Vinicius Jr. permanecerá no Real Madrid sob o comando de José Mourinho? Atualização sobre os “sinais claros” relativos aos planos futuros do atacante brasileiro após o confronto na Liga dos Campeões com o “Special One”

Mourinho teria assinado um contrato de três anos para retornar ao banco de reservas do Real Madrid, uma decisão que ainda depende da vitória de Florentino Pérez nas próximas eleições presidenciais, marcadas para 7 de junho. Embora o “Special One” seja um vencedor comprovado na capital espanhola, sua recontratação levanta questões imediatas sobre sua compatibilidade com o atual craque do clube, Vinícius, após o desentendimento público entre os dois no início deste ano.

A tensão remonta a uma partida das oitavas de final da Liga dos Campeões em fevereiro, quando Mourinho, então técnico do Benfica, entrou em conflito com o jogador da seleção brasileira. A narrativa da segunda passagem de Mourinho será, sem dúvida, dominada pela forma como ele lidará com o jogador de 25 anos, cujo status de principal talento do clube tem sido desafiado tanto por negociações salariais internas quanto pela chegada de estrelas globais como Kylian Mbappé.