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"Vinícius Jr. pode trazer a Copa do Mundo para casa!" - Raphinha aposta em si mesmo ou no seu colega do Real Madrid para conquistar o sexto título do Brasil
Raphinha tem grandes expectativas em relação ao Brasil
O tão sonhado sexto título da Copa do Mundo tem escapado das mãos do Brasil em cada uma das últimas cinco edições da competição. A cada fracasso — o país só conseguiu passar das quartas de final uma vez desde 2002 —, a pressão parece aumentar sobre a Seleção, e o atual elenco está sentindo isso.
Com Neymar ainda fora de forma à beira do torneio, caberá a jogadores como Vinícius e Raphinha fazer a diferença nos jogos decisivos para que a seleção sul-americana consiga chegar até o fim desta vez.
Embora os dois sejam rivais nos clubes, o atacante do Barcelona acredita que Vinicius, estrela do Real Madrid, está pronto para brilhar, apesar de ter passado por uma temporada difícil no clube. O Real Madrid não conseguiu conquistar nenhum título importante na temporada 2025-26, embora seu craque tenha marcado 22 gols em 53 partidas.
“O Vini é jovem, mas, graças à sua experiência e conquistas, ele pode decidir uma partida da Copa do Mundo e trazer o sexto título; eu me incluo nesse grupo”, disse Raphinha.
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A solidez defensiva é fundamental, afirma Raphinha
O ex-jogador do Leeds United falou sobre suas próprias dificuldades recentes e as responsabilidades dos jogadores mais experientes. Raphinha passou por uma temporada marcada por lesões no Barcelona, mas mesmo assim marcou impressionantes 21 gols em 33 partidas. Apesar de suas dificuldades com a forma física, ele considera que o elenco, no geral, está em boas condições e destacou a necessidade de manter a solidez na defesa.
“Chegamos muito bem preparados”, observou ele. “Temos que treinar bastante a parte defensiva. Se defendermos bem, a possibilidade de vitória é muito grande. Esta competição é curta e traiçoeira. Há pouco tempo para nos organizarmos. Estamos tentando nos adaptar e chegar da melhor forma possível para não cometermos erros.”
Em ascensão sob o comando de Ancelotti
Ao falar sobre sua relação com o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, Raphinha expressou gratidão pela confiança inabalável do treinador. O técnico italiano, que comandou o Real Madrid antes de assumir a Seleção, criou um ambiente positivo.
Apesar de ter perdido quase metade dos jogos da seleção devido a lesões desde o início desta era, em maio de 2025, o atacante se sente valorizado. “Embora fôssemos rivais, tínhamos um bom relacionamento”, acrescentou.
O ponta continua determinado a atingir sua melhor forma. “Ancelotti está muito satisfeito com o que tenho apresentado nos treinos e nas partidas, mas sei que posso fazer muito mais e ainda estou em busca da minha melhor versão”, admitiu.
- AFP
O que vem a seguir para o Brasil?
Com o objetivo de acabar com a seca de títulos que dura desde 2002, o Brasil estreia na Campanha do Grupo C contra o Marrocos neste fim de semana. A seleção repleta de estrelas comandada por Ancelotti enfrentará então o Haiti antes de encerrar a fase de grupos contra a Escócia.
Raphinha e Vinícius estarão determinados a transformar o bom desempenho que têm apresentado nos clubes em atuações dominantes em campo, enquanto buscam o histórico sexto título mundial nas próximas semanas.