se a rivalidade com Vinícius continuar a se intensificar.
Com José Mourinho supostamente prestes a retornar ao clube para substituir Arbeloa, uma grande reformulação defensiva já está sendo planejada, incluindo a contratação de Diogo Dalot, do Manchester United. No entanto, o maior desafio do “Special One” pode não ser consertar a zaga, mas sim mediar o conflito de egos entre os “Galácticos” que ameaça destruir a equipe por dentro. Por enquanto, Mbappé continua à parte, buscando o respeito que sente que lhe é devido no maior clube do mundo.