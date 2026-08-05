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Vinicius Jr quebra o silêncio sobre o futuro no Real Madrid na primeira entrevista desde as bombásticas ligações com uma transferência para o Arsenal
Vinicius abre o jogo sobre conversas com Mourinho
Apesar do barulho ensurdecedor sobre uma possível transferência bombástica para o norte de Londres, Vinicius se reapresentou oficialmente aos companheiros na capital espanhola. O jogador de 26 anos foi visto retornando ao complexo de Valdebebas, do clube, para realizar exames médicos antes de ir ao campo de treinamento. Embora sua presença no centro de treinamento possa ser vista como um golpe para o Arsenal, o jogador aproveitou sua primeira aparição na mídia na pré-temporada para falar sobre sua relação com o novo técnico, Jose Mourinho.
Falando à Real Madrid TV, o ponta revelou que já teve conversas produtivas com o técnico português sobre seu papel na temporada 2026-27. "Muito bem, conhecendo o novo treinador, os novos jogadores e trabalhando muito duro nos treinos", disse. "Ele quer que eu seja exatamente como sempre fui: feliz, positivo e jogando o meu próprio estilo de futebol."
- AFP
Rotina pesada da pré-temporada em meio à frenesi das transferências
O internacional brasileiro vem logo após uma Copa do Mundo na América do Norte e admite que as primeiras sessões de volta em Valdebebas foram fisicamente exigentes.
Ele detalhou a intensidade do regime, dizendo: "Acho que o objetivo é nos deixar em condição de jogo para que tenhamos menos lesões durante a temporada e possamos contar com todos ao longo da campanha. Já estamos no segundo dia. Ontem foram duas sessões, hoje apenas uma. É assim que está sendo.
"Hoje fizemos um pouco de trabalho de academia, no fim foram exercícios curtos para ganhar força nas pernas e acho que foi uma sessão realmente muito boa.
"Todos nós terminamos completamente exaustos, mas agora é hora de descansar para amanhã. Isso é pré-temporada, temos que estar prontos."
Arteta mira contratação de peso para o Emirates
Embora o jogador siga profissional dentro de campo, o pano de fundo de sua situação contratual continua em ebulição. O Real Madrid teria feito um ultimato de aceitar ou recusar em relação à sua oferta final de renovação. Com seu contrato atual se encerrando no ano que vem, os merengues estariam dispostos a negociá-lo neste verão caso não haja acordo. Isso colocou o Arsenal em estado de alerta máximo, com o técnico dos Gunners liderando pessoalmente a operação para convencer Vinicius a se juntar aos campeões da Premier League.
Relatos sugerem que o Arsenal está preparado para quebrar sua estrutura salarial para fazer do jogador de 26 anos o atleta mais bem pago da história da Premier League. A especulação ganhou ainda mais força quando o agente do jogador publicou atualizações nas redes sociais diretamente de Londres.
- Getty Images
Madri enfrenta grande dilema contratual
A cúpula do Bernabéu agora enfrenta uma decisão crítica à medida que a janela de transferências entra em suas semanas finais. Ela precisa convencer seu principal astro a assinar a renovação proposta ou correr o risco de perdê-lo por uma taxa reduzida agora ou de graça em junho de 2027. A chegada de Mourinho acrescentou uma nova dinâmica à situação, mas a ameaça do poder financeiro do Arsenal continua sendo um fator significativo.
No entanto, enquanto o contrato seguir sem assinatura, o Arsenal permanecerá atento e pronto para agir. As próximas semanas vão determinar se Vinicius Jr será o rosto de uma nova era no Emirates ou se liderará a revolução de Mourinho em Madri.
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