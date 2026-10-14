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“Vinicius Jr vai ressurgir!”: Jose Mourinho aposta que astro do Real Madrid reencontrará sua forma letal após drama com cartão vermelho no Bernabeu
Um início de temporada lento
Mourinho afirma que é apenas uma questão de tempo até Vinicius voltar à sua melhor forma. O atacante brasileiro atravessa um período difícil na capital espanhola.
Em sua nona temporada no Madrid, o atacante tem tido dificuldades para encontrar seu ritmo habitual diante do gol. Ele marcou apenas um gol e deu três assistências em nove partidas nesta temporada.
Apesar da queda no desempenho ofensivo neste início de temporada, o treinador não demonstra preocupação. Mourinho expressou publicamente sua confiança inabalável no talentoso atacante em uma entrevista recente.
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Mourinho aposta que brasileiro sairá mais forte
Em entrevista à TNT Sports, Mourinho descartou com confiança preocupações de longo prazo com a fase atual do ponta. Ele acredita firmemente que uma grande virada está próxima para o astro sul-americano.
“Ele vai despontar”, afirmou Mourinho ao ser questionado sobre as dificuldades de seu atacante. “É só uma questão de quando.”
Encontrando o momento certo para atacar
O técnico ficou particularmente animado com a recente participação do jogador na vitória apertada do Madrid por 1 a 0 em casa sobre o Villarreal. Ele considerou que a torcida da casa teve um papel decisivo para levantar o ânimo do jogador. Vinicius havia começado como titular a partida anterior, que terminou em uma frustrante derrota por 2 a 1 no clássico contra o Atlético de Madrid. Após a derrota, Mourinho decidiu proteger seu principal jogador e deixá-lo no banco para o confronto com o Villarreal.
“Depois da partida anterior, decidi adotar uma abordagem diferente: protegê-lo um pouco e colocá-lo em campo quando o jogo pedisse um jogador como Vini”, explicou Mourinho. “Acho que deu certo: a torcida no estádio, que às vezes havia manifestado desaprovação, passou a apoiá-lo assim que ele começou a se aquecer.
“Acredito que esse foi um momento decisivo para ele. Parecia que algo havia mudado, reacendendo aquela alegria e lembrando-o do tipo de jogador que ele realmente é.”
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Cartão vermelho bizarro interrompe embalo crescente
Vinicius entrou bem após sair do banco contra o Villarreal, mas sua tarde terminou em profunda frustração. Ele balançou as redes, mas o árbitro anulou o gol rapidamente.
O árbitro anulou o gol ao perceber que Vinicius havia puxado o cabelo de um jogador do Villarreal na jogada. Por causa da infração inusitada, o atacante, visivelmente frustrado, recebeu cartão vermelho direto.
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