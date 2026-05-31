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Vinicius Jr. permanecerá no Real Madrid sob o comando de José Mourinho? Atualização sobre os “sinais claros” relativos aos planos futuros do atacante brasileiro após o confronto na Liga dos Campeões com o “Special One”
O retorno de Mourinho e o fator Vinícius
Mourinho teria assinado um contrato de três anos para retornar ao banco de reservas do Real Madrid, uma decisão que ainda depende da vitória de Florentino Pérez nas próximas eleições presidenciais, marcadas para 7 de junho. Embora o “Special One” seja um vencedor comprovado na capital espanhola, sua recontratação levanta questões imediatas sobre sua compatibilidade com o atual craque do clube, Vinícius, após o desentendimento público entre os dois no início deste ano.
A tensão remonta a uma partida das oitavas de final da Liga dos Campeões em fevereiro, quando Mourinho, então técnico do Benfica, entrou em conflito com o jogador da seleção brasileira. A narrativa da segunda passagem de Mourinho será, sem dúvida, dominada pela forma como ele lidará com o jogador de 25 anos, cujo status de principal talento do clube tem sido desafiado tanto por negociações salariais internas quanto pela chegada de estrelas globais como Kylian Mbappé.
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Será que Vinicius vai assinar um contrato de longo prazo?
Apesar da presença iminente de Mourinho, há “sinais claros” — segundo a BBC Sport — de que Vinicius ainda vê seu futuro em Madri. Seu contrato atual vai até 2027, embora as negociações para uma renovação tenham desacelerado. O atacante supostamente deseja que seu pacote financeiro reflita seu status de principal estrela da equipe, especialmente depois que suas atuações consistentes conduziram o clube por várias temporadas de transição antes dos recentes gastos avultados.
Vinicius já chamou o Real Madrid de “o clube dos meus sonhos”, mas a chegada do “Special One” pode servir de catalisador para uma mudança caso a relação não dê certo. Se eles conseguirão encontrar uma visão comum e se Mourinho oferecerá o “apoio inabalável” de que o jogador precisa diante da pressão externa será o tema central da próxima temporada da La Liga.
Tensões a atingirem o auge na Liga dos Campeões
As origens do atrito remontam a uma noite acalorada no Estádio da Luz. Depois de marcar um gol sensacional, Vinicius recebeu um cartão amarelo por sua comemoração e, em seguida, alegou ter sido vítima de insultos racistas por parte de Gianluca Prestianni, do Benfica. O incidente levou a uma interrupção de 10 minutos e fez com que Vinicius e vários companheiros de equipe abandonassem brevemente o campo em protesto, acionando os protocolos antirracismo da UEFA.
Embora a UEFA tenha acabado por aplicar a Prestianni uma suspensão de seis jogos por um insulto homofóbico — alegando provas insuficientes para a observação racista —, foi a reação de Mourinho que causou o maior dano. O técnico português pareceu culpar a vítima, afirmando: “Você marca um gol de outro mundo, por que comemorar assim? A mesma coisa sempre acontece em tantos estádios. Ele é um jogador fora do comum, eu o adoro. Vinicius me diz uma coisa e Prestianni me diz outra. Quero ser imparcial.”
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A posição controversa de Mourinho sobre as acusações de racismo
Para complicar ainda mais a relação futura entre os dois, Mourinho fez comentários específicos sobre o clima no Benfica. Ele sugeriu que Vinicius teria incitado a torcida, afirmando: “Sim. Acredito que sim. Deveria ter sido o momento de loucura da partida, um gol incrível. Infelizmente, [ele] não se contentou apenas em marcar aquele gol espetacular. Quando se marca um gol como aquele, comemora-se de forma respeitosa.”
Mourinho também invocou o legado de Eusébio para defender seu antigo clube contra alegações de um ambiente tóxico. “Quando ele estava discutindo sobre racismo, eu disse a ele que a maior figura da história deste clube [Eusébio] era negro”, acrescentou Mourinho. “Este clube, a última coisa que é, é racista. Eles [Vinicius e Prestianni] me disseram coisas diferentes. Mas não acredito em nenhum dos dois. Quero ser independente.”