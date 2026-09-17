Getty Images Sport
Traduzido por
Vinicius Jr. está noivo! Astro do Real Madrid e Virginia Fonseca revelam alianças iguais após um ano de namoro
Uma revelação nas redes sociais para o casal poderoso de Madri
A notícia veio à tona quando Virginia recorreu à sua conta no Instagram para compartilhar uma foto definitiva dos dois juntos. Na publicação, tanto o atacante do Real Madrid quanto a famosa criadora de conteúdo aparecem usando anéis iguais nos dedos. Fonseca esclareceu a imagem ao explicar que, após um ano de namoro, agora os dois estão oficialmente usando anéis de noivado, sinalizando um compromisso de longo prazo entre as duas estrelas brasileiras.
Fonseca, que ganhou projeção por meio de seu canal no YouTube e acumulou mais de 35 milhões de seguidores, tornou-se presença constante no Santiago Bernabéu. Ela esteve em destaque neste sábado no estádio Santiago Bernabéu para ver o Real Madrid garantir uma convincente vitória por 4 a 1 sobre o Rayo Vallecano.
O noivado marca o auge de uma relação que frequentemente dominou as manchetes, especialmente à medida que a influenciadora integrou sua grande comitiva e seus três filhos, Maria Alice, Maria Flor e Jose Leonardo, à vida doméstica do jogador em Madri.
- AFP
Equilibrando o estrelato e o futebol de alto risco
Enquanto sua vida pessoal vai de vento em popa, Vinicius tem precisado lidar com um início desafiador da atual temporada dentro de campo. O brasileiro foi notavelmente honesto sobre sua queda de produtividade e, recentemente, admitiu nas redes sociais que precisa melhorar seu poder de definição diante do gol. O atacante publicou uma mensagem no Instagram afirmando: "Os gols vão voltar... Não posso continuar perdendo tantos."
Os holofotes intensos sobre seu estilo de vida levaram a algumas críticas de parte da torcida, que teme uma falta de foco. Surgiram relatos de que a mansão do jogador se tornou um centro das atividades de gravação de Fonseca e de sua ampla equipe de apoio, que inclui babás e parceiros de negócios.
De acordo com alguns vídeos viralizados, houve até momentos em que Virginia estava gravando um de seus vídeos tarde da noite, enquanto o jogador tentava descansar para o treino na manhã seguinte.
Uma presença pública na capital espanhola
O casal não tem fugido das câmeras e frequentemente aparece em grandes eventos por Madri. Recentemente, os dois causaram alvoroço ao comparecerem juntos ao Grande Prêmio de Fórmula 1 de Madri, caminhando pelo paddock de mãos dadas.
A aparição na corrida não foi isenta de controvérsia, já que a escolha de roupa de Fonseca, um top preto ousado e calças multicoloridas, teria gerado críticas por potencialmente violar os padrões de protocolo do evento. Ainda assim, os dois seguiram no centro das atenções, cumprimentando vários pilotos, incluindo Max Verstappen e Gabriel Bortoleto, antes do início da corrida.
- Reprodução/Instagram
Superando dificuldades do passado por um futuro brilhante
A trajetória até este noivado nem sempre foi tranquila. O casal enfrentou um período turbulento em 2025, marcado por várias separações e reconciliações. Rumores de um rompimento definitivo circularam por meses antes de eles finalmente decidirem assumir um compromisso no início da atual temporada.
Ao se mudar para a casa do astro do Real Madrid com todo o seu círculo, Fonseca efetivamente uniu os dois mundos, transformando a residência em uma base para sua marca de cuidados com a pele e seus diversos empreendimentos no entretenimento.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.