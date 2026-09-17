A aura de invencibilidade em torno da posição de Vini na hierarquia do Real Madrid está enfrentando seu teste mais duro até agora. Embora o brasileiro tenha sido o rosto dos sucessos recentes do clube, seu rendimento no início da atual campanha provocou um debate que antes era impensável.

Com apenas um gol em 598 minutos em campo, o ponta está tendo dificuldade para igualar o padrão de eficiência de seus companheiros, apesar de ter contribuído com três assistências nesse período.

Reconhecendo suas dificuldades recentes diante do gol, Vinicius recorreu às redes sociais para refletir sobre sua fase e tranquilizar os madridistas. O atacante brasileiro publicou uma mensagem no Instagram, dizendo: "Os gols vão voltar... Eu não posso continuar desperdiçando tantas."