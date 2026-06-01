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ViniciusGetty Images
Muhammad Zaki

Traduzido por

Vinicius Jr. revelou o que precisa acontecer para que a venda ao Real Madrid seja aprovada - o jogador da seleção brasileira está no centro de rumores de transferência em meio ao atraso na renovação do contrato

Mercado da bola
Vinicius Junior
Real Madrid
La Liga

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, deixou clara sua posição sobre o futuro de Vinícius Júnior, insistindo que não impedirá a saída do jogador caso ele deseje deixar o Bernabéu. O atacante brasileiro é atualmente alvo de crescentes especulações sobre uma possível transferência, enquanto as negociações para um novo contrato de longo prazo continuam se arrastando na capital espanhola.

  • Perez abre as portas para uma possível saída

    Em entrevista ao El País, Pérez deixou claro que o Real Madrid não impedirá Vinícius Júnior caso o atacante decida buscar um novo desafio em outro lugar. Com as negociações contratuais avançando lentamente, os comentários do presidente trouxeram novos indícios sobre o futuro do jogador que se tornou o rosto dos recentes sucessos do clube.

    Ao abordar a situação, Pérez afirmou: “Ainda há tempo [para assinar uma renovação]. Eu adoraria que ele ficasse para o resto da vida. Ele está profundamente identificado com o clube. Sabe quem não gosta dele? As pessoas que não são torcedores do Real Madrid. Se ele não quiser ficar no Madrid e quiser assinar com outro clube, estará livre para fazê-lo. Não vou forçá-lo a nada. O dinheiro não será o fator mais importante — nunca foi.”

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  • vinicius(C)Getty Images

    O impasse contratual no Bernabéu

    Enquanto o presidente mantém a calma, o jogador de 25 anos já deu a entender que “não tem pressa” em renovar o contrato. O jogador da seleção brasileira observou recentemente que há muito a ser discutido com o clube, colocando efetivamente a bola no campo do Real Madrid no que diz respeito às suas expectativas salariais e à sua posição no elenco.

    Apesar da falta de um compromisso imediato, a relação entre o jogador e a diretoria continua cordial. O Real Madrid sempre viu o ex-prodígio do Flamengo como um pilar de seu projeto esportivo, mas a chegada de nomes de grande destaque alterou a hierarquia financeira interna, levando a um período de negociações cuidadosas entre as duas partes.

  • Compatibilidade de Mbappé e atritos internos

    Além das negociações contratuais, Pérez também rejeitou as sugestões de que Vinícius e Kylian Mbappé não conseguem jogar juntos. Os críticos têm apontado para uma possível disputa de poder entre os dois, com algumas reportagens chegando a alegar uma conspiração destinada a colocar o francês em maus lençóis dentro do vestiário.

    “Acho que isso é um absurdo”, insistiu Perez quando questionado sobre a suposta incapacidade deles de jogarem juntos. “Eles são os dois melhores jogadores do mundo. Vinicius nos deu duas Ligas dos Campeões. Mas também não devemos perder a cabeça. Essa ideia de que é preciso ganhar a Liga dos Campeões todos os anos é tolice; ninguém mais ganhou seis em dez anos.”


  • SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    O retorno de Mourinho acrescenta uma nova camada de complexidade

    O panorama no Bernabéu pode sofrer novas mudanças com o possível retorno de José Mourinho ao banco de reservas. A relação entre os dois é tensa devido a um recente desentendimento em torno de supostos insultos racistas dirigidos ao brasileiro pelo jogador do Benfica, Gianluca Prestianni. Com as repercussões desse incidente ainda frescas, a tensão persistente gerou rumores de uma incompatibilidade fundamental entre os dois, levantando dúvidas sobre a eficácia de sua coexistência no mesmo vestiário.

    Historicamente, Vinicius tem exigido apoio incondicional da diretoria do clube, especialmente durante partidas de alta tensão. A capacidade de Mourinho de proporcionar essa estabilidade enquanto equilibra um elenco repleto de Galácticos em competição entre si pode, em última instância, determinar se o brasileiro permanecerá ou optará pela liberdade que Pérez agora lhe ofereceu publicamente.