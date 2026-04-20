Se não for possível assinar um novo contrato, ou se Vini for considerado uma influência negativa no elenco, o Real poderá se abrir a propostas. Questionado sobre se isso poderia acontecer na próxima janela de transferências, o ex-atacante do Real Madrid Owen — que agora representa a Casino.org, uma plataforma líder que ajuda jogadores a encontrar marcas de cassino no Reino Unido — disse ao GOAL: “Não tenho certeza disso. O problema é que, se você tem um grande jogador, um grande clube, quem está disposto a comprá-lo? Se você tem um jogador decente, um clube razoável, então há muitos interessados diferentes.

“Mas quanto custaria o Vini Júnior? Estamos falando de algumas centenas de milhões hoje em dia. E quem pode pagar isso? Provavelmente duas equipes no momento. O Barcelona não teria condições e ele nunca iria para lá. Quem pode pagar isso?

“Às vezes, um jogador é tão grande e tão bom que simplesmente não consigo imaginá-lo se transferindo. Sei que o Neymar fez isso, mas foi quando o PSG estava jogando dinheiro para todo lado. Não vejo isso acontecendo. E ele é, obviamente, um jogador de enorme talento.

“Pessoalmente, não consigo imaginá-lo saindo do Real Madrid. Ele é um dos jogadores de elite. O Real Madrid costuma não se desfazer de jogadores jovens e fantásticos, então eu esperaria que ele ficasse.”