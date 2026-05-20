Notícias bombásticas vindas da Espanha sugerem que a relação entre as duas maiores estrelas do Real Madrid atingiu um novo ponto baixo. De acordo com o programa El Chiringuito TV, o círculo íntimo do francês está convencido de que Vinicius está trabalhando ativamente para fazer de Mbappé o “vilão” do elenco. Essa notícia sobre uma disputa interna pelo poder sugere que as duas superestrelas estão travando uma batalha por influência, domínio da marca e liderança dentro do vestiário.

O grupo de Mbappé aparentemente sente que a coexistência entre os dois atacantes se tornou cada vez mais tóxica. Alega-se que Vinícius quer “vencer” seu companheiro de equipe nessa rivalidade interna, retratando-o de forma negativa tanto para o público quanto para os colegas de time. Essa tentativa percebida de minar Mbappé deixou a relação entre os dois jogadores em um estado frágil, lançando uma sombra sobre a dupla ofensiva do clube.