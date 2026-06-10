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Vinicius Raphinha Brasilien Nationalmannschaftgetty
Moataz Elgammal

Traduzido por

"Vinícius Jr. pode trazer a Copa do Mundo para casa!" - Raphinha aposta em si mesmo ou no seu colega do Real Madrid para conquistar o sexto título do Brasil

Vinicius Junior
Raphinha
Brasil x Marrocos
Brasil
Marrocos
Copa do Mundo
Barcelona
Real Madrid

O ponta do Barcelona, Raphinha, demonstrou enorme confiança em si mesmo e no astro do Real Madrid, Vinícius Júnior, para levar o Brasil ao seu sexto título da Copa do Mundo neste verão. Em declarações proferidas no centro de treinamento da seleção nacional, antes do torneio de 2026, o atacante destacou a combinação essencial de juventude e experiência necessária para o sucesso, na tentativa de acabar com um jejum de títulos que remonta a 2002.

  • Raphinha tem grandes expectativas em relação ao Brasil

    O tão sonhado sexto título da Copa do Mundo tem escapado das mãos do Brasil em cada uma das últimas cinco edições da competição. A cada fracasso — o país só conseguiu passar das quartas de final uma vez desde 2002 —, a pressão parece aumentar sobre a Seleção, e o atual elenco está sentindo isso.

    Com Neymar ainda fora de forma à beira do torneio, caberá a jogadores como Vinícius e Raphinha fazer a diferença nos jogos decisivos para que a seleção sul-americana consiga chegar até o fim desta vez.

    Embora os dois sejam rivais nos clubes, o atacante do Barcelona acredita que Vinicius, estrela do Real Madrid, está pronto para brilhar, apesar de ter passado por uma temporada difícil no clube. O Real Madrid não conseguiu conquistar nenhum título importante na temporada 2025-26, embora seu craque tenha marcado 22 gols em 53 partidas.

    “O Vini é jovem, mas, graças à sua experiência e conquistas, ele pode decidir uma partida da Copa do Mundo e trazer o sexto título; eu me incluo nesse grupo”, disse Raphinha.

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  • Raphinha Brazil 2024Getty Images

    A solidez defensiva é fundamental, afirma Raphinha

    O ex-jogador do Leeds United falou sobre suas próprias dificuldades recentes e as responsabilidades dos jogadores mais experientes. Raphinha passou por uma temporada marcada por lesões no Barcelona, mas mesmo assim marcou impressionantes 21 gols em 33 partidas. Apesar de suas dificuldades com a forma física, ele considera que o elenco, no geral, está em boas condições e destacou a necessidade de manter a solidez na defesa.

    “Chegamos muito bem preparados”, observou ele. “Temos que treinar bastante a parte defensiva. Se defendermos bem, a possibilidade de vitória é muito grande. Esta competição é curta e traiçoeira. Há pouco tempo para nos organizarmos. Estamos tentando nos adaptar e chegar da melhor forma possível para não cometermos erros.”

  • Em ascensão sob o comando de Ancelotti

    Ao falar sobre sua relação com o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, Raphinha expressou gratidão pela confiança inabalável do treinador. O técnico italiano, que comandou o Real Madrid antes de assumir a Seleção, criou um ambiente positivo.

    Apesar de ter perdido quase metade dos jogos da seleção devido a lesões desde o início desta era, em maio de 2025, o atacante se sente valorizado. “Embora fôssemos rivais, tínhamos um bom relacionamento”, acrescentou.

    O ponta continua determinado a atingir sua melhor forma. “Ancelotti está muito satisfeito com o que tenho apresentado nos treinos e nas partidas, mas sei que posso fazer muito mais e ainda estou em busca da minha melhor versão”, admitiu.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    O que vem a seguir para o Brasil?

    Com o objetivo de acabar com a seca de títulos que dura desde 2002, o Brasil estreia na Campanha do Grupo C contra o Marrocos neste fim de semana. A seleção repleta de estrelas comandada por Ancelotti enfrentará então o Haiti antes de encerrar a fase de grupos contra a Escócia.

    Raphinha e Vinícius estarão determinados a transformar o bom desempenho que têm apresentado nos clubes em atuações dominantes em campo, enquanto buscam o histórico sexto título mundial nas próximas semanas.

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