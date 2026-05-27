Vinicius Jr. afirma que Lamine Yamal “pode ganhar a Copa do Mundo sozinho” pela Espanha, em elogio especial ao atacante do Barcelona

Ambas as superestrelas estão agora totalmente concentradas nos preparativos para suas respectivas campanhas na Copa do Mundo, após uma temporada intensa. A Espanha enfrentará o Iraque e o Peru nos próximos amistosos antes de estrear no Grupo H, em 15 de junho, contra Cabo Verde, seguido por confrontos difíceis contra a Arábia Saudita e o Uruguai. Enquanto isso, o Brasil marcou amistosos contra o Panamá e o Egito antes de sua estreia no Grupo C contra o Marrocos, em 13 de junho. A seleção sul-americana completará então sua exigente fase de grupos com partidas contra o Haiti e a Escócia, já que ambas as seleções buscam chegar longe na prestigiosa competição.