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Vinícius Jr. é “tão grande e tão bom” que sua saída do Real Madrid é quase impossível - com Michael Owen afirmando que apenas dois times teriam condições de contratar o astro brasileiro
Contrato de Vinícius Júnior: quando expira o contrato com o Real Madrid?
Neste momento, Vinicius tem contrato com o clube da capital espanhola apenas até o verão de 2027. As negociações para a renovação já se arrastam há algum tempo, mas há relatos de que um acordo está próximo. O próprio jogador manifestou o desejo de passar um “longo tempo” com os Blancos.
O jogador de 25 anos, no entanto, continua a causar polêmica em Madri e em todo o continente, com suas atitudes em campo frequentemente sendo questionadas. Ele se envolveu em uma discussão com o companheiro de equipe Jude Bellingham durante a derrota nas quartas de final da Liga dos Campeões para o Bayern de Munique.
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Será que o Real Madrid se sentirá tentado a ouvir ofertas por Vinícius Júnior?
Se não for possível assinar um novo contrato, ou se Vini for considerado uma influência negativa no elenco, o Real poderá se abrir a propostas. Questionado sobre se isso poderia acontecer na próxima janela de transferências, o ex-atacante do Real Madrid Owen — que agora representa a Casino.org, uma plataforma líder que ajuda jogadores a encontrar marcas de cassino no Reino Unido — disse ao GOAL: “Não tenho certeza disso. O problema é que, se você tem um grande jogador, um grande clube, quem está disposto a comprá-lo? Se você tem um jogador decente, um clube razoável, então há muitos interessados diferentes.
“Mas quanto custaria o Vini Júnior? Estamos falando de algumas centenas de milhões hoje em dia. E quem pode pagar isso? Provavelmente duas equipes no momento. O Barcelona não teria condições e ele nunca iria para lá. Quem pode pagar isso?
“Às vezes, um jogador é tão grande e tão bom que simplesmente não consigo imaginá-lo se transferindo. Sei que o Neymar fez isso, mas foi quando o PSG estava jogando dinheiro para todo lado. Não vejo isso acontecendo. E ele é, obviamente, um jogador de enorme talento.
“Pessoalmente, não consigo imaginá-lo saindo do Real Madrid. Ele é um dos jogadores de elite. O Real Madrid costuma não se desfazer de jogadores jovens e fantásticos, então eu esperaria que ele ficasse.”
Será que o jogador da seleção brasileira vai se juntar a Ronaldo na Liga Profissional da Arábia Saudita?
Questionado sobre se as riquezas oferecidas pela Arábia Saudita — onde Cristiano Ronaldo já atua — poderiam fazer com que essa postura mudasse, tendo em vista que Vinicius teria recebido anteriormente ofertas do Oriente Médio que lhe renderiam 1 bilhão de euros (871 milhões de libras/1,2 bilhão de dólares), Owen acrescentou: “Se isso viesse a acontecer, você está me perguntando minha opinião e eu não acho que isso vá acontecer.
“O dinheiro saudita ainda está sendo jogado para todo lado? Acho que sim. Um ou dois anos atrás, parecia que eles poderiam comprar qualquer um. Mas não sei, me parece que isso diminuiu um pouco no momento.
“Acho que existe essa possibilidade, suponho. Mas não vejo isso acontecendo. Acho que o Vini Junior é um dos grandes jogadores de ponta do planeta. Simplesmente não vejo ele saindo de Madri, apesar de muitas manchetes e coisas do tipo nos últimos tempos. Simplesmente não vejo isso.”
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Vinícius Júnior espera voltar a entrar na disputa pela Bola de Ouro
Vinicius era um forte candidato ao prêmio de Bola de Ouro em 2024, mas ficou fora da disputa um ano depois. Ele ainda tem muito tempo pela frente para conquistar a prestigiosa Bola de Ouro.
Ele tem sido um exemplo de consistência no Real, ultrapassando a marca de 20 gols em quatro temporadas consecutivas, mas não conseguiu ajudar o time a conquistar títulos importantes no campeonato nacional ou na Europa nas duas últimas campanhas. Um título mundial, no entanto, estará em jogo neste verão, quando ele fizer parte dos planos da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.