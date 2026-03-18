Vinicius Jr. explica que a comemoração com lágrimas foi uma resposta às provocações da torcida do Manchester City após a derrota para Rodri na disputa pela Bola de Ouro; o craque do Real Madrid derrota os jogadores de Pep Guardiola na Liga dos Campeões

A tensão entre os dois gigantes europeus ultrapassou as estratégias táticas e tornou-se profundamente pessoal. A interação entre Vinicius e a torcida do City destaca como os resultados do Ballon d'Or 2024 continuam repercutindo na Liga dos Campeões. Enquanto a vitória de Rodri foi motivo de orgulho para a metade azul de Manchester, continua sendo um ponto sensível para a diretoria do Real Madrid, que, como se sabe, boicotou o evento. O desempenho certeiro de Vinicius — que levou a um cartão vermelho e marcou o gol decisivo no placar agregado — serviu como um lembrete de seu status como um dos principais decisores de partidas do mundo, independentemente de prêmios individuais.

O técnico do Man City, Pep Guardiola, disse: “É difícil quando você está perdendo por 4 a 0 e jogando com 10 contra 11. Mas fizemos tudo o que podíamos.

“Temos um time extraordinário e um grupo extraordinário de jogadores. O futuro é brilhante. É um pouco de uma curva de aprendizado, mas deveria ter sido 11 contra 11. Mas nunca se sabe. Talvez perdêssemos por 6 a 0, mas é um fato.”

Ele acrescentou: “Na segunda-feira [após a final da Carabao Cup], espero que acordemos e seja um dia ensolarado. Não é crucial, é um jogo de futebol, vamos tentar vencer com uma boa atuação.

“Vamos enfrentar o melhor time da Inglaterra até agora, o melhor time da Europa, porque veja os resultados deles na fase de grupos: ficaram em primeiro e perderam apenas três ou quatro jogos em toda a temporada. Vamos enfrentá-los e temos que ver como estamos competindo contra eles.”

Ele também defendeu a forma da equipe, acrescentando: “Daqui a uma ou duas semanas, jogaremos contra eles na Premier League e isso é um bom espelho para ver o que precisamos fazer para alcançar [o mesmo nível] deles. Tenho idade suficiente para perceber que um jogo de futebol não é a grande felicidade, nem uma derrota é o fim do mundo; é apenas um jogo.

"No fim das contas, os resultados não têm sido bons, exceto contra o Newcastle, mas tenho a sensação de que somos uma equipe extraordinária, com muitas, muitas, muitas coisas boas que eu adoro.

"Ainda não estamos completos, não estamos atentos em certos momentos e setores, precisamos ser mais precisos, mas sinto que é uma questão de tempo."