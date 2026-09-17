A notícia veio à tona quando Virginia recorreu à sua conta no Instagram para compartilhar uma foto definitiva dos dois juntos. Na publicação, tanto o atacante do Real Madrid quanto a famosa criadora de conteúdo aparecem usando anéis iguais nos dedos. Fonseca esclareceu a imagem ao explicar que, após um ano de namoro, agora os dois estão oficialmente usando anéis de noivado, sinalizando um compromisso de longo prazo entre as duas estrelas brasileiras.

Fonseca, que ganhou projeção por meio de seu canal no YouTube e acumulou mais de 35 milhões de seguidores, tornou-se presença constante no Santiago Bernabéu. Ela esteve em destaque neste sábado no estádio Santiago Bernabéu para ver o Real Madrid garantir uma convincente vitória por 4 a 1 sobre o Rayo Vallecano.

O noivado marca o auge de uma relação que frequentemente dominou as manchetes, especialmente à medida que a influenciadora integrou sua grande comitiva e seus três filhos, Maria Alice, Maria Flor e Jose Leonardo, à vida doméstica do jogador em Madri.



