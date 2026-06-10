O tão sonhado sexto título da Copa do Mundo tem escapado das mãos do Brasil em cada uma das últimas cinco edições da competição. A cada fracasso — o país só conseguiu passar das quartas de final uma vez desde 2002 —, a pressão parece aumentar sobre a Seleção, e o atual elenco está sentindo isso.

Com Neymar ainda fora de forma à beira do torneio, caberá a jogadores como Vinícius e Raphinha fazer a diferença nos jogos decisivos para que a seleção sul-americana consiga chegar até o fim desta vez.

Embora os dois sejam rivais nos clubes, o atacante do Barcelona acredita que Vinicius, estrela do Real Madrid, está pronto para brilhar, apesar de ter passado por uma temporada difícil no clube. O Real Madrid não conseguiu conquistar nenhum título importante na temporada 2025-26, embora seu craque tenha marcado 22 gols em 53 partidas.

“O Vini é jovem, mas, graças à sua experiência e conquistas, ele pode decidir uma partida da Copa do Mundo e trazer o sexto título; eu me incluo nesse grupo”, disse Raphinha.