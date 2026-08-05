O internacional brasileiro vem logo após uma Copa do Mundo na América do Norte e admite que as primeiras sessões de volta em Valdebebas foram fisicamente exigentes.

Ele detalhou a intensidade do regime, dizendo: "Acho que o objetivo é nos deixar em condição de jogo para que tenhamos menos lesões durante a temporada e possamos contar com todos ao longo da campanha. Já estamos no segundo dia. Ontem foram duas sessões, hoje apenas uma. É assim que está sendo.

"Hoje fizemos um pouco de trabalho de academia, no fim foram exercícios curtos para ganhar força nas pernas e acho que foi uma sessão realmente muito boa.

"Todos nós terminamos completamente exaustos, mas agora é hora de descansar para amanhã. Isso é pré-temporada, temos que estar prontos."



