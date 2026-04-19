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Vinicius Junior 2025-26Getty Images
Donny Afroni

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Vinicius Jr. recebe uma avaliação brutalmente honesta de que está “longe de Neymar, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo”, ao ser informado de que “lhe falta algo”

Vinicius Junior
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Apesar de ser uma figura de destaque no Santiago Bernabéu, Vinícius Júnior estaria, segundo relatos, sem um ingrediente essencial para entrar no panteão dos grandes nomes do futebol. O ex-zagueiro da Seleção Brasileira e do Atlético de Madrid, João Miranda, fez uma avaliação contundente sobre a posição do ponta-direita brasileiro no cenário mundial. O astro do Real Madrid ouviu que ainda está muito longe de alcançar as alturas lendárias de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

  • Miranda destaca a diferença em relação ao trio de elite

    Embora o ponta tenha sido fundamental para os recentes sucessos dos Blancos, Miranda acredita que ainda existe uma grande diferença entre o atual camisa 7 do Real Madrid e os ícones que dominaram o esporte por mais de uma década. Em entrevista recente no canal do YouTube de Mario Suárez, Miranda foi claro sobre onde o jogador de 24 anos se situa na hierarquia em comparação com seus ídolos. “Para mim, Vinícius tem muita qualidade, mas ainda está longe de Neymar, Messi e Cristiano”, começou ele, ressaltando que a habilidade técnica por si só não é suficiente para igualar o legado do lendário trio.

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  • Vinicius JuniorGetty Images

    O ingrediente que faltava para a estrela do Real Madrid

    Miranda observou que Vinicius se encaixa perfeitamente no perfil moderno. No entanto, ele sugeriu que o ponta carece das qualidades intangíveis que marcaram as carreiras de jogadores como Neymar ou Messi, mencionando especificamente sua conexão com o público. “O futebol, neste momento, é o melhor que temos, porque, para mim, o futebol mudou muito. Tem muita exigência física e Vinicius tem a parte técnica e a parte física”, explicou Miranda. “Mas ele não é como Messi e Neymar. Falta-lhe algo. Não sei se é carisma com as pessoas.”

  • Lidando com distrações em campo

    A conversa também se voltou para o intenso escrutínio que Vinicius enfrenta na La Liga, especialmente no que diz respeito à sua conduta e aos ambientes hostis que encontra. Miranda, que passou várias temporadas de sucesso na Espanha pelo Atlético de Madrid, recorreu à sua própria experiência para explicar como lidou com a pressão de jogar na Europa como brasileiro. “Aqui na Espanha e na Europa, e em nenhum outro lugar, não sofri racismo, porque minha cabeça estava voltada apenas para jogar futebol. O que as pessoas diziam para mim era apenas uma distração para tirar o foco do jogo”, acrescentou Miranda.

  • Vinicius JuniorGetty Images

    O foco continua sendo a chave para o sucesso

    Vinicius tem se visto frequentemente no centro de polêmicas devido às suas interações com torcedores adversários e árbitros, uma característica que, segundo alguns críticos, prejudica seu potencial máximo. Miranda alertou que permitir que ruídos externos afetem a mente de um jogador pode levar a uma queda na qualidade e na concentração em momentos cruciais. “Quando você vai jogar uma partida, se deixar que os torcedores tirem o foco do jogo, isso muda um pouco a maneira como você joga, tira um pouco da sua concentração”, afirmou ele.

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