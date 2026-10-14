Mourinho afirma que é apenas uma questão de tempo até Vinicius voltar à sua melhor forma. O atacante brasileiro atravessa um período difícil na capital espanhola.

Em sua nona temporada no Madrid, o atacante tem tido dificuldades para encontrar seu ritmo habitual diante do gol. Ele marcou apenas um gol e deu três assistências em nove partidas nesta temporada.

Apesar da queda no desempenho ofensivo neste início de temporada, o treinador não demonstra preocupação. Mourinho expressou publicamente sua confiança inabalável no talentoso atacante em uma entrevista recente.