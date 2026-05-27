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Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Vinicius Jr. afirma que Lamine Yamal “pode ganhar a Copa do Mundo sozinho” pela Espanha, em elogio especial ao atacante do Barcelona

Vinicius Junior
L. Yamal
Brasil
Copa do Mundo
Espanha
Real Madrid
Barcelona

O astro do Real Madrid, Vinícius Júnior, elogiou efusivamente a revelação do Barcelona, Lamine Yamal, antes da próxima Copa do Mundo. O jogador da seleção brasileira acredita que o jovem ponta espanhol possui um talento tão extraordinário que é capaz de conquistar o prestigioso torneio internacional sozinho, apesar da acirrada rivalidade entre os respectivos clubes.

  • Rivalidade acirrada deixada de lado

    A rivalidade entre Real Madrid e Barcelona é uma das mais acirradas do futebol mundial, mas isso não impediu Vinicius de reconhecer a imensa qualidade de Yamal. Em entrevista à Caze TV, o atacante de 25 anos deixou de lado as lealdades ao clube para dar um veredicto elogioso. Ele disse ao canal: “A Espanha tem Lamine Yamal, que é um dos melhores jogadores do mundo. Ele faz coisas incríveis em campo. É um jogador capaz de ganhar a Copa do Mundo sozinho. É um daqueles jogadores pelos quais você paga para ver jogar.”

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    Excelente desempenho pelo clube e pela seleção

    Yamal, que ficou em segundo lugar no ranking do Ballon d'Or de 2025, vem vivendo um período extraordinário de domínio. Em suas 151 partidas pelo Barcelona, o jovem prodígio marcou 49 gols e deu 52 assistências. Sua temporada atual tem sido particularmente impressionante, com 24 gols e 18 assistências em 45 partidas em todas as competições. Além de seus três títulos da liga espanhola, Yamal já disputou 25 partidas pela seleção espanhola e conquistou uma medalha no Campeonato Europeu de 2024, marcando seis gols desde sua estreia em setembro de 2023. Ele agora está se dedicando intensamente à recuperação de uma lesão para garantir que estará em plena forma para liderar a seleção nacional neste verão.

  • Excelência constante no cenário mundial

    Apesar das dificuldades recentes do Real Madrid no campeonato nacional, Vinícius continua sendo uma força formidável. O vencedor do prêmio FIFA de Melhor Jogador Masculino de 2024 já disputou 375 partidas pelo clube da capital, contribuindo com 128 gols e 100 assistências. Durante a temporada 2025-26, o ponta balançou as redes 22 vezes e deu 14 assistências em 53 partidas. Com duas medalhas de campeão da Liga dos Campeões e três títulos de liga conquistados, Vinicius será o principal líder do ataque de seu país.

  • Vinicius Junior Brazil(C)Getty Images

    Preparando-se para a Copa do Mundo

    Ambas as superestrelas estão agora totalmente concentradas nos preparativos para suas respectivas campanhas na Copa do Mundo, após uma temporada intensa. A Espanha enfrentará o Iraque e o Peru nos próximos amistosos antes de estrear no Grupo H, em 15 de junho, contra Cabo Verde, seguido por confrontos difíceis contra a Arábia Saudita e o Uruguai. Enquanto isso, o Brasil marcou amistosos contra o Panamá e o Egito antes de sua estreia no Grupo C contra o Marrocos, em 13 de junho. A seleção sul-americana completará então sua exigente fase de grupos com partidas contra o Haiti e a Escócia, já que ambas as seleções buscam chegar longe na prestigiosa competição.