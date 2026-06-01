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Vinicius Jr. revelou o que precisa acontecer para que a venda ao Real Madrid seja aprovada - o jogador da seleção brasileira está no centro de rumores de transferência em meio ao atraso na renovação do contrato
Perez abre as portas para uma possível saída
Em entrevista ao El País, Pérez deixou claro que o Real Madrid não impedirá Vinícius Júnior caso o atacante decida buscar um novo desafio em outro lugar. Com as negociações contratuais avançando lentamente, os comentários do presidente trouxeram novos indícios sobre o futuro do jogador que se tornou o rosto dos recentes sucessos do clube.
Ao abordar a situação, Pérez afirmou: “Ainda há tempo [para assinar uma renovação]. Eu adoraria que ele ficasse para o resto da vida. Ele está profundamente identificado com o clube. Sabe quem não gosta dele? As pessoas que não são torcedores do Real Madrid. Se ele não quiser ficar no Madrid e quiser assinar com outro clube, estará livre para fazê-lo. Não vou forçá-lo a nada. O dinheiro não será o fator mais importante — nunca foi.”
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O impasse contratual no Bernabéu
Enquanto o presidente mantém a calma, o jogador de 25 anos já deu a entender que “não tem pressa” em renovar o contrato. O jogador da seleção brasileira observou recentemente que há muito a ser discutido com o clube, colocando efetivamente a bola no campo do Real Madrid no que diz respeito às suas expectativas salariais e à sua posição no elenco.
Apesar da falta de um compromisso imediato, a relação entre o jogador e a diretoria continua cordial. O Real Madrid sempre viu o ex-prodígio do Flamengo como um pilar de seu projeto esportivo, mas a chegada de nomes de grande destaque alterou a hierarquia financeira interna, levando a um período de negociações cuidadosas entre as duas partes.
Compatibilidade de Mbappé e atritos internos
Além das negociações contratuais, Pérez também rejeitou as sugestões de que Vinícius e Kylian Mbappé não conseguem jogar juntos. Os críticos têm apontado para uma possível disputa de poder entre os dois, com algumas reportagens chegando a alegar uma conspiração destinada a colocar o francês em maus lençóis dentro do vestiário.
“Acho que isso é um absurdo”, insistiu Perez quando questionado sobre a suposta incapacidade deles de jogarem juntos. “Eles são os dois melhores jogadores do mundo. Vinicius nos deu duas Ligas dos Campeões. Mas também não devemos perder a cabeça. Essa ideia de que é preciso ganhar a Liga dos Campeões todos os anos é tolice; ninguém mais ganhou seis em dez anos.”
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O retorno de Mourinho acrescenta uma nova camada de complexidade
O panorama no Bernabéu pode sofrer novas mudanças com o possível retorno de José Mourinho ao banco de reservas. A relação entre os dois é tensa devido a um recente desentendimento em torno de supostos insultos racistas dirigidos ao brasileiro pelo jogador do Benfica, Gianluca Prestianni. Com as repercussões desse incidente ainda frescas, a tensão persistente gerou rumores de uma incompatibilidade fundamental entre os dois, levantando dúvidas sobre a eficácia de sua coexistência no mesmo vestiário.
Historicamente, Vinicius tem exigido apoio incondicional da diretoria do clube, especialmente durante partidas de alta tensão. A capacidade de Mourinho de proporcionar essa estabilidade enquanto equilibra um elenco repleto de Galácticos em competição entre si pode, em última instância, determinar se o brasileiro permanecerá ou optará pela liberdade que Pérez agora lhe ofereceu publicamente.