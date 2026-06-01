Vinicius Jr. revelou o que precisa acontecer para que a venda ao Real Madrid seja aprovada - o jogador da seleção brasileira está no centro de rumores de transferência em meio ao atraso na renovação do contrato

Em entrevista ao El País, Pérez deixou claro que o Real Madrid não impedirá Vinícius Júnior caso o atacante decida buscar um novo desafio em outro lugar. Com as negociações contratuais avançando lentamente, os comentários do presidente trouxeram novos indícios sobre o futuro do jogador que se tornou o rosto dos recentes sucessos do clube.

Ao abordar a situação, Pérez afirmou: “Ainda há tempo [para assinar uma renovação]. Eu adoraria que ele ficasse para o resto da vida. Ele está profundamente identificado com o clube. Sabe quem não gosta dele? As pessoas que não são torcedores do Real Madrid. Se ele não quiser ficar no Madrid e quiser assinar com outro clube, estará livre para fazê-lo. Não vou forçá-lo a nada. O dinheiro não será o fator mais importante — nunca foi.”