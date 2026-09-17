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Vinicius Jr. admite finalização ruim enquanto a disputa por vaga no time titular do Real Madrid esquenta com Kylian Mbappe e Yan Diomande
Vinicius Junior fala sobre má fase em gols
A aura de invencibilidade em torno da posição de Vini na hierarquia do Real Madrid está enfrentando seu teste mais duro até agora. Embora o brasileiro tenha sido o rosto dos sucessos recentes do clube, seu rendimento no início da atual campanha provocou um debate que antes era impensável.
Com apenas um gol em 598 minutos em campo, o ponta está tendo dificuldade para igualar o padrão de eficiência de seus companheiros, apesar de ter contribuído com três assistências nesse período.
Reconhecendo suas dificuldades recentes diante do gol, Vinicius recorreu às redes sociais para refletir sobre sua fase e tranquilizar os madridistas. O atacante brasileiro publicou uma mensagem no Instagram, dizendo: "Os gols vão voltar... Eu não posso continuar desperdiçando tantas."
- AFP
Mbappé assume a liderança em minutos e gols
A chegada de Mbappe sempre mudaria a dinâmica do ataque do Real Madrid, mas a dimensão do domínio inicial do francês tem sido impressionante. Segundo o As, Vinicius começou a perder parte de seu status dentro do elenco à medida que a disputa por minutos se intensifica. Embora Jose Mourinho inicialmente tenha tentado manter um equilíbrio rígido no tempo de jogo entre suas duas principais estrelas, a balança recentemente pendeu a favor do ex-jogador do Paris Saint-Germain.
Estatisticamente, o contraste entre os dois está ficando difícil de ignorar para a comissão técnica. Mbappe teve um início fulminante na atual temporada, marcando oito gols em seus primeiros sete jogos. Esse retorno prolífico o torna praticamente intocável na escalação inicial, deixando os outros para brigar pelas vagas restantes.
A mudança na abordagem de Mourinho ficou mais evidente quando Vinicius foi substituído aos 23 minutos do segundo tempo contra o Elche, o terceiro jogo consecutivo em que ele saiu antes do apito final.
A ascensão de Diomande
Não é apenas a chegada de Mbappe que está causando uma dor de cabeça para Mourinho na hora de escalar o time; a ascensão de jovens talentos como Yan Diomande acrescentou outra camada de complexidade. Nos minutos finais da partida no Martinez Valero, Diomande foi utilizado pela ponta esquerda, justamente a posição em que Vinicius construiu seu nome.
O jovem produziu vários dos momentos ofensivos mais perigosos da equipe, provando que é mais do que capaz de preencher essa lacuna. Essa versatilidade dá ao treinador alternativas reais quando o brasileiro é poupado ou não consegue entregar o brilho necessário no terço final.
- Getty
Mourinho explica a tendência das substituições
Ao abordar a decisão de substituir Vinicius tão cedo contra o Elche, José Mourinho tratou rapidamente de minimizar qualquer sugestão de atrito ou de rebaixamento tático. O técnico português apontou as exigências físicas de seu sistema defensivo como a principal razão para a mudança, afirmando: "Cansado, cansado... Vinicius fez um trabalho muito bom na nossa organização defensiva. Ele estava cansado."
O jogador aceitou a substituição sem quaisquer sinais visíveis de frustração, indicando um nível de maturidade profissional e compreensão das necessidades do elenco. No entanto, a movimentação ainda assim abriu uma porta para que outros provem seu valor em situações de alta pressão.
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