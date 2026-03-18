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Vinicius Jr. explica que a comemoração com lágrimas foi uma resposta às provocações da torcida do Manchester City após a derrota para Rodri na disputa pela Bola de Ouro; o craque do Real Madrid derrota os jogadores de Pep Guardiola na Liga dos Campeões
O Etihad voltou a ficar em silêncio
A segunda partida das oitavas de final da Liga dos Campeões viu a rivalidade entre o Real Madrid e o Manchester City se renovar. Com uma vantagem de 3 a 0 conquistada na primeira partida, o Real Madrid praticamente selou a classificação aos 22 minutos, com um gol de Vinícius Júnior. Após uma sequência caótica em que Bernardo Silva foi expulso por uma mão deliberada na linha, o jogador da seleção brasileira se preparou para converter o pênalti resultante. Sua comemoração subsequente — primeiro silenciando a torcida antes de imitar um gesto de choro — imediatamente provocou indignação entre os torcedores locais. Foi uma noite histórica para o atacante, que agora está envolvido em oito gols contra o City, um recorde superado apenas por Lionel Messi (9) na história da competição.
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Esclarecendo as coisas
Após a partida, Vinicius não perdeu tempo em esclarecer que suas ações não foram resultado de uma falta de respeito generalizada, mas sim uma resposta direcionada ao tratamento que recebeu durante a última visita do Real Madrid a Manchester. “Da última vez que viemos aqui, os torcedores do Manchester City estavam tirando sarro de mim”, explicou o atacante, referindo-se às faixas que zombavam de seu segundo lugar, atrás de Rodri, na eleição do Ballon d’Or de 2024. “Eu não estava desrespeitando os torcedores do City, mas foi uma forma de provar meu valor para eles.”
Uma rivalidade marcada por confrontos individuais
A tensão entre os dois gigantes europeus ultrapassou as estratégias táticas e tornou-se profundamente pessoal. A interação entre Vinicius e a torcida do City destaca como os resultados do Ballon d'Or 2024 continuam repercutindo na Liga dos Campeões. Enquanto a vitória de Rodri foi motivo de orgulho para a metade azul de Manchester, continua sendo um ponto sensível para a diretoria do Real Madrid, que, como se sabe, boicotou o evento. O desempenho certeiro de Vinicius — que levou a um cartão vermelho e marcou o gol decisivo no placar agregado — serviu como um lembrete de seu status como um dos principais decisores de partidas do mundo, independentemente de prêmios individuais.
O técnico do Man City, Pep Guardiola, disse: “É difícil quando você está perdendo por 4 a 0 e jogando com 10 contra 11. Mas fizemos tudo o que podíamos.
“Temos um time extraordinário e um grupo extraordinário de jogadores. O futuro é brilhante. É um pouco de uma curva de aprendizado, mas deveria ter sido 11 contra 11. Mas nunca se sabe. Talvez perdêssemos por 6 a 0, mas é um fato.”
Ele acrescentou: “Na segunda-feira [após a final da Carabao Cup], espero que acordemos e seja um dia ensolarado. Não é crucial, é um jogo de futebol, vamos tentar vencer com uma boa atuação.
“Vamos enfrentar o melhor time da Inglaterra até agora, o melhor time da Europa, porque veja os resultados deles na fase de grupos: ficaram em primeiro e perderam apenas três ou quatro jogos em toda a temporada. Vamos enfrentá-los e temos que ver como estamos competindo contra eles.”
Ele também defendeu a forma da equipe, acrescentando: “Daqui a uma ou duas semanas, jogaremos contra eles na Premier League e isso é um bom espelho para ver o que precisamos fazer para alcançar [o mesmo nível] deles. Tenho idade suficiente para perceber que um jogo de futebol não é a grande felicidade, nem uma derrota é o fim do mundo; é apenas um jogo.
"No fim das contas, os resultados não têm sido bons, exceto contra o Newcastle, mas tenho a sensação de que somos uma equipe extraordinária, com muitas, muitas, muitas coisas boas que eu adoro.
"Ainda não estamos completos, não estamos atentos em certos momentos e setores, precisamos ser mais precisos, mas sinto que é uma questão de tempo."
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A disputa pelo título recomeça agora
Após uma vitória por 5 a 1 no placar agregado sobre o City, o Real Madrid é o time a ser batido nas quartas de final da Liga dos Campeões. Faltando 10 partidas para o fim da La Liga, a equipe de Álvaro Arbeloa está quatro pontos atrás do líder Barcelona. Nesta reta final da temporada, Vini precisa manter sua forma explosiva, que parece funcionar bem nos jogos europeus de alto risco.
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