Vinicius Jr. recebe uma avaliação brutalmente honesta de que está “longe de Neymar, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo”, ao ser informado de que “lhe falta algo”

A conversa também se voltou para o intenso escrutínio que Vinicius enfrenta na La Liga, especialmente no que diz respeito à sua conduta e aos ambientes hostis que encontra. Miranda, que passou várias temporadas de sucesso na Espanha pelo Atlético de Madrid, recorreu à sua própria experiência para explicar como lidou com a pressão de jogar na Europa como brasileiro. “Aqui na Espanha e na Europa, e em nenhum outro lugar, não sofri racismo, porque minha cabeça estava voltada apenas para jogar futebol. O que as pessoas diziam para mim era apenas uma distração para tirar o foco do jogo”, acrescentou Miranda.